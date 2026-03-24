Así se relacionan con la tecnología en el primer colegio «Google Reference» de Galicia

El Colegio Montesol de Vigo es una «Google Reference School». El título reconoce la implantación del uso de las nuevas tecnologías en el centro a través de las herramientas de Google y también certifica que el profesorado domina todo el paquete Google Workspace for Education.

Esta escuela concertada, ubicada en el barrio de Coia, consiguió el distintivo en 2023, después de que la pandemia acelerase sus planes de digitalización, como confiesa el director, Javier Ojea. Hubo que ponerse las pilas y luchar por empequeñecer la brecha digital entre los docentes, «con mucho apoyo, asesoramiento y formación».

«Nos pusimos en manos de una consultora que nos llevó un poco de la mano. También construimos un aula y reformamos los espacios», explica Ojea. Esa aula es la clase RTC, que representa el espíritu «Reinvent the Classroom», una estrategia de transformación educativa que fusiona pedagogía activa, espacios flexibles y tecnología inmersiva.

Sobre si no «temen» las posibles consecuencias de ponerse en manos de un gigante tecnológico como Google, teniendo en cuenta las polémicas que han surgido con otras compañías del sector como Meta o OpenAI, sobre su privacidad o los fines para los que emplean los datos de sus usuarios, el director del Montesol apela a la «confianza». «Google tiene los estándares de privacidad más exigentes que existen en materia de educación», afirma.

Tecnología con control

Jose Enrique Marra, además de ser el jefe de estudios del Montesol, es el responsable del Proyecto Tecnológico del centro y el administrador de la consola de Google. Para muchos alumnos, es el «ojo que todo lo ve» en lo que a actividad digital se refiere.

Aula RTC del Colegio Montesol. / FdV

Uno de los pilares del plan digital, que se implementa a partir de 5º de Primaria hasta 4º de la ESO, es que cada familia adquiera un dispositivo Chromebook por estudiante. El sistema de este portátil de Google está «controlado» por el colegio para velar que se emplee con puros fines educativos. Por ejemplo, ciertas páginas web están capadas, así como la búsqueda de palabras concretas, los chats de Inteligencia Artificial o el uso de la webcam sin supervisión. Cuando se detecta algo raro, el aviso le acaba saltando al jefe de estudios.

«Siempre hay quien intenta buscar un juego y encuentra, pero la mayoría ya desisten porque es que tardan tanto tiempo en encontrarlo... Y cuando lo encuentran yo lo detecto y se lo bloqueo. Estamos como el gato y el ratón», cuenta con gracia Marra.

Las restricciones, con todo, no son inflexibles. «Los de 4º de ESO me han pedido que habilite las webs gubernamentales, hasta ahora capadas, porque están buscando información sobre la FP y necesitan entrar en ellas», ejemplifica.

Portátil y bolígrafo

Jesús González, «Google Trainer» y profesor de Lengua en el Montesol, valora positivamente la implantación del Proyecto Tecnológico del centro: «A mí me gusta combinar la tecnología con el aprendizaje ‘tradicional’. Yo voy a mis clases con paquetes de folios (ríe) y me gusta que el propio alumno utilice la tecnología para crear infografías, pósteres y materiales con sentido para un proyecto en común o en pareja. El fin no es utilizar una herramienta, sino saber buscar información, saber sintetizarla, saber exponerla».

«La tecnología es complementaria, no sustitutiva». / FdV

El director del colegio, Javier Ojea, recalca esa idea de que la tecnología «es complementaria, no sustitutiva». «Los niños tienen que seguir escribiendo a mano, es fundamental que eso no se pierda», declara. «Somos un centro Google Reference y abrazamos la tecnología, pero no nos volvemos locoscon ella. Hay asignaturas más susceptibles para usar el Chromebook y otras que menos».

Asimismo, ambos profesionales destacan que estas herramientas permiten a los docentes personalizar y adaptar los materiales, algo fundamental en unas aulas cada vez más diversas. La tecnología también permite al colegio llevar a cabo proyectos ilusionantes como su propia estación meteorológica.

Por otro lado, cada vez cobra más importancia el cuidado del bienestar digital. Hablar de los perjuicios de las pantallas sobre la infanciaestá a la orden del día y en un colegio que potencia su uso educativo, existe una responsabilidad al respecto.

Este curso han tomado la decisión de ofrecer a las familias una licencia gratuita de Qustodio, un sistema de control parental que pueden instalar en sus dispositivos personales para preservar la seguridad en línea de los menores.