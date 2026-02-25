El colegio María Inmaculada de Vigo acoge la gala final del II Festival de Cine Vertical de Vedruna Educación
El certamen, impulsado por la Fundación Vedruna Educación en el marco del bicentenario de su misión, premia vídeos de 30 a 90 segundos en formato 9:16 creados por alumnado y profesorado de la red de centros
Vigo fue este martes el escenario de la gala final del II Festival de Cine Vertical Vedruna, celebrada en el Colegio María Inmaculada. La iniciativa, promovida por la Fundación Vedruna Educación, reunió el trabajo creativo de alumnado y profesorado de la red de centros en torno a un lenguaje audiovisual especialmente familiar para los jóvenes: el vídeo breve en formato vertical.
El festival se enmarca en la conmemoración de los 200 años de la misión educativa Vedruna, bajo el lema «200 años Vedruna: una historia que continúa… contigo». Con esa idea de continuidad como telón de fondo, el certamen invitó a los participantes a narrar historias con sentido, valores y mirada personal en piezas de apenas unos segundos.
Las obras presentadas debían ajustarse a un formato vertical 9:16 y una duración de entre 30 y 90 segundos. Una combinación que, según la organización, plantea un reto creativo que exige síntesis, claridad en el mensaje y dominio de recursos narrativos y técnicos propios del lenguaje audiovisual.
Más allá del componente artístico, el Festival de Cine Vertical Vedruna nació con un objetivo educativo: potenciar la competencia digital y la alfabetización audiovisual del alumnado, impulsar el trabajo cooperativo y conectar el aprendizaje con los desafíos del presente desde una perspectiva crítica, creativa y ética.
El certamen se desarrolló en dos fases. En la primera, los centros participantes realizaron un visionado interno y emitieron una única votación oficial por colegio —sin posibilidad de votar a sus propios vídeos— para seleccionar una primera relación de finalistas. En una segunda etapa, un jurado técnico valoró las obras finalistas atendiendo a criterios como la coherencia del mensaje, la creatividad, el proceso de trabajo y la adecuación al lenguaje audiovisual.
Durante la gala final se reconocieron distintas formas de contar y de emocionar a través de varias categorías, entre ellas el Premio Vedruna Vertical al mejor vídeo del festival, el galardón a la Mejor historia contada en 60 segundos, el premio al Mejor mensaje Vedruna, el reconocimiento a la Mejor expresión creativa y visual, el Premio «Contigo» a la mirada personal y el Premio especial del público, entre otros.
En esta segunda edición, el festival volvió a evidenciar la implicación de la red de centros Vedruna, con la participación de decenas de cortometrajes, y consolidó una propuesta que apuesta por la creatividad audiovisual como herramienta pedagógica y de expresión para el alumnado.
