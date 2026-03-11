Os colexios da provincia de Pontevedra tínguense de violeta
A celebración do Día da Muller é unha oportunidade para poñer en valor figuras relevantes e moitas veces esquecidas da nosa historia, reflexionar sobre a desigualdade e imaxinar en colectivo futuros mellores
Segundo o Barómetro de Xuventude e Xénero 2025, elaborado pola Fundación Fad Juventud, a porcentaxe de mozos e mozas de entre 15 e 29 anos que se considera feminista descendeu ao 38,4%. En 2021, a cifra rozaba o 50%. Ademais, este informe conclúe que preto da metade percibe o feminismo como unha ferramenta de «manipulación política».
Estes datos demostran que o 8 de marzo, o Día da Muller, segue a ser moi necesario, para reivindicar que o feminismo é un movemento que loita pola igualdade entre homes e mulleres e por unha sociedade máis xusta, máis concienciada e corresponsable.
Concienciación
Para conseguir esta misión, a educación é crucial. Os colexios participantes do proxecto Faro da Escola non deixaron escapar a data para traballar estas cuestións a través de diversas actividades creativas ou de divulgación. Por exemplo, o Colexio San Rafael transformou a súa biblioteca nun espazo onde poñer en valor os nomes de científicas destacadas da historia.
Ademais dun mural cos seus nomes e retratos, organizaron un Kahoot con preguntas para asentar coñecementos. As responsables de biblio tamén fixeron unha selección de lecturas relacionadas coa igualdade para que cada titor puidese traballar en clase en función do nivel de cada grupo.
No CEIP Plurilingüe Paraixal, situado no barrio de Teis, estiveron traballando nunha instalación artística realizada coa técnica do bordado. «Este ano centrámonos nos oficios tradicionais galegos relacionados cos «fíos», como as tecedoras, redeiras, hilandeiras, bordadoras, confeccionistas, modistas e costureiras», explica a súa directora, Dolores Danoz. O luns presentaron o resultado final ante as familias. O CEIP Figueiroa, en A Estrada, apostou tamén pola creación colectiva para conmemorar o 8M e fixo un mural que reluciu estes días no seu corredor.
Por outra banda, no Colexio Andersen puxeron o foco na desigualdade no ámbito das artes; especialmente, na cifra de obras feitas por pintoras que atopamos nos museos nacionais, moi inferior á dos seus compañeiros de profesión. A situación quedou reflectida a través dun xogo moi visual no que a rapazada debía introducir unha bóla nun tarro co símbolo masculino se coñecía o artista ou nun tarro ‘feminino’ se coñecían a artista. Cal pensades que quedou máis cheo? Esperamos atopar no seu xornal escolar as súas conclusións personais.
Para rematar esta acción, cada estudante levou o venres pasado unha fotocopia cunha artista referente e posaron todos xuntos no patio, formando un gran ‘8M’.
Mulleres referentes
Outro centro que se implicou por completo nesta efeméride foi o CPR Alba. O alumnado de Secundaria organizou o ‘I Ciclo de Conversas Muller_es’.
«O obxectivo é pór en valor a aportación das mulleres á sociedade, así como trasladar ás novas xeracións valores como a igualdade e o esforzo», declara Patricia Dapena, directora do centro.
Esta primeira edición permitiu ao estudantado coñecer as experiencia vitais da atleta olímpica Ester Navarrete, as futbolistas de As Celtas Lara e Luchi; Sefi Romero e Ester Mariño, activistas polos dereitos das mulleres e dos traballadores; Chelo Pampillón, directora de teatro e presidenta da Federación Galega de teatro afeccionado; e Elia Rodríguez, subdirectora de Industrias Ferria . A cantante Uxía acudirá mañá ao colexio Alba para pechar o evento.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas