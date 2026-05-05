Los errores más frecuentes en las respuestas de Selectividad: estos son los consejos de la CIUG para las materias comunes de la PAU

Nadie a quien le interese leer esta noticia necesita recordar lo importante que es —o que parece— y el estrés que genera en los estudiantes la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o la todavía comúnmente llamada Selectividad). A estas alturas de la película, al lector tampoco le hace falta, imagino, que le den una serie de trucos para memorizar los temas, consejos sobre cómo gestionar el estrés o cuál es el número de horas de estudio adecuado para alcanzar la nota deseada.

No, los siguientes consejos van a lo básico. Redactadas por un equipo de expertos seleccionados por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG), estas recomendaciones se centran en algunos aspectos clave de los exámenes que tienen en menos de un mes los aspirantes a la Universidad en Galicia. No son secretos arcanos ni formas de hackear al sistema de evaluación, son el tipo de recordatorio que resultará útil cuando los nervios estén a flor de piel y un despiste pueda marcar la diferencia entre entrar o no a la carrera que quieres.

Los exámenes de todas las materias constan de cuatro preguntas, aunque estas pueden dividirse a su vez en apartados. Los equipos de trabajo encargados en diseñarlos han recogido los errores más frecuentes por parte de los examinados, así como los aspectos que más valoran los correctores para publicarlos como materiales de ayuda al estudiante en la web de CiUG. Basándonos en estos informes, aquí recogemos los consejos de la CiUG para los exámenes de las materias comunes de la EBAU:

Historia de España

En el examen de Historia de España se valoran cuatro elementos clave: coherencia, cohesión, corrección y presentación. Estos elementos no son únicos a este examen y se aplicarán también en los otros, pero a la hora de abordar esta prueba pueden marcar la diferencia y revalorizar una respuesta que flojea en otros aspectos.

Yéndonos más a lo concreto, en la primera pregunta los alumnos tendrán que identificar los errores conceptuales e históricos de un texto. Para responder a esta cuestión, lo más importante será la claridad, por lo que te resultará útil dividir la explicación en tres partes: identificación de los errores, explicación argumentada de por qué son incorrectos y redacción correcta de las frases erróneas. Prescinde de la introducción y la conclusión, céntrate únicamente en dar una respuesta coherente y argumentada sin desarrollar el tema completo.

Para la segunda pregunta, el análisis comparativo, los estudiantes tendrán que señalar las semejanzas y diferencias entre etapas, ideologías o situaciones políticas, explicando con cierta profundidad al menos una de esas diferencias. De nuevo: coherencia y claridad. Haz comparaciones generales y no presentes tu respuesta como un comentario de texto o un tema teórico completo. Tampoco hagas tablas comparativas porque solo estarías perdiendo el tiempo —puedes hacer un esquema para ti en un folio aparte, pero no lo presentes—. Tu respuesta debe limitarse a explicar las semejanzas y diferencias con redacción correcta y vocabulario adecuado.

En cuanto a las preguntas 3 y 4, referidas a comentario de documentos históricos, lo principal a tener en cuenta es que el texto o la tabla de datos no son excusas para desarrollar el tema completo. Centra la explicación en identificar el asunto que se trata, contextualizarlo en su etapa histórica e identificar su autoría o su intención. Apoyándote en los datos extraídos del documento, explica el proceso histórico que enmarca dicho contenido. Aplica la misma idea a las tablas, gráficos, imágenes o mapas: analiza los datos e identifica su periodo, ámbito geográfico, idea principal, evolución y valoración; y explica el contexto histórico que plasman y las causas detrás de lo que muestran.

Lingua Galega e Literatura

La prueba de Lingua Galega e Literatura abarca tres bloques: Comprensión e produción lectora (4 puntos), Lingua e sociedade (3 puntos) y Literatura (3 puntos). La primera pregunta evaluará la capacidad del estudiante de entender e interpretar un texto, para lo que se le pedirá: un resumen, elaborar un esquema o indicar el tema, señalar la estructura, identificar ideas principales y secundarias y explicar el significado contextual de palabras o fragmentos. Se trata del bloque más extenso y con mayor peso. Aquí no existe un consejo específico para cada pregunta, pero sí una valoración general: leer con calma y emplear tiempo en repasar lo que se pregunta antes de responder.

La segunda pregunta se centra en la reflexión sobre la lengua. Aquí se evaluarán tus conocimientos sobre el idioma aplicados al texto mediante la la identificación de elementos, aspectos de cohesión textual y aplicación práctica de lo aprendido. Se trata de una cuestión algo más apartada de la teoría, por lo que no se espera de ti que vomites ideas memorizadas. De hecho, el equipo de la CiUG dedicado a este examen apunta que «poden empregarse diferentes terminoloxías sempre e cando estas describan con coherencia e rigor científico os fenómenos descritos. Agora ben, o que debe evitarse é o emprego simultáneo de diferentes terminoloxías nunha mesma resposta, debendo optar por unha delas de principio a fin».

La tercera pregunta es una de las que más problemas causa aunque no sea la más complicada. Esta cuestión trata sobre las lenguas y sus hablantes y se podrá apoyar en materiales como textos, viñetas, estadísticas o mapas; que tratarán temas como las lenguas de la Península Ibérica, las variedades dialectales del gallego, la variedad estándar o los prejuicios y estereotipos lingüísticos. Lo más habitual para esta prueba es que se pida redactar un texto de unas 120 palabras relacionado con el tema. Y ahí está el problema. Como destaca la CiUG: «A extensión indicada para os textos das respostas ten que respectarse». Superar esa cifra en más de un 10% podrá ser penalizado.

La cuarta pregunta es la de literatura. Aquí nos mostrarán textos representativos de los periodos estudiados durante el curso sobre los que podrán plantearse tareas como caracterizar la obra de un autor en su contexto histórico-literario, comparar dos textos literarios o realizar un comentario literario guiado. Las respuestas deben justificarse con ejemplos del propio texto y requerirán redactar un texto de unas 200 palabras —volvemos a insistir en lo hablado en el párrafo anterior sobre respetar la extensión—.

Lengua Castellana y Literatura

El examen de Lengua castellana y Literatura, al igual que el de gallego, se basa en la comprensión lectora y la expresión escrita, por lo que se insiste en trabajar la riqueza léxica, la corrección gramatical, la construcción sintáctica y la capacidad de detectar estos elementos en los textos y aplicarlos. En el modelo actual se valoran las respuestas breves y centradas en el texto. Pon especial atención a la ortografía, ya que los errores te descontarán hasta dos puntos.

La primera cuestión nos pedirá realizar un resumen o esquema a partir de un texto en el que se valorará la capacidad de síntesis. Este resumen ocupará entre seis y diez líneas en las que procurarás ser objetivo, redactando si puede ser en tercera persona y empleando marcadores textuales. En lo que más insiste el equipo de trabajo de CiUG es en la expresión de ideas con palabras propias, mostrando riqueza léxica y ajustándote a la extensión que se pide. Por su parte, en el esquema se valora la forma en la que ordenas y jerarquizas tus ideas, utilizando estructuras nominales y no oraciones completas.

Siguiendo el orden que plantea la prueba, lo siguiente es el comentario de texto. Aquí se verá tu capacidad de comprensión y de confrontar tus ideas con las del autor. Aquí la clave es que desarrolles un texto bien organizado sin necesidad de explicitar de dónde a dónde van la Introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda señalar cuáles son los criterios del autor y poner ejemplos propios. A la hora de evaluar se penaliza repetir el texto, usar frases vacías, registros coloquiales, errores lingüísticos o incluir datos externos del texto que no estén justificados.

La tercera pregunta versa sobre reflexión lingüística. Los alumnos demostrarán lo que saben sobre formación de palabras y sus clases, así como sobre la identificación de sintagmas, funciones oracionales o relaciones léxico-semánticas entre otras cuestiones. A diferencia de como se planteaba la prueba en el pasado, no habrá análisis sintáctico formal ni preguntas teóricas de memoria, sino tareas prácticas de identificación de distintos elementos como la cohesión textual. En este apartado no existen muchos consejos más allá de dar respuestas claras y coherentes cuando la pregunta pida algo de redacción.

En cuanto al apartado sobre la obra leída, puedes despreocuparte si temes un fragmento difícil de identificar. La CiUG asegura que será «un fragmento significativo», por lo que no debería costarte situarlo dentro de la estructura del libro si lo has leído. En este caso sí tendrás que hacer una introducción al fragmento, eso sí, céntrate únicamente en lo relativo al tema del fragmento y no cuentes todo lo que has memorizado sobre la novela.

Por último, la pregunta de historia de la literatura, que se divide en dos apartados: justificar mediante tres o cuatro rasgos por qué el fragmento pertenece a un autor o movimiento y desarrollar después la trayectoria del autor o las características del movimiento. Para ahorrar tiempo y siempre que las dos partes compartan una misma línea, puedes responder con un único texto que toque estos aspectos. Los expertos insisten en que no debes incluir biografías ni datos anecdóticos de los autores; solo en lo relevante literariamente.

Historia de la Filosofía

Para abordar la prueba de Historia de la Filosofía, CiUG aconseja tener en cuenta la propia estructura del examen, ya que las cuatro preguntas se ordenan de mayor a menor puntuación, por lo que debes ajustar el tiempo a su peso. Lo mejor es que las respondas en el mismo orden que se presentan, así, si vas justo de tiempo no te quedarán sin contestar las que más valor tienen.

La primera pregunta (4 puntos) será el comentario de texto filosófico centrado en el fragmento seleccionado. En este comentario contextualizarás al autor, identificarás el tema central y expondrás y explicarás los conceptos clave con ejemplos del texto. No caigas en la tentación de filosofar, no divagues. Centra tu respuesta en demostrar comprensión y capacidad de diálogo con el texto. De todos los comentarios de texto de la PAU, en este es en el que mayor peso tiene la coherencia de tu escrito y su claridad.

Para la segunda cuestión (3 puntos), tendrás que explicar el problema fundamental de un autor o tema filosófico apoyándote en las citas proporcionadas. Lo principal es que identifiques y sintetices ese problema central, por lo que se valorará que utilices los conceptos propios del autor en tu explicación. La principal recomendación es que no hagas una enumeración de lo que sabes del autor, céntrate en montar una respuesta con solidez conceptual. En este caso, también se valora la inclusión de una breve reflexión crítica o valoración personal, así como la corrección gramatical.

Seguimos con la elaboración de otro texto para la tercera pregunta (2 puntos). En este caso, tienes libertad para escoger el formato, lo que tendrás es que plantear la relación entre la filosofía y la actualidad. Lo fundamental es aplicar los conceptos filosóficos al contexto concreto, mostrando capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico. Más allá del contenido, los correctores valorarán que la exposición esté bien organizada y se ajuste a la extensión indicada.

La última y cuarta pregunta (1 punto), trata sobre conceptos filosóficos. De nuevo, la clave está en no divagar. Responde de forma precisa y breve a lo que se te pide y no intentes rellenar las lagunas que puedas tener dándole vueltas innecesarias a los conceptos que sí recuerdas.

Inglés

Aunque cada idioma presenta sus particularidades en la PAU, el examen de Inglés es un buen ejemplo en el que basarse para cualquiera de los otros idiomas examinables. Las recomendaciones que se aplican a este pueden extrapolarse a las pruebas de francés, alemán, italiano o portugués.

En la primera pregunta, tendremos que indicar si determinadas informaciones son verdaderas (True), falsas (False) o no se dan en el texto (Not Given). Lo principal en este apartado es comprender el texto por el que se te pregunta, pero los errores más comunes detectados por la CiUG son de formato. Es imprescindible indicar siempre la opción en inglés; en los casos de True o False además debes copiar la parte exacta del texto que lo justifica, mientras que en Not Given no se debe añadir nada.

La segunda pregunta atañe a la gramática y pronunciación. Para el apartado de transformaciones debes recordar que no basta con añadir la palabra dada sin modificar la estructura, tendrás que construir la frase de cero sin alterar su sentido. Por otra parte, la pronunciación no tiene truco posible. La única recomendación es leer con calma lo que se pregunta en cada apartado y haber interiorizado correctamente los sonidos del idioma, con especial atención a terminaciones verbales, plurales, letras mudas o acentuación.

La pregunta número 3 corresponde al Use of English y en ella el alumnado completará un texto con palabras proporcionadas en una lista, pudiendo sobrar algunas. Al igual que en el apartado de pronunciación, la única forma de asegurar un buen resultado en esta pregunta es haber interiorizado el idioma y su vocabulario. Es decir, practica, practica y vuelve a practicar el vocabulario hasta que sepas perfectamente el sentido de cada término. Además, antes de utilizar alguno de los términos, asegúrate de haber comprendido bien el texto.

La cuarta pregunta es la de producción escrita. Una vez escogido el tema entre dos opciones, el examinado tendrá que redactar un texto de unas 140 palabras. En este caso recuperamos los consejos que se aplican para los comentarios de texto de otros exámenes: respetar la extensión, organizar bien las ideas y, en este caso, demostrar madurez como hablante del idioma. Esto último se refiere a que intentes escapar de las estructuras más habituales y muestres que eres capaz de formular tus propias ideas en inglés de forma correcta.