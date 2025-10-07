La fórmula “mágica” para erradicar el acoso escolar se extiende por Galicia

El colegio puede convertirse en una pesadilla para muchos menores por culpa de un problema que, si bien ha existido siempre, se ha recrudecido los últimos años: el bullying. De acuerdo con el último informe de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR sobre el acoso escolar en España, en el curso 2024/25, el 12,3% del alumnado declaró que ellos mismos o alguno de sus compañeros era víctima de acoso escolar, una cifra mayor que la del ejercicio anterior.

Este fenómeno aumenta porque se han diversificado sus formas. El estudio Derechos sin conexión, de la ONG Save The Children, expone que el 11,2% de los niños y adolescentes han recibido mensajes de odio o discriminación a través de internet y un 10,6%, insultos o amenazas.

«Maltrato, desde luego, siempre ha habido. Antes estaba reducido a lo escolar, era de lunes a viernes, pero ahora los niños y niñas que sufren acoso lo sufren durante todo el tiempo», afirma María Gómez González, coordinadora del Programa TEI en Galicia y formadora. En este contexto, la metodología TEI (Tutoría entre Iguales) lleva años demostrando que sí existen formas de combatir -y reducir prácticamente a cero- el problema.

Apoyo entre compañeros

Los datos hablan por sí solos. La evaluación interna del programa Tutoría entre Iguales desvela que el 98% de los centros en los que se ha implementado ha desaparecido el acoso escolar. Además, presenta evidencias científicas externas, probadas por dos equipos de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Catalunya, que señalan, entre otros resultados, cómo la cooperación entre los estudiantes es un 28,2% superior en los colegios TEI.

Su fórmula dista de ser mágica y tiene mucho de humanidad: se forma al alumnado como tutor de sus compañeros de dos cursos inferiores y se aplica a lo largo de todos los niveles, desde infantil, para asegurar la prevención del acoso. Por ejemplo, los estudiantes de 5º de Primaria acompañan a los de tercero y los de sexto.

«Los verdaderos beneficiados son los alumnos mayores, porque se convierten en referentes de los más pequeños. Hay una distancia suficiente para que los pequeños los vean como modelos a los que pueden copiar. Y para los mayores, la distancia es suficiente para recordar perfectamente qué momento atraviesan los pequeños y qué necesitan», explica María Gómez. De este modo, desarrollan «muchísimas competencias socioemocionales que son fundamentales para la vida».

Para empezar la instauración del programa TEI, el primer paso es formar al profesorado, a las familias y a otros agentes, como los monitores de comedor o del transporte escolar. Después, se hacen unas charlas dirigidas a los estudiantes y una formación posterior a los niños que quieren participar voluntariamente.

Con la cantera de tutores dispuesta, los formadores desarrollan a lo largo del curso una serie de actividades de divulgación sobre competencias socioemocionales y otras para el fomento de la cohesión entre los tutorizados y sus mentores. Tal y como cuenta Gómez, en estas últimas es donde se establece esa «relación especial» entre pequeños y mayores: «En algunos cursos, como puede ser primero de la ESO, donde hay el cambio del colegio al instituto, tener a un niño o una niña mayor que le acompaña y le informa, les da muchísima seguridad. Al final lo que los niños necesitan en las escuelas es sentirse seguros y cuidados».

El aprendizaje también llega a los adultos, permite al profesorado «dar un paso atrás» y dejar que los estudiantes se pongan a los mandos de ciertas situaciones. Y es que, a veces, ellos encuentran «soluciones eficaces, sencillas e incluso mucho más rápidas» que las de los mayores.

Programa en expansión

Estas últimas semanas, María Gómez, coordinadora del programa TEI en Galicia, ha visitado el Colegio Peleteiro, en Santiago, y el Santo Tomás, en O Porriño, para ofrecer unas jornadas de formación a profesores de distintos centros gallegos. Actualmente, explica, el programa está presente en cerca de 40 escuelas de la comunidad, y suman 2.000 en toda España y otros puntos del globo, como Francia, Colombia o Ecuador.

Este curso, Asturias ha sido pionera en incorporar la metodología TEI de forma obligatoria en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, y opcional en Formación Profesional (FP), en todos los centros educativos públicos y concertados. También existen las llamadas ciudades TEI, como Santander, donde el programa se ha establecido de forma generalizada.

Así, el proyecto que nació de la mano del maestro y catedrático Andrés González Bellido a finales de los 90, lleva desde el curso 2002/2003 al pie del cañón. «Una de las cosas que más notan las familias es la mejora de la autoestima de los niños», reconoce María Gómez, «y cuando les damos las formaciones, lo que dicen es que debería estar extendido a todos los centros».