Una educación de primera división: así es el colegio de Vigo que está entre los mejores de España y tiene vínculo con el Celta

Aparecer en Forbes es excepcional. Repetirlo año tras año, aún más. En Los Sauces Vigo, sin embargo, este reconocimiento empieza a ser una constante. Y es que el centro ha vuelto a figurar en la lista de los 100 mejores centros educativos de España elaborada por la revista, consolidando así su modelo educativo y su presencia en el panorama nacional.

Para Eva Pérez Alonso, directora del centro, este reconocimiento tiene un doble valor: «Es un reconocimiento que nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad». Aparecer en este ranking sitúa al colegio «en el mapa nacional de la excelencia», destacando aspectos como el bienestar del alumno, la internacionalización y la búsqueda constante de crecimiento personal y pensamiento crítico.

No es la primera vez que el centro forma parte de esta clasificación. «Detrás de este logro hay una comunidad educativa extraordinaria: alumnos que se esfuerzan cada día, familias que confían en nuestro proyecto, profesores que inspiran y equipos que trabajan con pasión», señala.

La experiencia de quienes han pasado por sus aulas refuerza esa idea de comunidad. Tanto Pedro Rivas Riveira, antiguo alumno tras 16 años en el centro, como María Pérez Boente coinciden en señalar el carácter cercano y familiar del colegio como uno de sus rasgos más distintivos. «Después del grupo de amigos que me dio el colegio, destacaría el sentimiento de comunidad: se sentía como una gran familia», recuerda Rivas. Una percepción que comparte María, quien subraya que «los profesores son súper cercanos» y destaca también el impacto en las relaciones personales: «La mayor parte de mis amistades vienen del colegio y son relaciones muy fuertes».

Un modelo educativo propio

Más allá de su presencia en la lista Forbes, el Colegio Los Sauces ha desarrollado un modelo educativo «singular», en palabras de su directora, una propuesta que lo sitúa como «referente exclusivo en la zona» al permitir cursar tanto el bachillerato nacional como el internacional en un mismo centro. En el plano académico, el Pedro pone el foco en «un nivel de exigencia por encima de la media», un aspecto que, asegura, contribuyó a formar su carácter.

Biblioteca infantil. / FdV

El peso de los idiomas es, de hecho, otro de los elementos que destacan quienes han pasado por el centro. «El inglés siempre está muy presente», apunta María, en línea con la apuesta internacional del colegio.

«El bilingüismo y el bienestar emocional son dos aspectos cruciales en el desarrollo de nuestros alumnos», explica. Sobre esta base, la internacionalización se articula como uno de los ejes del proyecto educativo: el inglés está presente desde las primeras etapas y se refuerza con experiencias reales en el extranjero a partir de los 10 años, con estancias en Dublín y programas de inmersión e intercambio en países como Canadá, Estados Unidos, Francia o Alemania.

Este planteamiento se completa con iniciativas como el Diploma Dual Americano, que acerca al alumnado «a un modo de aprendizaje diferente que aporta un desarrollo de competencias tanto lingüísticas como personales, culturales o incluso tecnológicas».

Clase en laboratorio. / FdV

Junto a esta dimensión internacional, el centro refuerza el bienestar del alumno con un proyecto propio de inteligencia emocional, Educa e+e, y la aplicación del programa KiVa de prevención del acoso escolar. Una línea que se amplía con el impulso de las competencias comunicativas a través de un programa de oratoria y debate desde Primaria. «Queremos que nuestros alumnos desarrollen herramientas que les permitan dirigirse a cualquier público con confianza y seguridad y defender sus opiniones desarrollando el pensamiento crítico», destacan.

Un compromiso celeste

Uno de los elementos diferenciales del centro es su colaboración con el RC Celta, que permite compatibilizar la formación académica con el alto rendimiento deportivo. «La colaboración tiene el objetivo común de ofrecer una formación integral a jóvenes deportistas, donde valores como la disciplina, el sacrificio y el compañerismo se aplican tanto en el césped como en el aula», explica Eva.

En este contexto, «la conciliación se gestiona convirtiendo el colegio y el club en un único ecosistema», añade Pérez Alonso. La clave, subraya, está en «entender la singularidad del deportista y adaptar la parte académica a sus necesidades, proporcionando una flexibilidad tutelada y una atención personalizada que permita al alumno no perder el ritmo pese a sus compromisos deportivos».

La Presidenta del RC Celta, Marián Mouriño, y Director General de Los Sauces, José Antonio Rois. / FdV

La presencia de jóvenes de alto rendimiento en las aulas «genera una simbiosis educativa muy enriquecedora», ya que aportan valores como la gestión del tiempo, la autodisciplina, la constancia o el esfuerzo, al tiempo que refuerzan aspectos como la empatía, el trabajo en equipo, la resiliencia y la internacionalización del entorno educativo.«El deportista se oxigena en un entorno que no solo habla de fútbol, y el resto del alumnado se nutre de una cultura de alto rendimiento que les inspira a ser más exigentes consigo mismos», destacan desde el centro.

Entre los alumnos que han pasado por el centro figuran también nombres destacados del ámbito deportivo, como los futbolistas Thiago y Rafa Alcántara o Gabri Veiga, además del actual nutricionista del Celta, Álex Rodríguez.

El espíritu del centro se resume en su lema, «El protagonista eres tú», reflejo de una comunidad educativa cercana y centrada en el alumno. Una idea que conecta tanto con los estudiantes actuales —a quienes se anima a aprovechar las oportunidades y perder el miedo a equivocarse— como con quienes ya han pasado por sus aulas, llamados a seguir siendo «embajadores» de los valores de esfuerzo y humanidad adquiridos en el centro.

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Ese impacto a largo plazo es, precisamente, uno de los aspectos que más destacan los antiguos alumnos. María lo resume en una idea clara: «Estoy súper orgullosa de la persona que soy ahora». Por su parte, «sin mi paso por Los Sauces sería una persona muy distinta y no dudaría en recomendarlo», concluye Pedro.