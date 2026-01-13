¿Es ‘Las guerreras k-pop’ una película para niños?

Todos aquellos hogares con niños habrán escuchado en los últimos meses, de forma más o menos intensa, el nombre de Las guerreras k-pop, uno de los grandes éxitos audiovisuales del 2025. Incluso quienes no tengan descendencia se habrán cruzado con la película casi sin querer a través de su canción principal, Golden.

Para quienes hayan esquivado de todo esto, les hacemos un breve resumen: Las guerreras k-pop se ha convertido en la película más reproducida en la historia de Netflix, colándose durante meses en el ranking de la plataforma en múltiples países y facturando miles de millones. Producida por Sony, la cinta de animación cuenta la historia de las Huntrix, tres jóvenes (Rumi, Mira y Zoey) que, además de triunfar en la música, son cazadoras de demonios.

La historia se complica cuando aparecen los Saja Boys, una ‘boy band’ que es en realidad un grupo de demonios que pretende robar las almas de la gente y tomar el control de la ciudad. Las tres guerreras deben combatirlos, al tiempo que luchan también contra sus propios secretos. Y todo ello, al ritmo de canciones originales de lo más pegadizas.

«La peli se ha visto en nuestra casa 18 veces», confiesa Carmen, viguesa y madre de tres hijos de seis, cuatro y dos años y medio, respectivamente. A los tres les encanta Las guerras k-pop. En casa de Beatriz, a sus hijos Erik y Aroa, de seis y cuatro, también les fascina la cinta: «A él le gustó que pelearan contra demonios y a ella, las canciones y la ropa», cuenta. ¿Pero es ‘Las guerreras k-pop’ una producción realmente destinada al público infantil?

Una óptica adolescente

Desde la perspectiva de Eduardo Martínez Gómez, investigador de la Universidad de Barcelona especializado en cine y educación, la película no ha sido creada teniendo en mente a los niños y las niñas como espectadores, aunque al final haya resultado siendo así.

La calificación oficial de Netflix es para mayores de siete años. «Todas las calificaciones por edad recomendada se hacen a partir de una serie de parámetros que pueden ser interpretados de una manera u otra y que pueden tener que ver, entre otras posibilidades, con el grado de violencia presentada en pantalla, la sexualización más o menos velada de algunos de sus pasajes o la presencia de personajes diabólicos. Todos estos elementos aparecen en Las guerreras K-pop y explicarían sobre el papel el porqué de esta calificación», apunta Martínez, quien subraya que esto no quiere decir que sea «recomendable» para la infancia.

Para el investigador, la película tiene «muchos elementos que escapan a las convenciones del cine infantil». Por ejemplo, la edad de las protagonistas. Las Huntrix son adolescentes «y actúan como tales», como podemos ver en la atracción «no solo sentimental, sino también sexual» entre ellas y los Saja Boys, sus antagonistas demoníacos; o en «el cinismo, casi chulesco en muchos momentos, de su actitud o su violencia».

Además, Martínez destaca «el ritmo de montaje», que califica por momentos de «endiablado» (y nunca mejor dicho), como elemento que distanciaría la edad recomendada de la película de la de sus espectadores reales. «Muy a pesar de que sea casi una constante en gran parte del cine infantil de amplio espectro o mainstream, el ritmo de muchas de estas películas para niños y niñas es el elemento que quizás genere una mayor erosión en la conducta de su público, muy por encima de tabúes como la violencia, el sexo o la muerte», reflexiona.

«Aunque insisto en que el que Las guerreras K-pop haya sido un gran éxito entre el público infantil no implica que sea una película hecha con la infancia como destinataria última, el que guste a niños y niñas no la convierte en una película irresponsable» Eduardo Martínez Gómez — Investigador de la Universidad de Barcelona

Como anécdota, Carmen cuenta a FARO que la primera vez que su hija mayor, Lola, vio la película tuvo miedo de los demonios que aparecían en pantalla. Pero eso no impidió que volviera a verla hasta el punto de saberse casi al dedillo cada escena.

«Aunque insisto en que el que Las guerreras K-pop haya sido un gran éxito entre el público infantil no implica que sea una película hecha con la infancia como destinataria última, el que guste a niños y niñas no la convierte en una película irresponsable, si que es que tal cosa puede existir. Más bien es una película planteada desde una óptica adolescente, una franja de edad que tendría su correspondencia en un perfil de audiencia completamente diferente y mucho más capaz de afrontar, disfrutar y aprender de la ambigüedad o de la presencia de antivalores», concluye Martínez.

Valores de la película

Unos de los valores principales que transmite la cinta, como apunta Carmen, es el poder de la amistad. La identidad -la búsqueda o la pérdida de ella- está también presente en el relato. Para Beatriz, «se podría decir que apela a que todo el mundo debería ser aceptado tal como es», por cómo una de sus protagonistas, Romi, oculta hasta que es ya inevitable que además de guerrera es un demonio, por miedo al rechazo de sus amigas.

Una escena de la película. / Netflix

En cambio, bajo el criterio de Eduardo Martínez, la transmisión de esos valores se hace precisamente a costa de otros, como el respeto a la diferencia, que representan los demonios: «Se los extermina alegremente a pesar de ser esclavos de una fuerza maligna que los somete y no parece darles otra opción que hacer lo que hacen, sin la posibilidad de llegar al entendimiento con ellos a través del diálogo, como ocurre solo con uno de ellos por ser el interés romántico de una de las protagonistas. Pero, de haber contemplado todo eso, estaríamos ante una película muy diferente, una que quizás sería mejor en términos de valores morales, pero no necesariamente en los cinematográficos o narrativos».

Otros valores presentes en la cinta, según el académico, serían la necesidad de enfrentarse a los propios demonios —«de forma metafórica y literal en este caso»— o la capacidad para perdonar y perdonarse. «Cuestiones tratadas un poco a trompicones a mi modo de ver en la película, pero que resultan fundamentales en el desarrollo de la historia», matiza.

Por otro lado, la representación femenina es potente. O como expresa Carmen con gracia, «las tres protagonistas son unas tipazas», valientes y dispuestas a luchar contra todo; siguiendo la estela de otras producciones de animación de los últimos años como puede ser Red, de Disney Pixar.

Además, para Martínez Gómez, Las guerreras k-pop «deja un rastro involuntario de cuestiones como la cultura de la fama (muy blanqueada en la película) o el uso de la violencia que, de cara a la infancia, probablemente merezcan una reflexión que no se plantea en la ficción».

Por todo ello, y especialmente debido al tratamiento de la violencia, el investigador no acaba de ver la película como un buen recurso educativo para abordar en clase, sino más bien como una herramienta de conversación en casa, aunque reconoce que «el potencial educativo de su visionado probablemente no dependa tanto de la película como de elementos externos a ella y que sean capaces de generar un debate a su alrededor».

Por su parte, tanto Beatriz como Carmen, madres de niños fans de las aventuras de Rumi, Zoey y Mira, la recomiendan. Y tú, ¿has visto ya Las guerreras k-pop?