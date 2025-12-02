Herramientas de control parental que sí funcionan

Cómo usan los menores estas tecnologías y los riesgos que conllevan ya se ha convertido en un quebradero de cabeza para cualquier familia. En este sentido, las llamadas herramientas de control parental son una de las soluciones que ganan cada vez más popularidad.

De acuerdo con el estudio Infancia y adolescencia en entornos digitales (2024), «un 61% de los padres y madres de niños y adolescentes afirma utilizar herramientas de control parental, mientras que solo un 33% de los adolescentes percibe que sus padres emplean este tipo de herramientas».

¿Prohibir o no prohibir?

«Restringir de forma permanente genera muchas fricciones, tanto como permitir todo a cualquier edad sin un desarrollo educativo», afirma el docente Manel Rives. Geni Ramos, experta en consultoría, automatización y emprendimiento digital, incide en la misma idea: «El mayor error es ignorar la tecnología o prohibirla. No desaparece porque la escondamos; está en su ocio, en el colegio, en sus conversaciones. El objetivo no es que los niños usen menos tecnología, sino que la usen con más criterio».

Uno de los errores más habituales que cometen las familias a la hora de implementar herramientas de control parental es, precisamente, «creer que la herramienta sustituye la conversación», así como excluir al menor del proceso, apunta Ramos.

Rives también advierte de que este tipo de medidas «no tienen sentido» en chavales a partir de los 16 años: «Nos vamos a encontrar con un muro enfrente , ya que esta edad son propietarios de sus propios derechos de imagen y, en mi opinión, tienen todo el derecho del mundo a protestar. Para ciertas cosas los tratamos como adultos —pueden hacer prácticas en empresa, cobrar un sueldo e incluso los tratamos a nivel penal—, pero resulta que no pueden votar o no pueden decidir sobre su propia interacción en el mundo digital».

Glosario de recursos

Ambos expertos recomiendan a las familias, además de la educación y el diálogo, el uso de las siguientes herramientas de control parental:

- Google Family Link y Apple En Familia: bajo el criterio de Feni Ramos, estas plataformas son «simples, integradas y suficientes para la mayoría». Como explica Manel Rives,permiten controlar qué aplicaciones se pueden instalar en los dispositivos de los menores, localización permanente, avisos de llegada como Apple, el uso que se hace de las apps, tiempo de interacciones sociales o los lugares que se visitan en la red.

- Qustodio: es una herramienta «para quien necesita control más profundo y seguimiento de patrones»,apunta Ramos. Dispone de dos planes de pago, Basic y Complete. Este último ha incorporado alertas de búsquedas y mensajes basadas en IA y también ofrece servicios como la monitorización de Youtube, alertas sobre descargas de aplicaciones y rutinas para personalizar las reglas de las apps y los sitios web.

- Bienestar digital: disponible tanto para dispositivos Apple como Android, esta ‘app’ que propone Geni Ramos «no es vigilancia, es educación en hábitos». Cuenta con más de 5.000 millones de descargas en Google Play y lo que propone es un resumen diario de cómo se usa el móvil. Frecuencia de utilización de cada aplicación, número de notificaciones que se recibe o frecuencia con la que se desbloquea el teléfono. Para concienciar y recomendada también para los adultos de la casa.