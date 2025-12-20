Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»

Ser profesor y salir de un colegio entre aplausos y vítores antes de las vacaciones de Navidad no es una tarea fácil. Lo es menos todavía para un docente de Filosofía con tan solo un trimestre de experiencia en las aulas. Pero un joven lucense de 25 años lo consiguió. Su nombre es Luis López y logró que 264 alumnos se pusieran de acuerdo para homenajearlo en su último día en el Apóstol Santiago - Jesuitas de Vigo. «Me han dicho cosas muy bonitas y me han entregado más de 15 cartas, un disco, libros, retratos, dibujos, una piedra y hasta la figura de una lechuza, que representa la filosofía», relata a FARO emocionado y todavía digeriendo lo vivido este viernes.

«Si llega a ver esto mi yo de 18 años...», cuenta López. Recién cumplida la mayoría de edad, se vio en la tesitura de perseguir su pasión y estudiar la carrera de Filosofía o escoger un camino con más «salida». Optó por lo segundo, concretamente por Odontología, pero en el segundo curso desistió y le hizo caso a su corazón. «Esto se lo comenté a los niños para quitarles peso, cambiar no es equivocarse», abunda el docente, que impartió su materia para ocho clases de bachilleres, muchos de los cuales tendrán que decidir próximamente qué camino académico trazar.

El homenaje supuso todo una sorpresa para el protagonista. «Estaba recogiendo mis cosas y vino un alumno agobiado a decirme que debía acudir rápido, yo creía que había una pelea o algo del estilo», recuerda. Lo que se encontró a las puertas del Colegio Jesuitas le bajó las pulsaciones y le llenó de entusiasmo: todos sus alumnos habían creado un pasillo para dedicarle un efusivo aplauso mientras coreaban su nombre, a lo que respondió con un gesto de agradecimiento.

La «receta» del éxito en las aulas

El educador cita tres 'ingredientes' fundamentales para 'saborear' tal éxito en las aulas. En primer lugar, destaca la «pasión arrolladora» que consigue «transmitir y contagiar»: «Les obligo a no dormirse, me dejo arrastrar rápido por lo mucho que amo esto, empiezo a hablar más alto, a poner ejemplos personales y contemporáneos, de modo que les saco jugo incluso a los autores más aburridos, a los que luego los alumnos les cogen hasta gusto».

En segundo término, López menciona «el respeto y el cariño». «Les trato como adultos, con confianza, y ellos me trataban también como un adulto. Les decía que en los recreos no me preguntasen sobre los exámenes, sino que aprovechasen que soy filósofo para hablar, por ejemplo, de películas», abunda.

Luis López, al fondo, con todas las cabezas de los alumnos mirando hacia él en su último día en el colegio. / Cedida

En este sentido, el lucense subraya que gran cantidad de estudiantes recurrieron a él para preguntarle «dudas sobre la sexualidad» o «con problemas en casa, de drogas o de autoestima». «Me han venido incluso estudiantes con tendencias suicidas», remarca. «Han visto en mí una persona en la que confiar porque siempre mostré mis propias debilidades», añade. Con todo, también analiza el trasfondo de la situación: «En sí demuestra que hay una necesidad de apoyo psicólogo a los menores».

El tercer y último componente que López describe como clave de su triunfo es «el asombro». «La lechuza tiene los ojos muy abiertos y un cuello que gira 360 grados, por ello es el animal de la filosofía; y el asombro es fundamental en los niños, es imprescindible no hacerles sentir estúpidos por una pregunta».

Finalmente, el docente muestra su «agradecimiento» al propio colegio «por haberse arriesgado a coger a un profesor tan joven»: «Ojalá todos hagan como ellos y valoren más la pasión que los largos currículums». A partir de ahora, López procurará otro colegio privado donde entusiasmar con la, a menudo, subestimada asignatura de Filosofía. Tras rematar recientemente el máster de Profesorado, todavía no ha concurrido a las oposiciones de Educación.

«A mi yo de 18 años... no le diría nada, lo dejaría con dudas, que lo propio de un filósofo», sentencia el docente.