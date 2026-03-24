Novidades lectoras para recibir a primavera

Unha escolma de novas editoriais en galego que percorre distintos xéneros e idades

Novas propostas editoriais en galego. / FdV

Gabriela Barreiro

Vigo

Coa primavera chamando á porta e os días gañando luz, este final de marzo chega acompañado de novas propostas editoriais en galego que invitan a abrir un libro e deixarse levar por outras historias. Unha selección variada que reflicte a diversidade do panorama actual, con títulos que van dende a literatura infantil ata a narrativa máis contemporánea.

Nesta escolma, reunimos algúns títulos recentes que convidan a explorar distintas voces, estilos e temáticas, cun nexo común: o compromiso coa creación en galego.

Entre as propostas infantís destaca A zapateira mecánica, de Xelís de Toro, unha historia que combina humor e imaxinación arredor dunha mecánica que debe reinventarse como zapateira. A partir desa premisa, o libro constrúe un relato creativo no que os zapatos cobran un papel inesperado, dando lugar a situacións sorprendentes. Unha lectura divertida que tamén fala de adaptación e enxeño.

Dirixido tamén aos primeiros lectores, Buscaletras, de Olaia Sendón, transforma a lectura nun xogo. A través de páxinas cheas de detalles, as letras e as palabras escóndense en diferentes escenarios, convidando a quen le a buscalas e descubrílas. Cun enfoque visual e participativo, a obra combina entretemento e aprendizaxe, introducindo a ortografía dun xeito natural e divertido.

Sen saír do ámbito infantil, Iceberg, de Carlos Labraña, propón unha historia de aventuras ambientada no Ártico que combina emoción e tenrura. A través da viaxe á deriva dun oso e un neno sobre un bloque de xeo, o relato avanza entre encontros e desafíos, cunha mirada posta na amizade e no desexo de regresar á casa.

A escolma abre tamén a porta a outros formatos, como a banda deseñada. En O dragón anoado, Alberto Varela Ferreiro mergulla ao lector nunha historia de aventuras ligada á emigración galega. A través dun protagonista obrigado a fuxir e reinventarse, a obra combina acción, intriga e elementos históricos nunha narración áxil e chea de ritmo.

Xa no ámbito da narrativa xuvenil, Dipnoi, de María Canosa, afonda nas relacións entre a mocidade nun relato que combina o mundo real co universo dixital. Entre silencios, prexuízos e identidades en construción, a novela propón unha historia na que a conexión entre dous perfís anónimos na Rede revela moito máis do que aparenta, abordando con sensibilidade o medo a ser un mesmo e o poder das palabras.

Pola súa banda, Principio de superposición, de Fran Fernández Davila, constrúe unha novela polifónica arredor da desaparición dunha adolescente. A través de múltiples voces -familia, amizades, profesorado e a propia protagonista-, a historia recompón unha realidade fragmentada na que se entrelazan o acoso escolar, a identidade e os silencios que agochan feridas profundas. Un relato intenso que mestura narrativa e poesía para preguntarnos canto coñecemos realmente a quen temos ao noso carón.

