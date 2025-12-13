Las reglas de oro de la DGT para viajar con niños estas navidades

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, miles de familias preparan sus desplazamientos para reunirse con familiares y amigos, llenar las casas de regalos y disfrutar de una de las épocas más esperadas del año. Muchas de estas familias se desplazarán en coche hasta las casas de padres, madres y abuelos; llevando en muchos casos a los más pequeños con nosotros.

Aunque esta es una época de celebración, también puede resultar estresante. Una mala elección o un descuido por ir con demasiada prisa pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En muchos casos, el error puede darse al instalar los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en el coche y la vida que se pierde es la de un hijo. Entre todos los campos que trata la Dirección General de Tráfico (DGT), la seguridad infantil es uno de los temas sobre los que más insisten y ponen el foco a la hora de concienciar a los conductores.

Las lesiones derivadas de accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años en el mundo según los datos de la DGT. Aunque en España, por suerte, esta tasa baja de forma notable. La estadística muestra que en nuestro país hay 5 fallecidos por millón de 0 a 14 años, dejándonos entre los cinco países de la Unión Europea con menor mortalidad. Los Sistemas de Retención Infantil son la clave para marcar la diferencia en estos casos. Pueden ser lo que marque que una herida se leve o grave, así como si el niño pierde la vida o no. En este sentido, la normativa española es clara sobre el uso de los SRI y sobre dónde deben viajar los niños hasta que no cumplan una serie de requisitos.

Y, aunque sobre el campo de la seguridad y los Sistemas de Retención Infantil hay mucha información, la Dirección General de Tráfico marca varias reglas de oro indispensables para garantizar la máxima seguridad de niños y niñas cuando viajan en el coche:

Utiliza siempre los sistemas de retención, desde el embarazo, desde su primer viaje en coche a la salida del hospital y hasta que el niño mida al menos 135 cm, aunque es aconsejable que hasta 150 cm utilice silla con respaldo antes de pasar a hacer uso del cinturón. Coloca la silla el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha. Utiliza siempre el Sistema de Retención Infantil adecuado a la altura y peso del niño. Asegúrate que la silla está bien anclada al vehículo y que el niño va bien colocado y sujeto. Vigila los trayectos cortos. Es donde hay un mayor número de accidentes y errores de colocación. Da ejemplo, ponte siempre el cinturón de seguridad.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en los niños?

Según los informes de la Dirección General de Tráfico, los daños más frecuentes en menores cuando viajan en coche son:

Hasta los 2 años: De cuello, generadas por el tamaño de la cabeza y la fragilidad de la columna vertebral.

Entre 2 y 4 años: De cabeza, debido a que las vértebras no son suficientemente fuertes para soportar las desaceleraciones bruscas.

De 4 a 10 años: De abdomen, tienen mayor riesgo de sufrir hemorragias internas o lesión abdominal, ya que los órganos no están suficientemente fijados a su estructura abdominal.

¿Cuándo pueden viajar los niños en el asiento delantero del coche?

Todos los niños deben viajar con una silla infantil homologada en los asientos traseros del coche hasta que su altura supere los 1,35 metros (en torno a los 10 años, aunque la edad no se tiene en cuenta). Pero hay tres excepciones en los que sí podrían viajar en el asiento del copiloto:

Si el vehículo no dispone de asientos traseros. Si todos los asientos traseros están ya ocupados por otros menores de las mismas características. Cuando no es posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil.

Escoge la silla adecuada

Hasta que alcancen los 135 cm de altura, los menores deben ir siempre sentados en sillas y asientos elevadores homologados. El uso de estos sistemas es vital, pero para que sean eficaces estos deben adaptarse a la altura y el peso de nuestros hijos:

Grupo 0 (recién nacidos y bebés hasta los 13 kg): Deben ir siempre en sentido contrario y con los niños sujetos por un arnés de 5 puntos.

Grupo 1 (menores de 9 a 18 kg): La silla debe estar instalada siempre antes de sentar al bebé y debe ir fijada al asiento con el cinturón de seguridad. El menor debe ir sujeto por un arnés de 5 puntos.

Grupo 2 y 3 (menores de 15 hasta 36 kg): En este grupo se introducen los asientos y cojines elevadores. Elevan al niño para que pueda ir sujeto con el cinturón de seguridad del vehículo.

Niñas y niños a partir de 135 cm: Aunque las niñas y niños de 12 años que midan 135 cm o más ya pueden utilizar el cinturón de seguridad, la DGT recomienda el uso de SRI hasta que alcancen los 150 cm de altura.