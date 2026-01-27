O colexio Lar de Mos, un exemplo de compromiso co medioambiente e a saúde
Alumnado de ESO e Bacharelato visitou o Complexo Medioambiental de Sogama en Cerceda
Preto de 150 estudantes de ESO e Bacharelato do colexio Lar de Mos acudiron esta pasada semana a coñecer de primeira man o Complexo Medioambiental de Sogama, ubicado en Cerceda (A Coruña), para reforzar os seus coñecementos en xestión de refugallos e tomar nota dos procesos industriais instaurados pola empresa pública.
Ademais da recibir as explicacións de educadores especializados, grazas a unhas lentes inmersivas 360º, os rapaces tiveron a oportunidade de adentrarse en cada unha das instalacións de Sogama e «viviron» o percorrido que fai un residuo desde que entra nesta infraestrutura ata que sae da mesma convertido en recurso.
Con esta excursión, o colexio Lar reafirma o seu compromiso co medioambiente e a saúde. O centro xa impulsou iniciativas de interese coma o selo Ecofood no seu servizo de comedor, que prioriza a colaboración con provedores locais para asegurar unha alimentación fresca e unha menor pegada de carbono.
Tamén teñen o obxectivo de avanzar cara ao «plástico cero» e xa puxeron en marcha outras accións coma hortos verticais, remedios sostibles para pequenos incidentes diarios, talleres de identificación de aves, preparación de casas para paxaros e múltiples actividades de loita contra o cambio climático.
