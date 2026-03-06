Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando una fábrica de tejas se convierte en aula por un día

Más de 100 escolares de primaria participaron en la campaña de visitas educativas 'EnTéllate' para conocer el valor ambiental, histórico y social del sector cerámico a través de Tejas Verea

Otros 103 estudiantes de ESO y Bachillerato se acercaron a la realidad industrial a través del programa 'Cerámica con futuro', que muestra que en Galicia existe un tejido empresarial innovador, tecnológico y con oportunidades profesionales en el rural

Visitas escolares a la fábrica de Tejas Verea.

Visitas escolares a la fábrica de Tejas Verea. / FdV

U. M.

Más de 200 escolares gallegos de educación primaria, secundaria y Bachillerato visitaron este curso las instalaciones de la fábrica de Tejas Verea en Mesía (A Coruña) en el marco de las campañas formativas ‘EnTéllate’ y ‘Cerámica con futuro’.

Estas iniciativas tienen como objetivo reforzar la conexión del alumnado con el medio rural y mostrarles las oportunidades profesionales que ofrece la industria cerámica gallega en su entorno.

En el caso de primaria, un total de 104 alumnos participaron en la campaña 'EnTéllate', un programa promovido por Verea que pone en valor los recursos naturales del rural, como la arcilla, y conciencia sobre su gestión sostenible y responsable.

La campaña, que se cerró esta mañana con la visita del CPI de Pontecarreira (Frades), contó también con la participación del CEIP Campomaior de Ordes y el CEIP de Curtis. Durante la jornada, los escolares recorrieron las instalaciones de la fábrica, un centro automatizado y dotado de la última tecnología, referente del sector cerámico en España. Allí pudieron conocer de primera mano el proceso completo de transformación de la arcilla en una teja sostenible y resistente, entendiendo cómo la innovación tecnológica convive con un material natural ligado históricamente al territorio.

Una campaña para que los escolares "se enteren"

El programa 'EnTéllate' nació en 2018 con un objetivo claro: que los más pequeños "se enteren" del valor del entorno que los rodea. La iniciativa refuerza su conexión con el medio rural desde una triple perspectiva: medioambiental, histórica y social.

Visitas escolares a Tejas Verea.

Visitas escolares a Tejas Verea. / FDV

Las visitas muetran la evolución de la industria cerámica gallega, abordando contenidos como el origen y la extracción de la arcilla, la historia de los antiguos tejeros o cabaqueiros gallegos y la relevancia económica y social de este sector para el rural.

Orientación profesional y futuro industrial

Junto a la vertiente divulgativa dirigida a primaria, Tejas Verea desarrolló también la iniciativa 'Cerámica con futuro', enfocada a estudiantes de secundaria y Bachillerato. Durante este curso participaron 103 alumnos de 3º y 4º de ESO del CPI de Xanceda (Mesía), del IES Armando Cotarelo Valledor de Boimorto y alumnado de Bachillerato del IES Rego de Trabe de Culleredo.

Su objetivo es acercar la realidad industrial a los jóvenes en un momento clave de decisión académica y futuro profesional. A través de la visita, los estudiantes conocieron perfiles técnicos, procesos automatizados y oportunidades vinculadas a la Formación Profesional y a la industria manufacturera, sectores que demandan relevo generacional y talento cualificado.

Para Lucía Verea, directora de Comunicación y Marketing de Tejas Verea, estas visitas suponen una inversión de futuro: «Abrir las puertas de nuestra fábrica a los centros educativos es una forma de acercar la industria a las nuevas generaciones y de mostrarles que en Galicia existe un tejido empresarial innovador, tecnológico y con oportunidades profesionales reales. Nos ilusiona ver cómo muchos alumnos descubren aquí salidas laborales que quizá no se habían planteado y refuerzan su vínculo con el rural y con su propio entorno».

