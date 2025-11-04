Revirtiendo la (mala) fama de las matemáticas /

A menudo, las matemáticas cargan con una mala fama. Para muchos niños son una lengua extraña, una sucesión de números sin sentido reservada solo a los genios o a las calculadoras humanas. Sin embargo, un grupo de docentes de la Universidade de Vigo decidió demostrar que las matemáticas también pueden ser curiosas, creativas y emocionantes. Así nació 'Te lo cuentan las matemáticas', un proyecto que invita a descubrir el lado más humano de los números.

El programa, impulsado por el grupo MaReMa (Materiales y Recursos en Matemáticas) con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, busca despertar el interés por las matemáticas entre estudiantes de 5º y 6º de Primaria y los primeros cursos de ESO. Su propósito: transformar la forma en que los jóvenes se relacionan con esta materia. «El principal objetivo es incrementar la cultura matemática de la sociedad, empezando por el entorno escolar, entendiéndolos como vectores hacia la sociedad», explica Marta Pérez, coordinadora del programa.

Otra manera de enseñar matemáticas

La iniciativa comenzó a tomar forma cuando Marta llegó a la Facultad de Educación. Allí, una simple observación sobre cómo se enseñaban las matemáticas encendió todas las alarmas. «Me sorprendió mucho y me preocupó la actitud hacia las matemáticas, tanto por parte de los escolares como de los universitarios que se están formando para ser futuros profesores», recuerda. «No en todos los casos, pero sí, a medida que avanzaban en las etapas escolares, se veía un rechazo creciente».

«El principal objetivo es incrementar la cultura matemática de la sociedad»

Esa preocupación se transformó en un motor de cambio. 'Te lo cuentan las matemáticas' nació con la idea de mostrar otras matemáticas, las que no aparecen entre los ejercicios repetitivos de los libros de texto. «Detectamos que los escolares saben que las matemáticas son importantes, pero cuando les preguntas en qué, se limitan al manejo del dinero o a las medidas. Hay muchas más matemáticas que están detrás de fenómenos de la vida diaria», señala Marta.

El programa demuestra que los números están presentes en todas partes: desde las órbitas de los satélites hasta el arte o la epidemiología. Pero no se trata solo de mostrarlos. «Queremos abordar el saber matemático de forma significativa. No pasar de puntillas por las matemáticas, sino entrar en profundidad en las que hay detrás de cada aplicación», explica.

Cada bloque del programa conecta los contenidos con el mundo real -desde la criptografía hasta los mapas o los datos- y propone talleres manipulativos, actividades tecnológicas y encuentros con investigadores. En ellos, los estudiantes descubren que los números no son enemigos, sino herramientas para comprender el mundo.

Además, 'Te lo cuentan las matemáticas' ha conseguido implicar a toda la comunidad educativa. Los futuros maestros, formados en la Facultad de Educación, son quienes imparten los talleres en los colegios, mientras que el profesorado en activo participa desde sus propias aulas, aprendiendo nuevas metodologías que luego incorporan a su práctica docente.

Referentes femeninos

Uno de los aspectos más inspiradores del proyecto es la incorporación de referentes femeninos. Las historias de Ada Lovelace, Hipatia, Florence Nightingale o Maryam Mirzakhani sirven de espejo para muchas niñas que, por primera vez, se ven reflejadas en la ciencia.

Porque el reto no es solo despertar el gusto por los números, sino también romper los estereotipos que todavía alejan a las niñas de las vocaciones científicas. La ciencia, como recuerda el proyecto, necesita nuevas miradas y más voces.

«Queremos quitar esa idea del matemático como bicho raro. Somos personas normales, con aficiones como todo el mundo»

'Te lo cuentan las matemáticas' demuestra que la enseñanza de esta disciplina puede ser atractiva, creativa y cercana. Que detrás de cada fórmula hay una historia y, muchas veces, una mujer que la escribió.

Uno de los pilares del programa es precisamente la visibilización de mujeres matemáticas. En cada trimestre, los talleres abordan un bloque temático -criptografía, mapas, datos, entre otros- y se cierran con un encuentro con una investigadora que relata su trayectoria y la de una matemática referente.

«Queremos poner en valor el trabajo de esas matemáticas que muchas veces quedan en la sombra», destaca Marta. «Por condiciones sociales e históricas, ha habido menos mujeres que hombres en las disciplinas científicas y técnicas, y eso también queremos cambiarlo».

En esos encuentros, los estudiantes descubren que las matemáticas no solo pertenecen a los libros ni a los genios excéntricos. Como afirma Marta: «Queremos quitar esa idea del matemático como bicho raro. Somos personas normales, con aficiones como todo el mundo, y hay profesiones que te permiten ser matemática o matemático toda la vida».

Aunque reconoce que la brecha de género sigue existiendo, también observa signos de avance. «Cada vez hay más mujeres científicas, pero todavía queda bastante por mejorar», admite.

Los talleres pueden realizarse tanto de forma presencial como virtual, lo que permite llegar a centros de toda Galicia y, cada año, a un número creciente de estudiantes y docentes. Según Marta, el entusiasmo que despiertan entre el alumnado y el profesorado confirma que la semilla del cambio ya está germinando. «Una buena cultura matemática no solo mejora el progreso social y económico, también ayuda a desarrollar el razonamiento, la curiosidad y el pensamiento crítico», afirma la coordinadora.

Y es que, a veces, lo único que hace falta para entender las matemáticas es que alguien te las cuente… de otra manera.