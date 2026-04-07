La escuela de baile que quiere acercar el hiphop a todos los colegios de Vigo y su área

«En los colegios, más del 50% de los niños, si no practican el deporte rey, el fútbol, no practican nada. Y hay muchos a los que no les gusta», asegura Manuel Suárez, director de la escuela de baile Dance Academy, situada en Vigo.

Sin desmerecer otras prácticas deportivas, esta escuela quiere ofrecer a los jóvenes una alternativa de ocio saludable y activo a través de su especialidad, el hiphop. Para ello, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con la Consellería de Deportes de la Xunta de Galicia, enmarcado en el programa Xogade, mediante el cual podrá impartir clases gratuitas a colegios e institutos de Vigo y su área.

La iniciativa no es nueva, aunque sí presenta unas condiciones mejoradas. Tal y como cuenta Suárez, llevaron a cabo estas sesiones durante tres años en un total de 300 centros, pero solo eran para alumnado de 5º de Primaria. «Va a ser un éxito, porque si a los colegios que solo tenían un curso ahora les dices que puede ir todo el colegio, imagínate», pronostica.

Cuatro sesiones por curso

Con el apoyo recién aprobado de la institución autonómica, la escuela de danza urbana viguesa pretende arrancar con las clases gratuitas de hiphop de forma inmediata, en el último trimestre de este curso.

Alumnado del Carmelitas en una clase de hiphop. / DA Vigo

El planteamiento va más allá de convertir el colegio en una pista de baile: «Hemos elaborado una unidad didáctica para que las sesiones siguieran una metodología y que no fuera una fiesta, sino una herramienta educativa».

El programa se desarrolla en cuatro o cinco sesiones impartidas por monitores de DA Vigo, en las que el alumnado no solo aprende a bailar, sino que se introduce en el contexto cultural del hip hop, sus orígenes y sus valores. A lo largo de las clases, se trabajan competencias clave como la comunicación, la coordinación, la creatividad o el trabajo en equipo, integrando contenidos que conectan con distintas áreas del currículo educativo. El programa culmina con una sesión final de exhibición, en la que el alumnado comparte lo aprendido y vive la experiencia escénica.

Según informa su director, Manuel Suárez, ya cuentan con más de una decena de profesores interesados en participar este año. Los centros que quieran anotarse o saber más pueden contactar con Dance Academy a través del correo electrónico danceacademyvigo@gmail.com o por teléfono, al 663268893.

Beneficios del baile

La unidad didáctica preparada por Dance Academy, a la que ha tenido acceso FARO, detalla cómo en estas clases de hiphop se trabajan diversas áreas: la comunicación sociolingüística, la competencia matemática (por ejemplo, a la hora de interpretar planos, apreciar distancias o estimar los tiempos de una coreografía) o la competencia social y cívica, entre otras.

Preparados para empezar a bailar en el San José de la Guía. / DA Vigo

Para esta escuela, el hiphop no es solo arte (que también), sino una actividad deportiva completa. A través de este baile se desarrollan contenidos directamente relacionados con la educación física, como son la mejora de las cualidades físicas y coordinativas, el acento de las capacidades cognitivas o la potenciación de las capacidades creativas.

Desde que abrió hace casi 12 años, DA Vigoha demostrado que la danza urbana es un vehículo para forjar comunidad y reforzar la autoestima y la autonomía personal de los más jóvenes. «Nos ha dado muchas satisfacciones, hay muchos padres que nos agradecen el trabajo que hacemos con niños con TDA, con problemas de comunicación; niños que sufren bullying…», declara Manuel Suárez.

La academia, que ha cosechado sendos reconocimientos nacionales e internacionales en competiciones de baile, cuenta con unas instalaciones de 1.300 metros cuadrados en la zona de Coruxo. Allí han tenido que equipar hasta una sala de estudio, «porque los niños pasan más tiempo aquí que en casa», bromea el director.