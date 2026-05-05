El único instituto de Vigo que imparte alemán se queda sin grupo en Bachillerato y lucha por el futuro de la asignatura

De los 16 institutos públicos que existen en Vigo, solo uno ofrece al alumnado el alemán como opción de segunda lengua extranjera: el IES Rosais 2. La situación, a ojos de la profesora que imparte la materia, Lucía Alonso, es «sorprendente» y, por desgracia, parece empeorar con el tiempo.

El actual curso escolar es el primero en la historia de este centro en el que no se está impartiendo Alemán en la etapa de Bachillerato. También se ha perdido la clase de Francés. El motivo, «una decisión administrativa», denuncia Alonso, que se tomó «sin tener en cuenta la demanda del alumnado».

Para formar grupo hace falta un mínimo de 10 estudiantes y este año, en el Rosais 2 no se iba a llegar a la cifra, si bien la profesora declara que «la matrícula se cerró antes de tiempo» y, en otras ocasiones, la Xunta ha optado por aceptar el desarrollo de una asignatura si se roza ese número mínimo exigido y el docente es un especialista.

«Ha sido un golpe muy fuerte para mi departamento», lamenta Alonso, que lleva desde el año 2013 impartiendo Alemán en este centro vigués. «Temo por el futuro de la asignatura, porque veo que se va perdiendo interés, que no recibimos el apoyo necesario y que no se valoran los proyectos que realizamos como merecen».

Por ejemplo, el intercambio con un instituto de Frankfurt, una iniciativa que «estaba creciendo» y ha quedado en el aire con motivo de la situación actual. Los estudiantes del Rosales habían podido viajar en dos ocasiones a Alemania, y sus coetáneos germanos habían visitado Vigo otras dos.

Fotografía de uno de los viajes de los alumnos vigueses a Alemania. / FdV

El último viaje fue en septiembre de 2025, justo cuando los alumnos vigueses que comenzaban primero de Bachillerato descubrieron que no iban a poder seguir estudiando alemán. Portia Meijide es una de ellas. Estaba matriculada en esta optativa desde 1º de la ESO.

«No recibimos ningún aviso de que la asignatura no se iba a impartir hasta el día que empezamos las clases, cuando se sabía desde agosto. También teníamos la segunda parte del intercambio por hacer, en septiembre nos tocaba a nosotros ir a Alemania una semana. Fue, y es, una pena que, después del intercambio, no hayamos podido continuar con el aprendizaje del idioma», cuenta esta joven a FARO.

«Los idiomas abren puertas»

Sin matriculados en Bachillerato, Alemán sobrevive este año en la etapa de ESO; especialmente, en el primer curso, donde hay cerca de 35 alumnos y alumnas. «Se entusiasman por el idioma y lo cogen con ganas, pero lamentablemente, conforme van subiendo niveles se van perdiendo por el enorme abanico de optativas que hay», explica su profesora, Lucía Alonso. Y ante esa variedad, muchos escogen otras materias que parecen«menos exigentes».

«Siempre hay ese miedo de que el alemán va a ser muy difícil de aprender, pero es infundado. A día de hoy, tal y como se llevan a cabo las clases, eso no es así», subraya, «hace falta voluntad política y eliminar el prejuicio de que el alemán es imposible».

«Siempre hay ese miedo de que el alemán va a ser muy difícil de aprender, pero es infundado» Lucía Alonso — Profesora de Alemán en el IES Rosais 2

Portia decidió cursar Alemán toda la ESO siguiendo el ejemplo de su hermana mayor, quien terminó estudiando Lenguas Extranjeras en la universidad. «No todo el mundo lo escoge porque ‘es más difícil’. Todos los idiomas tienen su complicación, pero es lo que los hace únicos», opina la estudiante. «Siempre que tenía clase de Alemán iba con una sonrisa, porque sabía que me lo iba a pasar bien. No es lo mismo aprender un idioma chapándolo que hacerlo de una forma didáctica y más amena».

Además, tenía planeado escoger esta materia en Selectividad porque le ponderaba para su futura carrera. Ahora desconoce si el próximo curso podrá estudiarla. «En mi opinión, un idioma no debería de dejarse de impartir aunque haya siete personas en una clase, porque los idiomas abren puertas y más el alemán», afirma.

«Un idioma no debería de dejarse de impartir aunque haya siete personas en una clase, porque los idiomas abren puertas» Portia Meijide — Estudiante de 1º de Bachillerato

No cabe duda de que conocer diversas lenguas es siempre enriquecedor. El caso del idioma germano, como detalla Lucía Alonso, no es excepción: «Es diferente en cuanto al sistema de aprendizaje. Comprende el sistema de declinaciones del latín, tiene vocabulario compartido con el inglés... Y te abre la mente. También ayuda al alumnado a aprender otras materias, como filosofía o historia o geografía, de otra manera».

La docente, que empezó su vida laboral hace más de dos décadas (su primera plaza la obtuvo en Canarias y luego pudo regresar a Galicia), tiene claro qué se necesita para revertir la situación de su materia: más plazas en centros públicos, una campaña de apoyo a los idiomas extranjeros y más respaldo institucional. «El alemán no recibe apoyo y eso es una lástima», sentencia.