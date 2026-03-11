Un colegio de Vigo entre los 100 mejores de España según la revista Forbes

Escoger un buen colegio para sus hijos es una de las decisiones a la que más vueltas le dan los padres y madres. Aunque factores como la cercanía al hogar o la oferta de extraescolares son los elementos que más suelen inclinar la balanza a favor de elegir un centro, muchas familias optan por opciones más lejanas pero que están mejor valoradas por los expertos.

La revista Forbes es conocida por sus listas de referencia en muchos ámbitos y una de las más leídas es la de los 100 mejores colegios de España. En la lista de este año encontramos cuatro escuelas de Galicia, una de ellas en Vigo.

Para la elaboración de la lista, Forbes atiende a 36 criterios como la nota media de acceso a la universidad, el ratio de alumnos por profesor o las infraestructuras del centro; todo ello ponderado por un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación.

Un colegio de Vigo entre los 100 mejores de España según Forbes

La lista se ordena por orden alfabético, por lo que desconocemos si este centro está o no por encima del resto. Esto no quita ningún mérito a que Los Sauces Vigo ha conseguido posicionarse como uno de los 100 mejores colegios de España.

Localizado en Mos (Pontevedra), este colegio ha entrado en el ránking por ser, en palabras de la revista, un centro «aconfesional, apolítico y pluralista, combina un enfoque bilingüe con un programa propio de inteligencia emocional (Educa e+e), trabajado de forma transversal para reforzar autoestima, resiliencia, autonomía y toma de decisiones».

En cuanto a sus programas, la reseña con la que se presenta en esta lista destaca el proyecto ambiental Green Friends para los alumnos de Infantil y la aplicación de metodologías como el Explore and Learn, que propone un aprendizaje basado en proyectos, con el alumno como protagonista. «En Secundaria estructura el desarrollo de comunicación con oratoria desde 5º de Primaria y debate desde 2º de ESO», destaca Forbes.

Así mismo, el centro ofrece una educación en la que se da mucha importancia al plano internacional. Los alumnos de Los Sauces Vigo pueden conseguir el Diploma Dual Americano y el Proyecto Dublín, con una inmersión de cuatro semanas al año en Bray (Irlanda) en su colegio Brook House, y suma intercambios de 15 días con Alemania (Gymnasium Roth, Núremberg) y Francia (Blanche de Castille, Nantes), además de otras experiencias en Canadá y EE UU.

Algunas de las personas destacadas que han pasado por este centro son los futbolistas Thiago Alcántara y Gabri Veiga; el cofundador de Wetaca, Andrés Casal Goicoechea; o la ajedrecista y Maestra FIDE, Mireya Represas.

Otros colegios gallegos entre los mejores

Además del centro de Mos, otros tres colegios gallegos han conseguido colarse entre los 100 mejores del país.

En la misma provincia y bajo la misma marca, el colegio Los Sauces Pontevedra ha logrado hacerse un hueco en la lista gracias a un proyecto educativo articulado en cinco ejes: «inteligencia emocional, dominio de idiomas, formación integral, metodologías innovadoras y un entorno cercano». Forbes también destaca la proyección internacional que comentaba en el centro vigués y su participación en «torneos de debate y oratoria, participación en proyectos científicos, semanas culturales y de la palabra, conciertos solidarios y acciones de voluntariado con Cáritas o residencias de mayores».

La ciudad de A Coruña acoge a los otros dos centros privados que han entrado en la lista. Uno de ellos el Colegio Internacional Obradoiro, destacando por su oferta de Bachillerato de Ciencias Sociales, Científico- Tecnológico y Bachillerato Internacional así como por integrar más de 17 disciplinas deportivas dentro del horario lectivo. Por su parte, el Colegio Internacional Eirís, que forma parte de la institución SEK. Este colegio propone un «modelo bilingüe basado en la tutoría personalizada y el aprendizaje significativo», así como una oferta de Bachillerato nacional e internacional, incluyendo estancias en Estados Unidos y Reino Unido.