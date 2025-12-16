Juguetes educativos por Navidad: qué escoger para cada edad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los pequeños de la casa se preparan para las vacaciones y se apuran para escribir sus cartas a Papa Noel y a los Reyes Magos. Juguetes, videojuegos, equipaciones de fútbol, puzzles... El habitante más famoso de Laponia y sus majestades de Oriente tendrán, un año más, mucho que cargar en sus viajes.

Aunque los más pequeños de todos todavía no se manejen con el lápiz y el papel como para escribir sus propias cartas, encontrar los juguetes que mejor se adapten a ellos puede ser clave a la hora de favorecer su desarrollo.

En los primeros años de vida, las niñas y niños adquieren habilidades e intereses a un ritmo vertiginoso. Apoyar y estimular estas habilidades con juguetes y actividades adecuadas a cada etapa del desarrollo es útil para su crecimiento y para su futuro.

Expertos como Javier González, orientador del Equipo de Atención Temprana del Centro Base de León, o jugueterías como la viguesa 'A balea das cores' nos dan algunas claves sobre qué juguetes educativos escoger estas navidades según la edad del pequeño.

Juguetes de 0 a 12 meses

En el primer año de vida las necesidades del infante cambian cada pocos meses o semanas. Cada día desarrolla una habilidad nueva o percibe con mayor atención un estímulo que antes pasaba por alto. Puede resultar difícil escoger algo adecuado para una persona que todavía no tiene unas preferencias muy desarrolladas, pero optar por juguetes que se centren en la textura, el sonido o el desarrollo de capacidades motrices puede ser una gran opción.

Los mordedores para ayudar con la dentición, juguetes sensoriales con sonidos y texturas como los instrumentos musicales o las mantas de actividades son opciones ideales. Estas ultimas, así como los dispositivos que ayudan a estimular el gateo, pueden resultar muy útiles para mantenerlos entretenidos y ayudar al desarrollo de su movilidad. También son adecuados a estas edades los cubos apilables blandos o los cuentos con sonidos.

Juguetes de 1 a 2 años

En esta etapa, el menor sigue respondiendo a estímulos similares a los de la anterior etapa, por lo que los juguetes que se centran en los sonidos y las texturas pueden resultarles muy atractivos. Sin embargo, en este momento identifican más elementos y cuentan con una mayor capacidad de movimiento. Apostar por muñecos de animales para ayudarles a aprender los nombres, plastilinas no tóxicas o colores para que empiecen a dibujar, así como bicis sin pedales y juguetes por el estilo pueden ser especialmente interesantes.

Clásicos de toda la vida como un Mr. Potato para que aprenda las partes del cuerpo o los juegos de construcción tipo Lego Duplo resultan más atractivos a partir de esta edad. Introducir elementos que impliquen actividades manipulativas sencillas o teléfonos de juguete para la estimulación lingüística también es positivo. También podemos introducir juguetes de imitación simbólica como vehículos, cocinas o casas.

Juguetes de 3 a 5 años

Entre los tres y los cinco años, el nivel de comprensión de los niños y sus intereses son más marcados. Los muñecos interactivos seguirán siendo una buena opción, pero también pueden introducirse en el juego otro tipo de muñecos más centrados en las películas o gustos del pequeño.

Otra buena opción son los disfraces. Además de resultar divertidos, ayudarán a estimular su imaginación mientras juegan como si fuesen sus personajes favoritos. En esta edad también podemos optar por juegos de estimulación perceptivo-cognitiva como encajables o puzzles de pocas piezas. De la misma forma, los juegos de asociación y clasificación por tamaños, formas o colores ayudarán a desarrollar su raciocinio. Con estas edades, los juegos de puntería como los bolos de juguete también nos ayudará a identificar que el niño aumenta sus capacidades cada mes.