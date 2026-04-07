Un viaje al pasado para aprender en el presente: así fue la feria medieval del Colexio Possumus

El Colexio Possumus ha convertido este curso las aulas en un auténtico viaje en el tiempo. Su proyecto educativo de centro, centrado en los «pazos y castillos», ha implicado a todo el alumnado —desde infantil hasta secundaria— y al conjunto del profesorado en una experiencia interdisciplinar que conecta el aprendizaje con el patrimonio cultural gallego.

Lejos de limitarse a una única asignatura, el proyecto se ha desarrollado de forma transversal a lo largo del curso, integrando contenidos de todas las materias. El objetivo: que el alumnado conozca y valore su entorno histórico y cultural de una manera práctica, participativa y significativa.

Dentro de este trabajo, el pasado 27 de marzo el centro celebró una de sus actividades más destacadas: una feria medieval que transformó el colegio por un día. Vestidos de época, los estudiantes participaron en juegos tradicionales y dinamizaron distintos puestos en los que compraban y vendían productos artesanales elaborados por ellos mismos.

Uno de los elementos más singulares de la jornada fue el uso de una moneda propia creada en el colegio, con la que el alumnado pudo realizar las transacciones durante la feria. Esta iniciativa permitió trabajar conceptos relacionados con la economía de forma aplicada, dentro de un contexto lúdico.

La implicación de toda la comunidad educativa ha sido clave en el desarrollo del proyecto. «Quisimos implicar a todo el centro, pero también a las familias», explica la profesora Marta Moreira, quien destaca el trabajo conjunto del alumnado en la elaboración de materiales y actividades. Desde las familias, la valoración también es positiva: «Es muy educativo y forma parte de nuestra cultura. Los niños están encantados», señala Dorian, padre de una alumna.

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Además, el profesorado subraya el impacto del proyecto en el aprendizaje del alumnado. «Están mucho más motivados y aprenden mejor cuando el contenido tiene sentido para ellos», explica Mar, docente del centro.