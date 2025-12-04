Diseñadores con discapacidad charlan con alumnos de un instituto de Vigo: «El talento artístico es universal para todos»

«El talento artístico es universal para todas las personas, somos nosotros como sociedad quienes creamos la discapacidad». Con esta premisa, una profesora del IES Politécnico de Vigo impulsó una pionera actividad en el centro: invitó a diseñadores profesionales con diversidad funcional para impartir una charla inclusiva a sus alumnos. Además, los estudiantes crearon carteles para una exposición y un conjunto de chapas, todo para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad -3 de diciembre-.

La iniciativa, que se celebró el pasado lunes bajo el lema 'Ás diferentes, o mesmo ceo', partió de Gema Jiménez de la Fuente, docente de Diseño Gráfico y Diseño de Producto en segundo de Bachillerato de Artes. Su objetivo radicaba en mostrarles a los jóvenes «el talento y la profesionalidad» de Helena Cuber, Eva García y Rubén Bargiela, los tres diseñadores que acudieron al instituto junto a Alberto Ardid, su formador. «Son referentes, un ejemplo para admirar y para que los alumnos sigan sus pasos», abunda.

Obras creadas por los alumnos de segundo de bachillerato del IES Politécnico para celebrar el evento. / Cedida

Los integrantes de Igual Arte «explicaron su trabajo» y exhibieron varias 'pinceladas' de sus obras. Fue a partir del relato de su experiencia cuando los alumnos comenzaron a valorar la gran capacidad de estos profesionales del área, ya que, al principio, en el momento en el que se anunció la actividad, los estudiantes «no la entendían mucho», confiesa Jiménez. «Han realizado ilustraciones para libros y colegios, han colaborado con el Concello en varios murales de la ciudad...», remarca la docente sobre la reseñable labor de los convidados.

Paralelamente a esta cita en el salón de actos, los bachilleres crearon una serie de carteles -siguiendo un mismo modelo de dibujo, el del cartel del evento, una mujer volando- que expusieron en las propias instalaciones del Politécnico, así como chapas para vender y conseguir unos ahorros para sus propios gastos de fin de curso.

«Si hablamos de inclusión, tenemos mucho alumnado, cada vez más, con necesidades educativas específicas que alcanzan el bachillerato, y muchos de ellos llegan igualmente a hacer carreras universitarias, es una realidad: la discapacidad nos afecta a todos», expresa la profesora, que acumula 17 años en el centro educativo.

La charla y el resto de iniciativas que la arroparon recibieron tal acogida, pues contaron con la colaboración de todo el personal, que Gema Jiménez ya piensa en los próximos años: «Ha sido una forma de plantar la semilla para cursos posteriores», zanja.