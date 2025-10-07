Mucho más que un juego

Seguro que la mayoría recuerda la emoción de intercambiar cromos en el patio, de coleccionar uno tras otro o de completar casi por fin una página del álbum. Todavía hoy sigue siendo un fenómeno que apasiona a los niños y que se mantiene vivo generación tras generación. Pero, ¿qué hace que una actividad tan sencilla resulte tan atractiva para ellos?

Sara Arjones, psicóloga especializada en infancia, explica que el éxito está en varios factores: «Por un lado, la emoción de la sorpresa: cada sobre es una incógnita, lo que genera expectación, ¿me tocará el que quiero?, ¿conseguiré el cromo especial? El azar y la recompensa intermitente es una de las responsables de que, en ocasiones, se convierta en algo tan adictivo. Además, al ir llenando poco a poco el álbum, se refuerza una sensación de progreso y una idea de logro, lo que genera también satisfacción. Por otra parte, al ser una actividad que busca la interacción social (intercambio de cromos con otros amigos o compañeros), se convierte en una excusa perfecta para relacionarse, iniciar conversaciones y compartir intereses».

En el ámbito escolar, varios profesores del colegio Martín Códax coinciden en esta idea: «El cromo es como un objeto de deseo, pero sobre todo funciona como mediador. Une a niños y niñas que quizá no se conocían, porque de pronto descubren que comparten algo. Se convierte en la chispa que inicia la relación, en una excusa para hablar, negociar e incluso resolver conflictos».

Aprendizajes que van más allá del juego

Y lo que a primera vista parece un juego simple y cotidiano, en realidad abre la puerta a un mundo mucho más amplio de aprendizajes y experiencias para los niños. Arjones explica que los cromos ejercitan distintas áreas del desarrollo a nivel cognitivo, emocional y social. En el plano cognitivo, ayudan a reforzar la memoria —«recordar qué cromos faltan o cuáles se repiten»—, la atención —«buscar en un grupo de cromos el que necesitas o el que quieres descartar»—, además de fomentar la organización, la flexibilidad mental y la paciencia.

A nivel emocional, apunta la psicóloga, los niños aprenden a tolerar la frustración cuando no aparece ese cromo tan deseado, a manejar el enfado o la rabia y, al mismo tiempo, a disfrutar de la alegría que produce completar una página del álbum. En el colegio también lo perciben así: «Hay intercambios justos y otros que no lo son tanto, y eso forma parte del aprendizaje. El niño que se dejó convencer o el mayor que sacó ventaja terminan comprendiendo lo que es la negociación y el valor de la justicia en un intercambio», señalan los docentes.

Y en lo social, el fenómeno de los cromos se convierte en un terreno de prácticas constantes: comunicación, negociación y cooperación. Al intercambiar, los niños ponen en juego la empatía, la escucha activa y la capacidad de llegar a acuerdos. «Aprenden a valorar la justicia de un intercambio y a ceder cuando es necesario», explica Arjones. También se enfrentan a la frustración de recibir un ‘no’ y, con ello, a tolerar el rechazo, entendiendo que el otro también tiene derecho a decidir.

Este aprendizaje no ocurre en solitario, sino dentro de un grupo. Compartir un interés común refuerza el sentimiento de pertenencia y ayuda a los niños a sentirse integrados. «Saber que otros buscan lo mismo y viven experiencias similares da seguridad emocional y reduce la sensación de soledad», añade la psicóloga.

El juego y los intereses propios del niño son siempre una gran puerta de entrada al conocimiento. «Cuando conectamos los contenidos académicos con aquello que les motiva —sean cromos, pintar, superhéroes o la música— disminuye la sensación de obligación y rechazo», explica Arjones.

De esta forma, el coleccionismo abre la puerta a reforzar la lectoescritura —leer los nombres de jugadores o equipos—, las matemáticas —sumar cromos, calcular cuántos faltan o estimar probabilidades— y la organización —clasificarlos siguiendo distintas categorías—. «Los cromos cumplen una función social, pero también se pueden convertir en una herramienta para aprender jugando, lo que facilita que los niños asimilen conceptos con más motivación y menos resistencia», concluye la psicóloga. Y en la práctica diaria del aula, subrayan desde el Martín Códax, incluso se transforma en herramienta pedagógica: «Ahí es donde está la fuerza: en provocar deseo de aprender».

El reverso del álbum de cromos

Aunque coleccionar e intercambiar cromos puede aportar beneficios, también tiene una segunda cara que conviene mirar de cerca. La competitividad excesiva, la frustración al no conseguir un cromo deseado o la presión social por tener los más difíciles son ejemplos de dinámicas que, si no se acompañan, pueden deslucir la experiencia. Además, como recuerda Arjones, las habilidades de comunicación y negociación no siempre surgen desde la empatía: «Por eso es fundamental que los adultos hagan un seguimiento cercano y modelen comportamientos adecuados, mostrando cómo negociar, expresar emociones y resolver conflictos de manera positiva».

Los profesores también apuntan a esa dimensión menos luminosa: «El cromo arrastra una parte de consumismo que no siempre es fácil de gestionar. Puede generar desigualdad entre quienes pueden comprar más sobres y quienes no. Por eso, es importante que las familias y la escuela marquen límites claros y lo integren como herramienta, no como motivo de exclusión».

El profesor Xabier Rey añade un matiz relevante: «El intercambio de cromos es poderosísimo en términos de aprendizaje social y de construcción de pertenencia, pero conviene no perder de vista que a veces acaban orbitando en torno al fútbol, que ya de por sí ocupa un espacio central en los patios y en la cultura escolar. Me preocupa que un niño los coleccione sin gustarle realmente, solo por encajar, o que haya niñas que queden fuera de esa dinámica. El riesgo es que, en lugar de diversificar la socialización, la empobrezca». Para Rey, la clave no es prohibir ni demonizar, sino acompañar y abrir el abanico de propuestas: «El reto es democratizar los espacios, crear más opciones —deportes, música, juegos de mesa, lectura, artes— y lograr que los cromos o el fútbol no sean el único eje en torno al que se organice la vida social de los niños».