La fiebre por el yoga y el pilates no solo es cosa de mayores

Basta un paseo por cualquier barrio para darse cuenta de un fenómeno imparable: la apertura de establecimientos dedicados al yoga y al pilates. Y si en el suyo aún no hay uno, espere solo unos meses. Ante una sociedad cada vez más veloz, en la que casi ningún adulto se libra del estrés y de una buena dosis de dolor de espalda, estas dos disciplinas están a la orden del día y son más que recomendadas por los especialistas. También para los niños, que sufren a su manera los efectos de este ritmo frenético.

«Las familias buscan la parte de relajación. Hoy en día tenemos un montón de niños inquietos, a los que les transmitimos nuestro estrés del día a día, y muchos otros diagnosticados con TDAH», explica Natalia Monteiro, profesora de yoga en diversos colegios de Vigo e impulsora de Iogaia.

Desde Moaña, Pilar Carro, dueña del centro Titalee e instructora de yoga en un colegio de la zona, coincide: «En los años que llevo me he encontrado que la mayoría de las familias tienen niños muy activos, incluso con TDAH, que buscan que consigan relajarse. Pero claro, a mis clases no vienen a estar respirando tranquilitos y tumbados. A lo mejor hay la idea de que ‘los mando a yoga y ya está’, y no funciona así».

Tanto Carro como Monteiro coinciden en que, a diferencia de las sesiones con adultos, aquí es crucial intervenir mediante el juego para no perder su atención. La parte emocional también es crucial. «Hablamos de qué cosas nos hacen sentir mal, qué cosas nos dan miedo. Reconocer las emociones, tanto de adultos como de niños, hace que después sepamos resolver esos momentos de estrés o de ansiedad», apostilla la responsable de Iogaia. Su alumnado va desde pequeños de tres años hasta adolescentes.

¿Pilates para niños?

El pilates, al igual que el yoga, no es un ejercicio nuevo, a pesar del ‘boom’ actual. Sin embargo, pocos centros lo ofrecen para los más pequeños. En Vigo, Singular Fitness Club es uno de los pioneros.

Imagen de recurso de unos niños haciendo pilates. / Envato

«Sumamos la modalidad de pilates kids apenas un mes después de abrir el centro, que inauguramos el 1 de noviembre de 2016, debido a la gran demanda que existía por parte de las familias», detallan a FARO. Actualmente, cuentan con 16 niños y niñas divididos en dos grupos. La media de edad ronda los 10 años, si bien la mínima recomendada son los cinco.

Tal y como ocurre con el yoga, las sesiones de pilates infantil recurren a dinámicas lúdicas, material colorido y ejercicios en equipo «para mantener su atención y su motivación». El principal objetivo es «mejorar la coordinación, la postura y la conciencia corporal sin exigir la precisión técnica que se busca en adultos».

Cuando anotan a sus retoños a esta actividad, las familias persiguen esa calma que comentan Carro y Monteiro, aunque no es el principal motivo ni el único. «Muchos padres notan que sus hijos pasan mucho tiempo sentados o con pantallas, y quieren compensarlo con una propuesta que fortalezca su cuerpo de forma equilibrada y mejore su bienestar emocional».

Además, en muchas ocasiones, las madres aprovechan esa misma hora para disfrutar de su propia clase de pilates en paralelo, ya que muchas veces no disponen de tiempo para dedicarse un espacio a sí mismas», apuntan desde Singular, cuya oferta para adultos está pensada solo para mujeres.

En cuanto a los beneficios a largo plazo del pilates kids, en el club explican que «contribuye a una mejor alineación corporal, coordinación y equilibrio, lo que reduce lesiones y dolores musculares en el futuro». Asimismo, fomenta la concentración, la autoconfianza y la gestión del estrés, «herramientas valiosas para cuidar su cuerpo y su mente desde pequeños». Y «como cualquier práctica deportiva, favorece la disciplina, el trabajo en equipo e individual, y promueve las relaciones sociales, aspectos fundamentales para su desarrollo integral y bienestar emocional», subrayan.

Por todo ello, estas actividades generan cada vez más interés en las familias, como acreditan Pilar Carro y Natalia Monteiro. Ejercicio físico alejado de los deportes tradicionales (y los valores que representan, como la competitividad) en los que el bienestar emocional juega un papel fundamental. Justo lo que buscan y necesitan también los adultos.