Soledad Carmona, divulgadora especializada en crianza respetuosa y desarrollo emocional: «Los niños no necesitan padres perfectos, sino adultos conscientes»

Soledad Carmona, a quien muchos conocen simplemente como Sol, se ha convertido en una de las voces más reconocibles cuando se habla de crianza consciente. Madre de dos hijos, acompaña desde hace años a familias, docentes y profesionales en el reto, y también en la oportunidad, de educar desde un lugar más respetuoso, conectado y coherente.

Su trabajo combina la divulgación, el acompañamiento y la formación, siempre con una idea clara: no se trata solo de criar mejor a los niños, sino también de mirarnos hacia dentro como adultos. Con una comunidad que supera los 300.000 seguidores en redes sociales, Sol ha tejido un espacio donde la crianza se entiende como un proceso profundamente humano, en el que también hay lugar para sanar.

¿Qué es la crianza consciente?

Estamos en un momento en el que parece que educar desde la conciencia, con una mirada basada en el respeto y en el amor, es que nuestros niños puedan hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Y no tiene nada que ver con eso. Educar en el respeto, en el amor, en la amabilidad, en entender qué necesidades tiene un niño no está exento de que ese pequeñín tenga límites y tenga normas que cumplir. Además, los límites y las normas son esenciales, son necesarias y están en la vida. La crianza consciente es mucho más que aplicar técnicas o repetir frases respetuosas, pone el foco en una parte muy importante: el propio adulto. Es en qué momento estoy, cómo estoy, y revisar tu propia historia. Porque cuando educamos no lo hacemos solo desde lo aprendido, sino desde lo vivido, desde nuestras expectativas y nuestras creencias. Solo siendo conscientes de esa parte interior nuestra vamos a poder educar de otra manera. Esta forma de educar es absolutamente coherente. No son fórmulas mágicas ni algo complicado de entender. Porque está basada en relaciones respetuosas. Si tú te relacionas así con tus hijos, también lo harás con tu pareja, tus amigos o en el trabajo. Es coherencia pura.

¿Cómo pasar de no haber sido educado así a educar desde la conciencia?

Prácticamente todos venimos de un modelo educativo basado en el autoritarismo. Venimos de generaciones muy primitivas a nivel emocional. Esto frustra muchísimo a las familias, porque pensar que esto nos va a salir de manera automática cuando no lo hemos aprendido es imposible. Estamos en un momento en el que nos toca desaprender para aprender.

¿Cómo educar desde el respeto sin renunciar a los límites?

La crianza consciente no tiene nada que ver con la permisividad. No podemos hacer responsable a un niño de ponerse sus propios límites. Eso es responsabilidad del adulto. Un niño no puede caminar seguro sin normas. Para mí, los límites son como las barandillas de un puente. Sin ellas, vas inseguro. Con ellas, puedes avanzar. Los límites proporcionan seguridad, estructura y orientación. Un niño sin límites es un niño que camina sin rumbo. El problema es que estamos acostumbrados a poner límites desde el miedo, el grito o el chantaje. Lo difícil es hacerlo desde una firmeza amable, porque no nos lo han enseñado.

¿Qué es la autoestima y cuándo empieza a construirse?

La autoestima es esa visión y conocimiento que tengo de mí mismo. Se crea desde el minuto uno y empieza a construirse desde que nacen. Incluso antes. Los niños observan y deciden constantemente. Y construyen su autoestima a través de nuestra mirada, de lo que hacemos y decimos. Esos aprendizajes se convierten en creencias.

¿Qué errores comunes cometemos los adultos, incluso con buena intención, que pueden debilitar esa autoestima?

La mayoría de las cosas las hacemos pensando que es lo mejor. Pero lo hacemos desde nuestras heridas. Por ejemplo, exigir perfección o querer que sean fuertes muchas veces nace de nuestras propias creencias y miedos. Todo se hace desde el amor, pero también desde nuestras heridas.

Otra cuestión que mencionas en el libro es la diferencia que hay entre elogiar y alentar, ¿qué diferencia hay?

A priori parecen lo mismo, pero no lo son. Cuando elogiamos, emitimos nuestra opinión: «qué bonito», «eres un artista». Eso genera dependencia de la aprobación externa. Cuando alentamos, ponemos el foco en el niño: «te has esforzado», «¿te gusta a ti?». Ahí fomentamos la autoconfianza. El efecto en la autoestima es totalmente diferente.

¿Qué papel deberían tener los docentes en el desarrollo emocional y la autoestima del alumnado?

Los padres son la figura principal de apego. Pero un maestro es una pieza fundamental. Su mirada influye directamente en la autoestima. No son los responsables principales, pero no pueden quedar fuera de la ecuación.

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Que se sientan comprendidos y acompañados. Educar desde la conciencia no es el camino más fácil, porque implica mirarnos hacia dentro. También entender que este modelo tiene evidencia científica. Y alejarnos de la perfección: los niños no necesitan padres perfectos, sino adultos conscientes. Siempre es buen momento para hacer las cosas de otra manera. Nunca es tarde para cambiar, para mejorar, para tratar con respeto y para sanar nuestras heridas.