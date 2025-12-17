Diez centros de Galicia ya son «referentes» de Unicef en derechos de la infancia
El reconocimiento distingue a los colegios e institutos que incorporan los derechos de los niños en su día a día; en España hay 286 centros acreditados y el sello se concede en tres niveles
Galicia cuenta ya con diez centros educativos reconocidos por Unicef como «centros referentes» en educación en derechos de infancia, una distinción que identifica a los colegios e institutos que integran estos derechos en la vida escolar y en la toma de decisiones del centro. Entre ellos figura uno de Vigo, el Colegio El Pilar, que ha logrado el reconocimiento de nivel 1 para el periodo 2025-2027.
Según el listado oficial del programa, el mapa gallego de centros acreditados se reparte entre Pontevedra, Lugo, A Coruña y Ourense, con distintos niveles en función de los requisitos y la puntuación alcanzada. El reconocimiento se concede por dos cursos y se obtiene aportando evidencias del trabajo del centro en torno a los derechos de la infancia, dentro de una convocatoria anual.
Unicef establece tres niveles: el nivel 1 se alcanza a partir de 60 puntos (además de cumplir los requisitos básicos), el nivel 2 desde 80 puntos y el nivel 3 al superar los 95. En total, actualmente hay 286 centros reconocidos en España.
En Galicia, estos son los centros que figuran como referentes en el programa de Unicef:
- CEIP de Meaño-As Covas (As Covas, Pontevedra) — nivel 2
- Colegio El Pilar (Vigo, Pontevedra) — nivel 1
- CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús (Ribadeo, Lugo) — nivel 1
- Colegio Galén (Lugo) — nivel 2
- CPR Santa María (Tui, Pontevedra) — nivel 2
- CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro (Ourense) — nivel 2
- SEK International School Atlántico (Poio, Pontevedra) — nivel 3
- CPR Plurilingüe Maristas Cristo Rey (A Coruña) — nivel 3
- CPR Plurilingüe La Inmaculada (Lugo) — nivel 3
- Santa María Maristas (Ourense) — nivel 3
El programa de Unicef busca, en la práctica, que los derechos de la infancia no se queden en lo simbólico: que sean visibles y medibles en la vida del centro, con formación para el profesorado y herramientas para mejorar el clima escolar, la participación del alumnado y los entornos de protección.
