Diez centros de Galicia ya son «referentes» de Unicef en derechos de la infancia

Galicia cuenta ya con diez centros educativos reconocidos por Unicef como «centros referentes» en educación en derechos de infancia, una distinción que identifica a los colegios e institutos que integran estos derechos en la vida escolar y en la toma de decisiones del centro. Entre ellos figura uno de Vigo, el Colegio El Pilar, que ha logrado el reconocimiento de nivel 1 para el periodo 2025-2027.

Según el listado oficial del programa, el mapa gallego de centros acreditados se reparte entre Pontevedra, Lugo, A Coruña y Ourense, con distintos niveles en función de los requisitos y la puntuación alcanzada. El reconocimiento se concede por dos cursos y se obtiene aportando evidencias del trabajo del centro en torno a los derechos de la infancia, dentro de una convocatoria anual.

Unicef establece tres niveles: el nivel 1 se alcanza a partir de 60 puntos (además de cumplir los requisitos básicos), el nivel 2 desde 80 puntos y el nivel 3 al superar los 95. En total, actualmente hay 286 centros reconocidos en España.

En Galicia, estos son los centros que figuran como referentes en el programa de Unicef:

CEIP de Meaño-As Covas (As Covas, Pontevedra) — nivel 2

Colegio El Pilar (Vigo, Pontevedra) — nivel 1

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús (Ribadeo, Lugo) — nivel 1

Colegio Galén (Lugo) — nivel 2

CPR Santa María (Tui, Pontevedra) — nivel 2

CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro (Ourense) — nivel 2

SEK International School Atlántico (Poio, Pontevedra) — nivel 3

CPR Plurilingüe Maristas Cristo Rey (A Coruña) — nivel 3

CPR Plurilingüe La Inmaculada (Lugo) — nivel 3

Santa María Maristas (Ourense) — nivel 3

El programa de Unicef busca, en la práctica, que los derechos de la infancia no se queden en lo simbólico: que sean visibles y medibles en la vida del centro, con formación para el profesorado y herramientas para mejorar el clima escolar, la participación del alumnado y los entornos de protección.