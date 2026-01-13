Alejandra Alonso, presidenta de la Asociación de Profesorado de Francés de Galicia (APFG): «Las lenguas abren puertas y mentes»

En España, el aprendizaje de lenguas extranjeras sigue siendo una asignatura pendiente. En 2023, solo alrededor del 40 % del alumnado de los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria estudiaba dos o más lenguas extranjeras, una cifra claramente inferior a la media de la Unión Europea y muy alejada de los países líderes, donde el porcentaje supera el 90 %. La situación empeora en los últimos cursos de la ESO y en bachillerato, donde apenas el 22,4 % del alumnado cursaba más de un idioma extranjero, situando a España entre los porcentajes más bajos de la UE. En Primaria, el panorama es aún más limitado: solo en torno al 12 % del alumnado estudiaba dos o más lenguas extranjeras, según Eurostat.

Estos datos explican por qué el debate sobre el papel de los idiomas ha vuelto a ganar peso en el ámbito educativo. «Hoy en día, en un sistema globalizado, el dominio de más de una lengua extranjera es imprescindible, no solo para el mundo laboral, sino también para abrirse a otras culturas», explica Alejandra Alonso, presidenta de la Asociación de Profesorado de Francés de Galicia (APFG). En su opinión, «aprender francés supone un valor añadido que permite diferenciarse», especialmente en un mercado de trabajo cada vez más competitivo.

Desde esa convicción nace la APFG, una asociación de reciente creación que busca reforzar la presencia del francés y, en un sentido más amplio, de las lenguas extranjeras en el sistema educativo gallego. Recién constituida, la entidad ya ha acogido unas jornadas nacionales y aspira a convertirse en un espacio de encuentro, formación y reflexión para el profesorado. «Esperamos ayudar a dinamizar la docencia organizando actividades, formaciones y momentos de intercambio», señala su presidenta.

Desde esa base, el análisis de la situación del francés en las aulas gallegas exige matices. Para el profesorado, la evolución del número de estudiantes que eligen esta lengua no puede interpretarse de forma lineal. «No existe falta de interés. Existen varios factores que afectan al descenso de alumnado en los últimos años», aclara Alejandra. Entre ellos señala la diversificación de optativas tras la implantación de la LOMLOE, el incremento de la oferta de otras segundas lenguas extranjeras y un factor estructural que atraviesa todo el sistema educativo: la bajada de la natalidad.

Aun así, subraya que «el alumnado sigue escogiendo francés de forma mayoritaria gracias a la implicación del profesorado y a los planes de fomento de las lenguas extranjeras», una tendencia que se mantiene especialmente en la ESO y que refleja el trabajo sostenido que se realiza en los centros.

El punto crítico llega en bachillerato. «Quizás influye la gran oferta educativa y el hecho de poder elegir menos opciones», apunta Alejandra. A ello se suma un elemento decisivo: «al no ponderar en la PAU para los científicos hace que perdamos alumnado». Una situación que considera paradójica si se observa el mercado laboral: «en grados como Ingeniería Aeroespacial, el francés no se valora en el acceso, cuando una parte muy importante del sector profesional se desarrolla en países francófonos y en empresas donde el francés es lengua de trabajo». Un razonamiento que, añade, puede extenderse a ámbitos como la biotecnología o las ciencias ambientales vinculadas a las energías renovables.

«Hablar más de una lengua extranjera es un criterio sine qua non para acceder al mundo laboral»

La bajada de alumnado no implica, sin embargo, una falta de profesorado. «De hecho se abrieron listas, se convocan oposiciones con numerosas plazas desde hace varios años y todavía hay más de 50 docentes en expectativa», explica. El problema es otro: «sí que existe una considerable disminución de horas de manera general, lo que se traduce en menor oferta de plazas».

Las consecuencias son directas y visibles en el día a día de los centros. «Hay menos oportunidades para que el alumnado participe en intercambios, pueda acreditar su nivel de lengua o acceder a experiencias internacionales», resume Alonso, señalando una tendencia que afecta al conjunto de las lenguas extranjeras.

Si esta dinámica se mantiene, el impacto será progresivo. «El descenso de la natalidad ya está provocando un cambio en los cursos bajos que acabará teniendo repercusión en secundaria y bachillerato», advierte. Una evolución que, en su opinión, no debería traducirse necesariamente en la pérdida de grupos «si las autoridades educativas apostaran por la reducción de la ratio por aula».

Más allá del francés, la asociación insiste en que las reivindicaciones tienen un alcance más amplio. «Pedimos mejoras no sólo para nuestra lengua, sino para las lenguas extranjeras en general», explica Alejandra. Entre las medidas urgentes figuran la obligatoriedad de una segunda lengua extranjera en 3.º y 4.º de ESO, el refuerzo de las Escolas Oficiais de Idiomas como centros públicos de referencia, una mayor oferta de lenguas extranjeras en la FP y la recuperación de la segunda lengua extranjera en Primaria, clave para garantizar un aprendizaje temprano y sostenido.

Alejandra reconoce, además, que el alumnado y las familias conocen y valoran el francés. Galicia mantiene una memoria migratoria ligada a Francia y Suiza, convive hoy con nuevos flujos migratorios y cuenta con un tejido económico en el que empresas como Citroën tienen un peso relevante. A ello se suma la proyección internacional de la cultura francófona y una realidad incuestionable: «hablar más de una lengua extranjera es un criterio sine qua non para acceder al mundo laboral».

Por eso, el mensaje final trasciende una lengua concreta y apunta al modelo educativo en su conjunto: «las lenguas abren puertas y mentes».