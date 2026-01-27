Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

Plan de Benestar Dixital en Galicia: isto é o que se sabe ata agora

A nova iniciativa da Xunta propón diferentes medidas para un uso «consciente, responsable e saludable» das ferramentas dixitais na mocidade

O Plan contempla un documento de carácter voluntario que asinarán o centro e o alumno para incentivar a 'desconexión'.

O Plan contempla un documento de carácter voluntario que asinarán o centro e o alumno para incentivar a 'desconexión'. / Marta G. Brea

U. M.

A forma na que os máis novos empregan a tecnoloxía é, dende fai tempo, obxecto de debate público e unha das preocupacións máis grandes das familias. Neste contexto, o Consello da Xunta de Galicia aprobou este mes unha iniciativa para aproveitar o potencial da tecnoloxía e minimizar os seus riscos na infancia: o Plan de Benestar Dixital, dotado de 7,4 millóns de euros e pensado para desenvolverse ata o ano 2030.

Quen está detrás?

A elaboración do Plan contou coa participación de Antonio Rial Boubeta, profesor do Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía da USC; Susana Rey García, médico pediatra e presidenta da Sociedade de Pediatría de Galicia; María Dolores Fernández Tilve, profesora do Departamento de Pedagoxía e Didáctica da USC; Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, e o doutor en Dereito, Julio José Fernández, entre outros.

Que accións contempla?

O documento completo aínda non está publicado, pero avanzouse que contará con medio centenar de medidas estruturadas en cinco eixes e seis dimensións de impacto tecnolóxico: as conductas de risco e ciberseguridade, os hábitos de vida saudables, a garantía dos dereitos e dos valores democráticos, a convivencia escolar e familiar, a aprendizaxe e desenvolvemento cognitivo e a socialización e o desenvolvemento persoal.

Algunha das medidas xa anunciadas pola Xunta son:

Noticias relacionadas

  • Contrato de Vida Dixital: documento de carácter voluntario que asinarán o centro e o alumno, de acordo coa familia, relativo ao uso das tecnoloxías «fóra do horario escolar». Establecerá unha serie de obrigas sobre tempos, horarios e usos dos dispositivos dixitais e farase un seguimento do seu cumprimento.
  • «Apagamento dixital»: en relación a anterior medida, trátase dun reto para o alumnado, mediante o cal se compromete a estar 24 horas sen usar internet e dispositivos electrónicos. Nesta liña, impulsarase tamén un sistema de autoavaliación de uso responsable de internet chamado «Modo consciente-ON».
  • «Na procura da loiada»: programa de formación específico para o alumnado sobre alfabetización mediática, verificación de información e intelixencia artificial.
  • «Encontros coas familias»: formacións para as familias sobre estratexias de actuación e uso de ferramentas de control e seguimento dos dispositivos. Tamén se publicará a a guía «Clic familiar».
  • «O bosque dos dereitos»: paquete educativo con dilemas, actividades e retos por nivel educativo para concienciar sobre os dereitos no eido dixital.
  • Actualización do programa E- Dixgal.
  • Prohibición do uso dos móbiles nos centros educativos.
  • «Código galego de boas prácticas tecnodidácticas»: documento elaborado xunto ao sector tecnolóxico, que poderá participar en proxectos de innovación aplicada ao benestar dixital

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
  2. Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
  3. Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
  4. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  5. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  6. Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
  7. Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
  8. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG

Del «sin recreo» a la «disciplina positiva»: así han cambiado los castigos escolares

Del «sin recreo» a la «disciplina positiva»: así han cambiado los castigos escolares

El proyecto Gastrosapiens convierte a los alumnos del CEIP Praza de Barcelos en «pequeños investigadores»

El proyecto Gastrosapiens convierte a los alumnos del CEIP Praza de Barcelos en «pequeños investigadores»

Creadores de contenido que sí son buenos 'influencers' para los más jóvenes

Creadores de contenido que sí son buenos 'influencers' para los más jóvenes

Plan de Benestar Dixital en Galicia: isto é o que se sabe ata agora

Plan de Benestar Dixital en Galicia: isto é o que se sabe ata agora

O colexio Lar de Mos, un exemplo de compromiso co medioambiente e a saúde

O colexio Lar de Mos, un exemplo de compromiso co medioambiente e a saúde

Cal é a dieta ideal para un peixe de acuicultura?

Cal é a dieta ideal para un peixe de acuicultura?

En el colegio Alba, el recreo se disfruta mejor en la biblioteca

En el colegio Alba, el recreo se disfruta mejor en la biblioteca

Rendimiento lector y género: ¿por qué las adolescentes leen más (y mejor) que sus compañeros?

Rendimiento lector y género: ¿por qué las adolescentes leen más (y mejor) que sus compañeros?
Tracking Pixel Contents