Creadores de contenido que sí son buenos 'influencers' para los más jóvenes

El último gran fenómeno viral entre los jóvenes se llama La casa de los gemelos. El planteamiento es simple: un grupo de personas "conocidas" en redes sociales convive bajo el mismo techo al estilo Gran Hermano, pero aquí, la emisión es a través de Youtube y Kick.

La segunda temporada (la primera se canceló nueve horas después de su emisión por el comportamiento de los participantes), se prolongó tres semanas —con expulsión disciplinaria a un concursante entre medias, por una agresión homófoba en cámara— y culminó con una gala en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.

Parte del elenco se presentó el pasado 10 de enero en la gala Army Awards, organizada por el creador de contenido Ceciarmy (con 4 millones de seguidores en Instagram), para recoger el galardón a "Serie del año". La velada tampoco estuvo exenta de polémica. Entre sus invitados estuvo el agitador ultraderechista Vito Quiles, que coreó desde el escenario insultos al presidente del Gobierno.

Imagen del reality «La casa de los gemelos», emitido en Youtube. / Youtube (@ZonaGemelos)

Cuestionar el ejemplo que dan a los más jóvenes estos y otros creadores de contenido no es baladí. «El 79,2% de los jóvenes sigue de forma activa a algún influencer —instagramer, youtuber o streamer—», expone el psicólogo José Antonio Rial Boubeta. O en otras palabras: casi ocho de cada diez menores consumen de manera habitual contenidos creados por figuras a las que consideran referentes.

De mayor quiero ser influencer

Estos datos se desprenden del proyecto Infancia Digital, impulsado por UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) y Red.es. El estudio, basado en la voz de cerca de 100.000 menores de toda España, es uno de los trabajos más amplios realizados hasta la fecha en Europa sobre el uso de la tecnología, las aplicaciones digitales y las redes sociales.

«El 21,3% cree que podría convertirse en influencer a medio plazo, y un 7,8% asegura que ya está dedicando tiempo o dinero para intentarlo» José Antonio Rial Boubeta — Psicólogo

Para José Antonio Rial Boubeta, el atractivo de los creadores de contenido no es solo el entretenimiento, sino el modelo aspiracional que representan: un éxito asociado a dinero y popularidad, y que además se percibe como accesible. «Cualquiera puede, es una cuestión de quererlo», resume. En ese marco, añade, «la base de la autoestima» acaba vinculándose a la visibilidad y al reconocimiento social.

«La gente ya no quiere ser futbolista, bombero o médico: quiere ser influencer». Y no se trata solo de una fantasía: los datos del estudio muestran que el fenómeno está pasando del deseo a la acción. «El 21,3% cree que podría convertirse en influencer a medio plazo, y un 7,8% asegura que ya está dedicando tiempo o dinero para intentarlo», afirma.

Así, «los referentes convencionales (escuela y familia) cada vez están teniendo menos peso. Y están adquiriendo estos nuevos referentes». Se ha reconfigurado quién marca el rumbo de lo que desean, piensan y hacen los adolescentes. «Sus ambiciones, creencias, expectativas, emociones y, por tanto, sus conductas, dependen más de los influencers que de lo que me dice mi padre en casa o lo que veo en la escuela».

Un listado de "buenos ejemplos"

Ante este panorama, es normal que las familias busquen recursos para controlar qué mensajes reciben sus hijos a través de estos influencers. El psicólogo Rial Boubeta admite que hay excepciones y recuerda que lo más importante es «enseñar a nuestros hijos a hacer un consumo crítico de todos esos contenidos que les van llegando».

Desde FARO hemos seleccionado unos cuantos nombres que podrían ser buenos referentes para los adolescentes, que emplean su plataforma para divulgar sobre ciencia, arte o cultura; enseñar nuevas recetas culinarias o transmitir que todos los cuerpos son válidos.

Para aprender y entender mejor el mundo

Dentro de la categoría de divulgación, las redes sociales están plagadas de perfiles muy variados. Por ejemplo, la periodista Rocío Vidal (@lagatadeschrodinger), con casi medio millón de seguidores, desmonta bulos y teorías pseudocientíficas a golpe de reels y Youtube.

La psicóloga María Gómez, más conocida como @merigopsico, atesora cerca de 700.000 'followers' en su perfil de Instagram, donde reflexiona y analiza cuestiones de nuestra psique, al igual que el popular @neuronacho.

Por otro lado, la gallega Paula Vilaboy (@blondiemusier) se ha convertido también en referente con su contenido de divulgación sobre sostenibilidad y el creador Felipe Morals (@profesortejon) comparte en su perfil curiosidades sobre biología y naturaleza para aprender sin necesidad de libros de texto.

Y si los adolescentes nunca han sido muy amigos de los documentales, en las redes hay creadores capaces de reconquistarlos. Un gran ejemplo es Rubén Díez, @lethalcrysis_, que sube a Youtube auténticos documentales rodados por todo el mundo. Lo siguen más de 5 millones de usuarios.

La comunicadora Inés Hernand (@ineshernand) es una de las caras más visibles del panorama, encargada de informar y analizar la actualidad en formato digital. Otros perfiles de interés son Sara Ruiz (@sararuizo_), que analiza cine y series de ficción; o Blanca Aguilera (@blanca___guilera), historiadora y autora de Lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas.

Para cuidar su autoestima y ver la "realidad" de las redes

Uno de los aspectos más frágiles de la adolescencia es la autoestima y las redes sociales alimentan la comparación con los demás y una relación tóxica con el cuerpo. Por eso es importante seguir a influencers que nos recuerdan que todo lo que se ve en la pantalla no es real.

Algunos perfiles recomendables para transmitirle esto a los jóvenes podrían ser @hazmeunafotoasi (que desmonta con humor los entresijos de los 'influs'), @angelaenche —cuyo lema es «la normalidad no es mediocridad»—, @celiacastle o @irene_rain, quien abandera el mensaje de «lo natural mola más».

Para sorprenderse y divertirse

La mayoría de jóvenes usan las redes sociales como pura fuente de entretenimiento. Dentro de este objetivo, hay muchos creadores de contenido que aprovechan su alcance para enseñar a cocinar como auténticos profesionales; por ejemplo, el vigués Guille Varela (@cookingfromspain), Diego Doal (@diegodoal) o Carlos Gómez (@charlito_cooks).

También hay quienes han conseguido triunfar enseñando al mundo su creatividad, como @magdalenita o la viguesa @ireniusx. O por otro lado, Judith Tiral (@judithtiral) o Ariane Hoyos (@arianehoyos) cuentan historias apasionantes para estimular la curiosidad. La gallega @prado_rua hace lo mismo, pero con el foco puesto en nuestra tierra, al igual que el divulgador Nee Barros (@neeumatiko).