Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

O colexio Lar de Mos, un exemplo de compromiso co medioambiente e a saúde

Alumnado de ESO e Bacharelato visitou o Complexo Medioambiental de Sogama en Cerceda

Foto de grupo da excursión a Sogama do Colexio Lar.

Foto de grupo da excursión a Sogama do Colexio Lar. / Cedida

U. M.

Preto de 150 estudantes de ESO e Bacharelato do colexio Lar de Mos acudiron esta pasada semana a coñecer de primeira man o Complexo Medioambiental de Sogama, ubicado en Cerceda (A Coruña), para reforzar os seus coñecementos en xestión de refugallos e tomar nota dos procesos industriais instaurados pola empresa pública.

Ademais da recibir as explicacións de educadores especializados, grazas a unhas lentes inmersivas 360º, os rapaces tiveron a oportunidade de adentrarse en cada unha das instalacións de Sogama e «viviron» o percorrido que fai un residuo desde que entra nesta infraestrutura ata que sae da mesma convertido en recurso.

Con esta excursión, o colexio Lar reafirma o seu compromiso co medioambiente e a saúde. O centro xa impulsou iniciativas de interese coma o selo Ecofood no seu servizo de comedor, que prioriza a colaboración con provedores locais para asegurar unha alimentación fresca e unha menor pegada de carbono.

Noticias relacionadas

Tamén teñen o obxectivo de avanzar cara ao «plástico cero» e xa puxeron en marcha outras accións coma hortos verticais, remedios sostibles para pequenos incidentes diarios, talleres de identificación de aves, preparación de casas para paxaros e múltiples actividades de loita contra o cambio climático.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
  2. Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
  3. Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
  4. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  5. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  6. Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
  7. Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
  8. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG

Del «sin recreo» a la «disciplina positiva»: así han cambiado los castigos escolares

Del «sin recreo» a la «disciplina positiva»: así han cambiado los castigos escolares

El proyecto Gastrosapiens convierte a los alumnos del CEIP Praza de Barcelos en «pequeños investigadores»

El proyecto Gastrosapiens convierte a los alumnos del CEIP Praza de Barcelos en «pequeños investigadores»

Creadores de contenido que sí son buenos 'influencers' para los más jóvenes

Creadores de contenido que sí son buenos 'influencers' para los más jóvenes

Plan de Benestar Dixital en Galicia: isto é o que se sabe ata agora

Plan de Benestar Dixital en Galicia: isto é o que se sabe ata agora

O colexio Lar de Mos, un exemplo de compromiso co medioambiente e a saúde

O colexio Lar de Mos, un exemplo de compromiso co medioambiente e a saúde

Cal é a dieta ideal para un peixe de acuicultura?

Cal é a dieta ideal para un peixe de acuicultura?

En el colegio Alba, el recreo se disfruta mejor en la biblioteca

En el colegio Alba, el recreo se disfruta mejor en la biblioteca

Rendimiento lector y género: ¿por qué las adolescentes leen más (y mejor) que sus compañeros?

Rendimiento lector y género: ¿por qué las adolescentes leen más (y mejor) que sus compañeros?
Tracking Pixel Contents