La psiquiatra infanto-juvenil María Velasco sobre el bullying: «El acoso escolar sucede en todos los colegios»

A raíz del caso de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó después de sufrir acoso escolar, se ha puesto el foco en los protocolos y el papel de los colegios en el bullying e incluso han salido a la luz nuevos posibles casos como el que se investiga en el colegio Monterrey de Vigo. La psiquiatra infanto-juvenil y divulgadora, María Velasco, ha compartido una serie de reflexiones sobre la situación actual del sistema partiendo de una premisa clara: «El acoso escolar sucede en todos los colegios».

La doctora Velasco está asentada como una de las profesionales de referencia en nuestro país en cuanto a crianza se refiere. Desde su canal de Youtube, ha señalado una serie de puntos clave alrededor de los cuales, considera, deberíamos empezar a plantear cambios para evitar que se repitan situaciones como la de la menor andaluza.

«Cuando sale un caso muy mediático se produce mucho barullo, pero realmente no se cambian las cosas», apunta Velasco. Desde su punto de vista, falta profundizar en todos los aspectos que conducen a esta situación y resalta la urgencia con la que se debe actuar, ya que «el suicidio en la infancia y la adolescencia se ha triplicado».

El acoso como causa del suicidio en menores

«Cuanto más pequeños son los niños, más importante es la causa del acoso escolar», afirma la psiquiatra. Según explica, mientras que en un adulto las causas del suicidio pueden atender a distintos factores, cuanto más pequeño es el niño, mayor es el papel del bullying a la hora de llevarle a ese punto.

Velasco defiende que el acoso escolar está relacionado con el aumento de muertes en menores de forma directa e indirecta. Por un lado, apunta que se produce un momento en el que «no tienes los mecanismos suficientes para resistir», lo que hace parecer al suicidio como una salida rápida «no para acabar con mi vida, sino con el dolor que me está produciendo mi vida».

De manera indirecta, los casos de acoso derivan en trastornos mentales como los cuadros depresivos, cuadros de ansiedad e incluso episodios de autolesiones; lo que aumenta de manera notable las probabilidades de que se llegue a este extremo.

Una situación presente en todos los colegios

«El acoso escolar sucede en todos los colegios, no hay ninguno que se vaya a librar», sentencia la divulgadora en su vídeo. Velasco afirma que muchos centros consideran el acoso como un «lastre» que daña su imagen y niegan que se dé en sus aulas, lo que puede retrasar la activación de protocolos y perjudicar a la víctima.

Para la especialista, «lo que lleva a un niño a quitarse la vida cuando tiene un acoso escolar es la soledad» y el papel de los colegios es vital a la hora de asegurar que el menor se sienta validado, escuchado y protegido. En este sentido, concluye que se trata de un problema en el que la responsabilidad es común y que debe involucrar soluciones institucionales.

Velasco insiste en la necesidad de garantizar la construcción de valores en los niños para que sepan cómo enfrentar estas situaciones desde sus distintos roles en el aula. Asimismo, apunta a una «falta de responsabilidad y de ética cada vez mayor en nuestros menores porque los mayores estamos pendientes de otras cosas».

En el vídeo, la psiquiatra profundiza en los distintos papeles que ejercen los niños cuando se produce acoso en un aula. Asegura que en todos los casos se presentan los mismos prototipos de niños: víctima, agresor, ayudantes del agresor, menores que ven la situación, pero no actúan y quienes no ven nada. Velasco apunta que debemos trabajar con cada uno de ellos para reconducir estos comportamientos y cortar el acoso.

El papel de los profesores para evitar el acoso

Por último, la divulgadora hace una crítica al sistema y asegura que «los profesores no dan abasto». Recalca que el papel del profesor es fundamental a la hora de detectar el bullying y poder reconducirlo, pero que los protocolos actuales cuentan con un exceso de burocracia que dificulta su actuación.

Asimismo, Velasco señala que los formadores no pueden permitirse tener la vinculación necesaria con sus alumnos que les ayudaría a detectar antes estas tendencias y lo achaca a la falta de recursos, el tiempo del que disponen para conocer a los niños y la necesidad de mejorar los protocolos.