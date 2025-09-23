Niños grandes, manos de bebés: las "huellas" de las pantallas que no siempre se ven

La profesora Elena Santasmarinas lleva más de dos décadas dando clase a niños y niñas en la etapa de Educación Primaria. Cada promoción, con sus propias vicisitudes, se hace un hueco en su memoria; centenares de infantes han madurado ante sus ojos y, desde hace un tiempo, la maestra se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado. Recursos que antes funcionaban ahora no captan ni un segundo la atención de los menores, la forma en la que hablano interactúan entre ellos es distinta o, aunque parezca curioso, incluso sus manos son diferentes.

«No es una cosa que empieces a notar desde una fecha en concreto y tampoco lo notas de forma bestial en todos los niños», aclara Santasmarinas, pero en grupos de los últimos años que comenzaban primero de Primaria, esta profesora del Colegio Quiñones de León detectó que muchos llegaban de Infantil con las manos más blandas y débiles de lo habitual. El fenómeno se acentuó tras el confinamiento.

La docente, que se proclama firme defensora de las tecnologías en el aula con propósito y pedagogía, empezó a atar cabos: si los pequeños presentan una baja tonicidad en la musculatura de las manos significa que no las están fortaleciendo igual que antes.

Esto no quiere decir que hicieran antes pesas o ejercicios específicos; es a través del juego manual y la experimentación cuando se produce principalmente el desarrollo. Y los niños, como tantos expertos señalan en la actualidad, están jugando mucho menos que antes, sustituyendo esa actividad por un uso inadecuado de las pantallas.

Psicomotricidad y juego

Jugar con arena es un buen ejercicio para fortalecer las manos. / Envato

«Cada uno tenemos nuestra propia composición corporal, pero está claro que lo que se usa se va a desarrollar más y mejor», explica Marta Besada, médico pediatra viguesa. En este sentido, señala que «es obvio que las pantallas y tecnologías desplazan el juego tradicional» y lo hacen, precisamente, en etapas del crecimiento «claves» para el desarrollo tanto de la musculatura fina (la de la manipulación) como de la gruesa (marcha, fuerza, coordinación).

Durante los años de Educación Infantil, los pequeños adquieren múltiples habilidades: manipular los cubiertos con relativa facilidad, abrocharse los botones, cortar con tijeras o hacer sus primeros dibujos. Cuando pasan de ciclo, se espera que ya cuenten con la destreza suficiente para agarrar bien un lápiz y comenzar a escribir, por ejemplo.

«Antes, en primero o segundo de primaria hacías cuatro actividades de psicomotricidad fina para que cogieran tono en la mano, como retorcer papelitos o hacer bolas de papel. Ahora hay que hacer muchísimas más», reconoce la maestra del Quiñones de León.

Alberto es padre de un niño de cinco años, y explica que, aunque su hijo disfruta mucho de los juegos manipulativos (pintar, plastilina,Lego...) y aún más de los de ‘acción’, como el escondite, detectan igualmente una «clara influencia» del entorno de pantallas que lo rodea: «Coge un folio y crea un ordenador para montarse sus historietas o un ‘chip wifi’ sin saber muy bien ni lo que es».

El juego manual y manipulativo favorece el desarrollode la psicomotricidad fina. / Envato

Por eso mismo, en casa son muy conscientes de la necesidad de controlar el tiempo de uso de las tecnologías. La puesta en práctica repercute positivamente en el niño, como cuenta Alberto: «Lo noto en el desarrollo de la expresión oral, en la creatividad, en la percepción de detalles y también en la motricidad fina; a pesar de que corre como un loco, sí es hábil con cosas de precisión de las manos».

Experimentar el entorno

La pediatra Marta Besada considera que es fácil distinguir a los niños que abusan de las pantallas de los que no. «Los niños no expuestos a pantallas se entretienen mucho más con su alrededor; atienden a conversaciones, algo que impacta positivamente en su habla y vocabulario; se relacionan más con los demás y son más imaginativos», explica.

«Los niños no expuestos a pantallas se entretienen mucho más con su alrededor, algo que impacta positivamente en su habla y su vocabulario» Marta Besada — Pediatra

Además, subraya que el aburrimiento es clave para su neurodesarrollo, «para descubrir e interaccionar con el mundo que les rodea y relacionarse con el resto de las personas». Lo mismo opina Santasmarinas: «Gracias a las pantallas, los niños ven mucho de lo que hay lejos, flipan con una foto de una ballena de Madagascar, pero no experimentan su entorno próximo: el caracol, el ruido de las hojas, el parque».

Esa desconexión con el entorno provoca, por tanto, otro de los efectos que ya notan docentes y profesionales, el retraso en el desarrollo del habla.

Ojos cansados

Un niño, durante unarevisión de la vista. / ADAB

Por otro lado, Besada advierte de otro fenómeno creciente en los últimos años: las patologías relacionadas con la visión «se están viendo en edades cada vez más tempranas».

«El ojo seco, la picazón ocular, el lagrimeo, la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o la visión borrosa son algunos de los síntomas causados por el exceso de pantallas, así como la fatiga general y la cefalea», explica la médica, «además, en la infancia y adolescencia favorece especialmente la miopía progresiva y el estrabismo agudo».

Las patologías relacionadas con la visión «se están viendo en edades cada vez más tempranas»

Elena Santasmarinas también ha percibido esto en clase, sobre todo después de la pandemia: «Tú ya sabes que un niño usa demasiado las pantallas porque ves que pega el libro poco menos que a la nariz».

Con control

Si algo deja claro en nuestra entrevista Elena Santasmarinas es que para ella, el problema no es el uso de la tecnología, sino el «abuso». De este modo, recomienda emplear en el aula aquellas herramientas digitales que refuercen el trabajo cooperativo.

«Los niños no se deben exponer a pantallas antes de los 6 años, no existe tiempo seguro» Marta Besada — Pediatra

«La Asociación Española de Pediatría (AEP), apoyada por los últimos estudios, es muy clara y rotunda en este sentido. Los niños no se deben exponer a pantallas antes de los 6 años, no existe tiempo seguro. Entre los 6 y los 12 años debe ser máximo 1 hora al día, incluido el tiempo en el colegio», concluye Marta Besada. Entre las excepciones, el uso «para el contacto social con un objetivo concreto», como escuchar una canción o un cuento. Eso sí, siempre bajo la supervisión de un adulto.

Seis ideas para poner en práctica en casa

Recursos caseros para fortalecer la psicomotricidad y otras habilidades. / Envato

No hace falta un gran presupuesto para empezar a trabajar con los pequeños todas estas cuestiones. Estas son seis ideas útiles que puedes implementar desde ya: