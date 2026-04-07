O Andersen acende o facho olímpico

O colexio celebrou por décimo quinta vez os seus Xogos Olímpicos, reunindo a todo o alumnado arredor do deporte e dos valores

Décimo quinta edición dos Xogos Olímpicos do Colexio Andersen

Gabriela Barreiro

Vigo

O Colexio Andersen volveu acender o espírito olímpico coa celebración da décimo quinta edición dos seus Xogos Olímpicos, unha cita xa emblemática na vida do centro que reuniu a todo o alumnado, desde Infantil ata a ESO, arredor do deporte, a convivencia e os valores compartidos.

A programación arrincou o mércores 25 cunha proposta moi especial: unha ruta pola contorna de Valadares co facho orixinal das Olimpíadas de 1992. Ao longo do percorrido, cada curso foi participando nunha cadea simbólica na que o alumnado de cursos superiores ía pasando o facho ás clases máis pequenas, nun xesto que representou a continuidade e a unión entre etapas. A actividade estivo aberta tamén á participación da comunidade educativa, permitindo que familias e profesorado se sumasen ao camiño. Durante a ruta, o grupo fixo paradas en diferentes puntos, como o Centro de Día D’Alba e a escola infantil Trasniños, onde se compartiu e amosou o facho, convertendo a xornada nunha experiencia que transcendeu o propio colexio.

Ao día seguinte, xoves 26, tivo lugar a inauguración oficial dos xogos, que comezou co xuramento olímpico. Nas semanas previas, todo o alumnado preparara este momento traballando a historia das olimpíadas e elaborando bandeiras e mascotas con materiais de refugallo, integrando así o coñecemento, a creatividade e a conciencia ambiental nun mesmo proxecto.

As xornadas do xoves e do venres estiveron dedicadas á práctica de diferentes xogos olímpicos no propio centro, cunha organización adaptada ás distintas idades. As actividades incluíron propostas deportivas e dinámicas variadas, combinando momentos de xogo, participación activa e descanso, e favorecendo a colaboración entre o alumnado.

Tracking Pixel Contents