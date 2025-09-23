Ciencia para o día a día
De profesión: falar con máquinas
«Sentía unha enorme necesidade de saber como as máquinas poderían comunicarse connosco e que historias serían capaces de contarnos»
R. V.
«Cando era pequena...»
... tiven dúas cousas que me apaixonaban: aprender idiomas e xogar co ordenador. Sempre sentín unha grande curiosidade por saber como as persoas eran quen de falar linguas e tranxeiras sen apenas acento, e tamén por descubrir se as máquinas poderían ter a mesma capacidade para aprender a nosa lingua como se fose allea.
«O meu camiño na ciencia»
Co desexo de comprender como aprendemos e empregamos as linguas estranxeiras, decidín estudar Filoloxía Inglesa e Española. Durante ese tempo, unha pregunta insistente non deixaba de darme voltas na cabeza: «Podemos ensinarlles ás máquinas a falar linguas estranxeiras? Poderiamos conversar con elas, practicar e tamén aprender delas?» Sentía unha enorme necesidade de saber como as máquinas poderían comunicarse connosco e que historias serían capaces de contarnos. Por iso, decidín facerme lingüista computacional: non só para descubrir como adquiren as linguas, senón tamén para ensinarlles a falar con nós dun xeito máis humano e natural.
O meu agasallo: unha curiosidade
Hoxe en día, xa podemos falar cos ordenadores e facerlles preguntas. Porén, aínda non son capaces de comprender como nos sentimos, nin como nos fan sentir cando interactuamos con eles. Iso é o que máis me apaixoa: ensinarlles aos ordenadores que emocións ou sentimentos expresamos nas nosas conversas e como poden interpretar o noso estado de ánimo para comunicarse con nós dunha forma máis empática. Pouco a pouco, vou descubrindo se poden achegarse cada vez máis ás persoas.
As aulas preguntan. O CSIC responde
Que querías ser de pequena?
Tradutora ou cantante. A verdade é que comecei co inglés facendo de karaoke humano coas películas de Disney.
Por que quixeches aprender idiomas?
Sempre fun apaixonada do cine e da música, e todo o que escoitaba noutro idioma soábame tan misterioso que me daban ganas de descubrir que significaba, coma se cada canción ou película fose un pequeno enigma por resolver.
Cal foi o idioma que máis che gustou?
Dende logo, elixiría o castelán, que parece fácil de aprender, e o galego, pola súa melodía única que fai que cada palabra soe como unha pequena canción.
Que é o que máis che gusta do teu traballo?
O mellor é poder colaborar con xente de distintos países e campos de investigación: sempre aprendes algo novo dela e, de paso, fas amigos de oficio que valen ouro.
Con que dispositivos traballas?
Case sempre traballo con ordenadores e portátiles, que, pola súa vez, están conectados a eses superservidores capaces de dixerir montañas de información en cuestión de segundos, coma se fosen aspiradoras turbo.
Cal foi a túa última idea para investigar?
Tiven a idea de investigar se as máquinas serían capaces non só de procesar textos históricos, senón tamén de reconstruír as personalidades das persoas que os escribiron. Imaxinade como sería ver en directo unha personaxe medieval coma se tivésemos unha máquina do tempo á man!
Podes programar robots?
De momento aínda non sei programar robots, pero, grazas aos compañeiros e compañeiras que fun coñecendo ao longo da carreira, xa entendo como funcionan algunhas das súas pezas, case coma un mecánico aprendiz.
Facedes robots con forma de humano?
Aínda non chegamos a construír humanoides, pero o que facemos é darlles o coñecemento necesario para que o seu cerebro artificial aprenda a interaccionar coa humanidade.
Cal foi o teu mellor descubrimento?
Que as máquinas non son todopoderosas: aínda teñen moito que aprender para funcionar mellor, e nós seguimos sendo os mestres que lles ensinamos os trucos do oficio.
Investigas algo máis?
Sí, ademais dos meus estudos sobre máquinas e intelixencia artificial, investigo moito no campo da ensinanza de segundas linguas, intentando facer máis fácil para os humanos falar e entender idiomas estranxeiros.
Se non foses investigadora, que serías?
Creo que sería mestre, porque é un oficio moi nobre, e seguro que traballar con nenos tan curiosos coma vós, sería unha aventura diaria chea de risas e descubrimentos.
