Recursos digitales al alcance de todos

Los libros de texto, la explicación del profesor y la pizarra siguen siendo la base de la enseñanza. Pero cada vez más docentes encuentran en lo digital un apoyo valioso que complementa y enriquece su labor diaria. Se trata de herramientas que aportan dinamismo, permiten adaptar contenidos a cada alumno y, sobre todo, despiertan la motivación.

Así lo explica Adela Domínguez, maestra de Audición y Lenguaje, que combina materiales propios con recursos digitales gratuitos: «Me parecen unas herramientas fundamentales y pienso que son un gran aliado a la hora de adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada alumno y de actuar como reforzadores de las áreas que pretendemos mejorar». Para ella, plataformas como Wordwall, que ofrece la posibilidad de crear actividades personalizadas, o los materiales de Eugenia Romero, centrados en la comunicación y la conciencia fonológica, son una ayuda constante en el aula. También recurre a YouTube para trabajar la semántica, a webs como Orientación Andújar o Siembra estrellas para diseñar actividades con alumnado con TEA, y a Canva, la herramienta de diseño gráfico online que le permite elaborar fichas y materiales atractivos. Además, utiliza Cifra para comunicarse con las familias y Moodle para crear cursos dinámicos que los alumnos pueden trabajar desde casa. «Estos recursos no sustituyen, sino que complementan lo que ya hacemos», insiste, convencida de que la clave está en aprovecharlos como un refuerzo que facilita el aprendizaje y fomenta la autonomía de los estudiantes.

En los cursos de Primaria, los recursos digitales también están presentes, aunque con un enfoque más práctico. Laura Llópiz, tutora de 3º de Primaria, utiliza Classroom Screen, una aplicación que permite controlar tiempos de trabajo en el aula de forma visual, además de plataformas de editoriales como SM Aprendemos o la biblioteca digital de Santillana, que ofrecen versiones interactivas de los libros de texto. Su utilidad, explica, está en que «facilitan tanto el repaso en casa como la proyección de contenidos en la pantalla del aula, haciendo más ágil el trabajo diario».

Por su parte, Alexandre Costas, tutor de 2º de Primaria, recuerda una experiencia en la que recurrió a lo digital no tanto para reforzar una materia, sino para dar un toque creativo a la vida de clase. «El curso pasado quise que mis alumnos se llevaran un recuerdo especial y diseñé marcapáginas personalizados con Canva. Es una herramienta sencilla y con muchísimas plantillas, y el resultado fue un detalle significativo para ellos», cuenta. Un ejemplo de cómo la tecnología también puede estar al servicio de la creatividad y las emociones.

En secundaria, la experiencia es similar. La profesora de Historia Pilar Lago utiliza recursos que convierten la evaluación en un juego y que, al mismo tiempo, le permiten obtener información inmediata sobre el aprendizaje de sus alumnos. Con plataformas como Kahoot!, Quizizz o Socrative, los estudiantes responden preguntas en sus dispositivos y reciben la corrección al momento. Para el profesor, esto significa poder repasar los errores más frecuentes en el mismo instante, mientras que los alumnos comprueban sus avances sin esperar a la tradicional devolución de un examen. «La corrección es inmediata… y cada alumno puede comprobar sus aciertos al momento y ver sus avances», explica. También valora que estas plataformas fomenten el trabajo cooperativo: «La gamificación y la participación en equipo generan entusiasmo en el aula». Para reforzar contenidos más teóricos, Lago utiliza Edpuzzle, una herramienta que permite insertar preguntas dentro de un vídeo, añadir notas de audio o detener la reproducción para plantear dudas. «Es bastante visual e interactivo, y facilita un aprendizaje individualizado que los alumnos pueden repetir tantas veces como necesiten», añade.

El vídeo, de hecho, se ha convertido en un recurso habitual en muchas aulas. Bea Veiga, también profesora de Historia, utiliza Academia Play, una plataforma que ofrece explicaciones visuales y dinámicas de distintos temas, perfecta para introducir un nuevo contenido. «Les engancha desde el principio, y después es más fácil profundizar en el tema», señala.

La profesora de Inglés Marina Valverde destaca la riqueza de internet para su asignatura, en la que el contacto con materiales auténticos resulta esencial: desde las charlas de TED, que abren una ventana al mundo en inglés, hasta los podcasts de Ello.org, que permiten seleccionar el nivel adecuado para cada grupo. A estos añade herramientas como ISL Collective, repleta de fichas y actividades listas para usar; Wordwall, con ejercicios interactivos para repasar vocabulario o gramática; y Genially, que le sirve para crear presentaciones visuales que captan la atención de sus estudiantes. «En el contexto de globalización en el que nos encontramos, facilitan la labor del docente enormemente», concluye.