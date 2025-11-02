La ciudad lusa a un paso de Vigo que reina en los juegos de mesa: más de 700 opciones en un fin de semana

En un mundo dominado por la tecnología, emerge la paradoja de lo analógico. A la par que se fortalecen los tentáculos de la inteligencia artificial, un sector de la sociedad se va alejando paulatinamente de lo digital. Viana do Castelo, una ciudad situada a una hora y cuarto de Vigo, será el epicentro de esta «revolución» con la celebración de la Vianacon, una convención que albergará más de 700 juegos de mesa modernos, diversas palestras y talleres prácticos y en la que se esperan más de 3.000 asistentes de todo el globo terráqueo.

«Es la nueva revolución analógica; desde hace unos años, ha habido un gran bum otra vez de los juegos de mesa, de personas que están hartas de trabajar todo el día con el ordenador y llegan a casa con ganas de liberarse de las pantallas», relata a FARO el presidente de la asociación Artmatriz, Ricardo Ferreira, organizadora del evento -de acceso gratuito- con el apoyo de la Câmara Municipal. Ferreira sitúa la pandemia de covid como otro de los momentos clave para el resurgir de los tableros y las fichas, una etapa en la que primó la obligada convivencia en los hogares. «El año pasado hubo mesas en las que se sentaron a jugar tres generaciones: los nietos, los padres y los abuelos», abunda.

Una de las mesas de juego del evento. / Vianacon

Los días 7, 8 y 9 de noviembre, de viernes a domingo, Viana do Castelo acogerá tanto a amantes de los juegos de mesa como a nuevos adeptos que tendrán la oportunidad de aprender ‘in situ’ la dinámica de cada partida. La Vianacon, que germinó con pequeños encuentros hace una década, dio un estirón en 2020 de la mano del Centro Cultural de la ciudad, donde se festeja desde entonces, hasta convertirse actualmente en una de las convenciones del país más populares, gracias también, precisamente, al propio local que le da cobijo, emplazado «en un lugar de paso». «Año a año, hemos crecido un 10-15 %, pero en 2024 experimentamos un salto mayor, de un 30 %», asegura Ferreira, quien para la presente edición vaticina una todavía mejor cifra de asistencia.

Una buena parte de las 3.000 personas que se acercaron a la anterior convocatoria eran gallegas, aproximadamente «un 30 %»

Una buena parte de las 3.000 personas que se acercaron a la anterior convocatoria eran gallegas, aproximadamente «un 30 %»: «Como no existe una convención así en Galicia ni alrededores, hay muchos ‘youtubers’ y canales españoles de juegos que deciden venir aquí». Igualmente, a los pies del mirador de Santa Luzia, además de los propios oriundos -un grupo incluso arribará este 2025 en un mismo tren desde Lisboa-, acudieron curiosos de una multitud de países, «de Japón, de Australia, de Canadá, de Alemania, de Francia…», cita el presidente de Artmatriz, aunque no todos se presentaron «a propósito» para el evento, sino que lo encajaron en su ruta turística.

Los juegos de mesa en las escuelas

Ricardo Ferreira atiende al decano recién llegado de la feria de juegos de mesa y de cartas más grande del planeta, celebrada en la metrópolis alemana de Essen. Durante la cita, se lanzaron unos 1.200 juegos nuevos, algunos de los cuales fueron adquiridos por el luso para nutrir una ludoteca vianense que lucirá este año más de 700 títulos.

El Centro Cultural será escenario, asimismo, de diversas palestras, talleres prácticos y hasta un desafío con piezas de LEGO, una de las actividades más demandadas. El pasado curso, el invitado ‘estrella’ fue uno de los mejores ilustradores de juegos de mesa del mundo, Mico, de Macedonia, y este compartirán sus experiencias un diseñador -James Hunter- y el editor -Dan Jolin- de una prestigiosa revista del ámbito, Senet Magazine.

Además, se desarrollará una tabla redonda sobre un tema que en Portugal «está siendo muy comentado», la prohibición impuesta por el Gobierno nacional del uso de los móviles en las escuelas. «El problema es que no se están ofreciendo alternativas, por lo que debatiremos si los juegos de mesa pueden ser una ayuda para promover la convivencia, la conversación, la empatía, la concentración y el pensamiento crítico de los pequeños», subraya Ferreira.

«Jugar es pensar, decidir, cooperar, reír... es crecer en conjunto», finaliza el presidente de Artmatriz, agrupación que también está detrás de otro evento de juegos de mesa modernos, el Viana Joga Forte, que reunió el pasado mes de junio múltiples partidas simultáneas en diversos locales del municipio.