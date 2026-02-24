Quién es quién en el ámbito escolar: cuatro profesionales que componen el sistema educativo

Si pensamos en quienes habitan un centro educativo se nos viene a la cabeza el alumnado, el profesorado, el equipo directivo… y poco más. Sin embargo, existen una serie de figuras que, aunque muchas veces trabajan entre bambalinas, sostienen el día a día de los centros cuando surgen dificultades, dudas o necesidades específicas.

En ese entramado invisible pero esencial encontramos perfiles como la pedagogía, la psicopedagogía, la orientación educativa o la especialidad en Audición y Lenguaje. Profesiones que a menudo se confunden entre sí, pero que comparten un mismo objetivo: que ningún alumno o alumna quede atrás.

Cuatro especialidades clave

La pedagoga Laura Rodríguez lo resume desde una perspectiva clara y reivindicativa. Para ella, más allá de la definición académica, el pedagogo es «la persona que analiza, diseña y adapta la educación a las necesidades reales de cada individuo, acompañándolo a lo largo de las diferentes etapas de la vida y contribuyendo a que el aprendizaje sea significativo y de calidad». Su visión amplía el foco: no se trata solo de intervenir cuando hay un problema, sino de pensar la educación en su conjunto.

Sin embargo, esa amplitud es también una de las causas de la confusión. «Rotundamente sí», responde cuando se le pregunta si sigue siendo una profesión poco conocida, y explica que muchas de sus funciones «están entrelazadas con las de otros perfiles profesionales». Esa falta de delimitación clara repercute directamente en el reconocimiento social.

En el día a día de los centros, la figura del orientador u orientadora se convierte en pieza clave. Conchi Cibeira, orientadora educativa, define su papel como el de «un acompañante ou facilitador/a do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado, as familias, o profesorado e outros profesionais externos». Su trabajo no se limita al alumnado: atraviesa toda la comunidad educativa. Detecta necesidades, media en conflictos, coordina reuniones y asesora al profesorado.

«La sociedad no tiene claro el ámbito laboral de cada profesional»

La psicopedagogía, por su parte, se sitúa en un punto de encuentro entre mente, emoción y aprendizaje. Andrea Fernández define su profesión como la de «la profesional especializada en los procesos de aprendizaje a lo largo de todas las etapas de la vida», con un enfoque «interdisciplinar» que combina «la mente, las emociones y también cómo se enseña». Desde su experiencia, la intervención directa con alumnado con neurodivergencia y el acompañamiento a familias y docentes forman parte esencial de su labor. Y advierte que la falta de claridad social sobre cada perfil genera expectativas desajustadas: «la sociedad no tiene claro el ámbito laboral de cada profesional».

En paralelo, dentro del aula , o en pequeños espacios de intervención específica, trabaja la especialista en Audición y Lenguaje, Adela Dominguez. Adela explica que su función es «prevenir, detectar, evaluar e intervenir en las dificultades relacionadas con la comunicación, el habla, el lenguaje y, en algunos casos, la voz y la audición que pueden afectar al aprendizaje del alumnado». Su intervención está directamente vinculada al acceso al currículo: si un niño no puede comunicarse adecuadamente, su aprendizaje se resiente.

Su trabajo tiene momentos profundamente significativos. «Lo más gratificante de esta profesión es ver los avances reales en la comunicación de los niños», señala, destacando cómo esos pequeños logros transforman también la autoestima y la participación en el aula.

Más necesidades, pocos recursos

En conjunto, todas estas profesionales coinciden en un diagnóstico común: la creciente complejidad de las necesidades educativas y la insuficiencia de recursos humanos para darles respuesta adecuada. La realidad en los centros es cada vez más exigente y la sobrecarga se ha convertido en una constante.

Así lo ejemplifica Cibeira, que atiende «un total de cuatro centros», una muestra clara del exceso de responsabilidades que asumen muchos departamentos de orientación. En la misma línea, Domínguez señala que la falta de recursos es estructural: «Muchos centros no cuentan con suficientes especialistas de AL para atender a todos los alumnos que lo necesitan», lo que limita la intervención y retrasa apoyos fundamentales.

Por su parte, Rodríguez advierte de que «la cantidad de alumnado que tiene un orientador a su cargo es desproporcionada», una situación que dificulta ofrecer una atención verdaderamente individualizada y preventiva. Fernández, además, subraya que los centros «están desbordados de trabajo», especialmente ante el aumento de casos relacionados con la convivencia y la neurodivergencia, un ámbito que exige cada vez más tiempo, coordinación y especialización.

La fuerza de la vocación

Pero más allá de la carga laboral, hay un hilo común que atraviesa todos los testimonios: la vocación. En cada una de ellas, la elección profesional no aparece como una casualidad, sino como una convicción construida desde la experiencia personal y el compromiso con la educación.

En el caso de Laura Rodríguez, su decisión fue profundamente personal. Tal y como explica, lo que la llevó a estudiar Pedagogía fue el diagnóstico de su hijo con TEA grado I. A partir de ese momento, sintió «la necesidad de formarme, primero para comprender mejor a mi hijo y después para poder acompañarlo de la mejor manera posible». Lo que comenzó como una búsqueda de herramientas para su propia realidad familiar terminó transformándose en un proyecto profesional. «Con el tiempo, lo que empezó siendo una necesidad personal se convirtió en una vocación profesional».

«Con el tiempo, lo que empezó siendo una necesidad personal se convirtió en una vocación profesional».

También en la psicopedagogía la motivación nace de una experiencia íntima con la educación. Andrea reconoce que desde pequeña sintió la necesidad de ayudar y que sus propias dificultades escolares influyeron en su decisión. Hoy resume su trayectoria con una afirmación clara: «mi trabajo es vocacional». Para ella, escuchar al alumnado y acompañarlo es esencial para generar confianza y favorecer avances reales.

En la orientación educativa, Conchi habla de una atracción temprana por este ámbito, que le permite observar la educación «dende unha perspectiva máis ampla» y no solo desde el aula. Destaca como especialmente gratificante poder ayudar a las familias cuando atraviesan situaciones complejas y acompañar al profesorado en la adaptación del entorno educativo a cada alumno. Y cuando se dirige a quienes estén pensando en seguir ese camino, su mensaje es claro: «se aprende moito».

Noticias relacionadas

Por su parte, la especialista en Audición y Lenguaje subraya el impacto social de su labor. Tras formarse en Magisterio y Pedagogía, encontró en esta especialidad una vía para ayudar a los niños a comunicarse mejor y superar sus dificultades. Considera que es una profesión con «gran impacto social», porque mejora la autoestima y la integración del alumnado. Los pequeños logros, un sonido que por fin se pronuncia, una frase que fluye con claridad, compensan el esfuerzo acumulado y refuerzan el sentido de su trabajo.