Las notas de corte se disparan en Galicia en Educación y grados de vocación STEM

El curso escolar terminará en Galicia el próximo 19 de junio. Será algo antes para los miles de estudiantes que se enfrentarán a la Prueba de Acceso Universitario (PAU), programada para los días 2, 3 y 4 de junio. Y con ello, los nervios, la incertidumbre por el futuro y la resolución a esa duda asfixiante: «¿Me dará la nota para estudiar lo que quiero?».

La nota de corte es una de las barreras de admisión para cursar un grado universitario y se establece en función de la calificación de la última persona matriculada. Para calcular la nota de cada alumno se tiene en cuenta su expediente de bachillerato (que supone un 60%) y sus resultados en la Selectividad.

En la última década la nota de acceso se ha elevado en sendas carreras. La pandemia del coronavirus propició una subida especialmente notable, al adaptarse la PAU a un modelo de examen que dejaba más libertad para elegir opciones y ejercicios (y con el que el alumnado sacó mejores resultados).

Comparando las notas de corte del curso 2016/2017 con las del curso 2020/2021, hay un especial incremento en los grados relacionados con la educación, la salud y las ingenierías. Por ejemplo, en la USC, Matemáticas pasó de un 8,718 a un 12,664 en ese periodo; el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática se acercó a la máxima calificación posible (subió de un 12,930 a un 13,510) y, en otra rama diferente, Educación Primaria subió de un 7,928 a un 10,80 en el campus de Santiago y de un 6,250 a un 9,066 en el de Lugo.

Tras la subida generalizada en los años de pandemia, algunas de las carreras que vieron ‘despegar’ su nota de corte han mantenido una tendencia a la alza, si se atiende a los datos del curso 2024/2025 como referencia. El caso de las ingenierías en la Universidad de Vigo es paradigmático: Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Mecánica son las carreras con las notas que más han crecido de todo el sistema universitario gallego desde 2016 hasta dicho año, pasando de un 5 y un 5,865 a un 8,998 y un 9,559, respectivamente.

En la Universidade de Coruña, opciones como Ingeniería Mecánica, en el campus de Ferrol, también se han disparado hasta rozar el 8 en la última convocatoria (presentaba un 5 hace una década), y sigue creciendo el interés por Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, que ya roza el 9. Los grados del ámbito educativo también cumplen en A Coruña

En una comparativa entre las tres universidades públicas de Galicia, es la de Vigo la que más subidas registra en las notas de corte entre el curso 2016/2017 y 2024/2025 (año en el que se restableció una PAU con un examen más competencial y empezaron a estabilizarse las notas de corte).

Carreras que más bajan Al contrario de esa tendencia de subida o estabilización, hay ciertas titulaciones que han experimentado un descenso en los últimos años de su nota de corte. Estas son las más notables: Traducción e Interpretación español-inglés, UVigo (-3,282) : pasó de un 10,846 en 2016/2017 a un 7,564 en 2024/2025.

: pasó de un 10,846 en 2016/2017 a un 7,564 en 2024/2025. Ciencias Políticas, USC (-2,430) : en el curso 2016/2017 presentó un 7,536. La última convocatoria, un 5,106.

: en el curso 2016/2017 presentó un 7,536. La última convocatoria, un 5,106. Periodismo, USC (-1,65): la carrera de periodismo se desinfla tras años sobrepasando el 10. En el curso 2024/2025 cerró matrícula en un 8,8.

la carrera de periodismo se desinfla tras años sobrepasando el 10. En el curso 2024/2025 cerró matrícula en un 8,8. Lengua y Literatura Inglesas, USC (-1,184): con un 6,774 en 2016/2017, el curso pasado descendió al 5,590.

Entre las carreras que más han subido de la UVigo está Bellas Artes (campus de Pontevedra). En 2016/17 presentaba un 5,890 de nota de acceso; en 2021 ascendió al 6,9 y en 2024/2025 registró un asombroso 10,324. Administración y Dirección de Empresas, en el grado en el campus de Vigo tenía un 5,228 hace diez años, subió al 8,510 en pleno covid y siguió aumentando hasta el 8,764 en el curso 2024/2025. Economía también ha pasado de un 5 a más de un 8 después de la pandemia.

Oferta y demanda

Con todo, es erróneo achacar las fluctuaciones de las notas de corte únicamente a los cambios de modelo de examen. Tal y como explica Alfonso Lago, Vicerrector de Titulaciones en la Universidade de Vigo, «hay que dejar claro a los estudiantes que la nota de corte es un parámetro basado en la oferta y en el deseo de hacer una carrera universitaria», por lo que es «la alta demanda» lo que hace subir estas calificaciones.

Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia / Álvaro Ballestero

«Puesto que la oferta de plazas en el Sistema Universitario Galego no muda prácticamente nada de un curso para otro, quizás el factor que puede influir (en la subida de las notas de corte) es la selección de la titulación cada curso académico por parte del estudiantado que quiere entrar en la universidad», matiza.

Desde la perspectiva de Lago, las altas tasas de empleabilidad y el prestigio social son algunos de los factores que más determinan la demanda de los futuros universitarios, «teniendo en cuenta también que puede jugar un papel importante la vocación en ciertas titulaciones e incluso la influencia familiar».

De acuerdo con un estudio elaborado por Infoempleo y LHH Recruitment Solutions en 2024, las carreras más demandadas por las empresas en Galicia son los grados de Educación y Pedagogía, Enfermería y Medicina. El estudio también señala Administración y Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería de Telecomunicaciones.

¿Qué opinan los estudiantes?

Begoña y Daniel son compañeros en el IES Rosais II de Vigo y ambos cursan segundo en el bachillerato tecnológico. Él tiene «muy claro» que su objetivo es entrar en el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas (actualmente en un 13,188). Ella declara que «en principio» se matriculará en Ingeniería Aeroespacial en Ourense(12,064).

Begoña de Carlos Tobío y Daniel Álvarez. / FDV

«La selectividad tiene que discriminar un poco quién está mejor preparado o quién ha estudiado más para la carrera que quiere. Es, entre comillas, una competición», afirma Daniel.

Su compañera difiere: «Si la PAU es fácil, nos beneficia a todos y si es difícil, es difícil para todos. No pienso que sea una desventaja que hayan subido las notas de corte porque al final suben para todos. No creo que una persona que quiere sacar buena nota se vaya a esforzar menos porque el examen sea más fácil o más difícil».

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Lo que ambos comparten es que la nota de corte no determina la dificultad de una carrera, como se ejemplifica con muchas ingenierías. «Sí que tiene que ver con el prestigio, porque al final es un tema de oferta y demanda, hay un cierto número de plazas y cuanta más gente se apunte más difícil va a ser entrar», opina Daniel.