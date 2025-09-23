Una imagen «dice» más que mil palabras

Compartir la foto del primer día de colegio, la del disfraz de Carnaval o la del gol en un torneo infantil parece un gesto inocente, incluso entrañable. Sin embargo, esta práctica, conocida como sharenting, encierra riesgos que pocas familias perciben. Antonio Rial Boubeta, psicólogo social y especialista en prevención de riesgos digitales, lo advierte con contundencia: «No debemos banalizar este fenómeno. Es mucho más común de lo que pensamos y tiene implicaciones muy serias para la seguridad y el bienestar de los menores».

El término sharenting surge de la unión de share (compartir) y parenting (crianza). No se trata de un hecho aislado. Según investigaciones recientes de la Universidad del País Vasco, la Universidad Oberta de Cataluña y datos del Ministerio del Interior, el 89% de los progenitores comparte imágenes de sus hijos al menos una vez al mes. «No hablamos de algo anecdótico, sino de una costumbre consolidada que se dispara en fechas señaladas como cumpleaños, vacaciones o Navidad», explica Boubeta. Y advierte que el problema va más allá de lo privado: escuelas, clubes deportivos o asociaciones reproducen la misma dinámica, subiendo fotos de excursiones, partidos o festivales sin una reflexión previa sobre el alcance que esas imágenes pueden tener.

Cada publicación revela más información de la que parece: la geolocalización exacta del menor, sus rutinas, el colegio al que acude, incluso la matrícula del coche familiar. «Estamos dando pistas muy valiosas. Una simple foto en el parque o en la puerta del colegio puede contar demasiado sobre dónde viven, cómo es su casa o a qué hora tienen actividades», explica el experto.

Es fácil pensar que no hay problema si el perfil está configurado como privado, pero los datos cuestionan esa idea. Más de la mitad de los adolescentes españoles tiene su perfil en abierto y, aunque no fuera así, un menor de entre 12 y 14 años acumula entre 2.000 y 3.000 seguidores de media. «¿Realmente conocemos a todos ellos? El mito de la seguridad absoluta en redes se derrumba en cuanto analizamos cómo funcionan estas plataformas y la cantidad de contactos desconocidos que forman parte de ellas», señala Boubeta.

El sharenting no solo expone a los niños en el presente, también moldea su comportamiento futuro. Al crecer viendo cómo sus padres comparten imágenes constantemente, los menores interiorizan esa conducta y la reproducen. Así se incrementan los casos de sexting, de ciberbullying y de grooming. «Estamos normalizando un modelo de conducta de riesgo online. Lo que hoy parece una gracia familiar mañana puede convertirse en una pauta peligrosa que multiplica su vulnerabilidad», advierte.

El impacto se extiende también a la salud psicológica. La exposición constante alimenta una construcción de la autoestima basada en la imagen y en el reconocimiento digital. Para muchos adolescentes, ‘ser invisible’ en redes equivale a no ser nadie. El contexto de comparación permanente, el miedo a quedarse fuera y la dependencia emocional de los ‘likes’ generan mayores niveles de ansiedad, depresión e incluso ideación suicida. «Estamos creando una sociedad narcisista donde, si no lo subes, parece que no lo viviste. Y eso es demoledor en etapas tan frágiles como la adolescencia», reflexiona Boubeta.

La solución no pasa solo por talleres de prevención o charlas puntuales. «La clave es un cambio real de conciencia colectiva», explica. «No podemos delegar todo en charlas escolares si las propias familias, centros educativos o clubes deportivos siguen subiendo imágenes de menores sin preguntarse si de verdad es necesario», añade Boubeta. «No se trata de marcar una casilla en un formulario de autorización, se trata de comprender el alcance de lo que significa exponer a un menor en Internet», apunta el psicólogo.

¿Qué hacer entonces? El experto insiste en que la respuesta pasa por la prudencia y el sentido común. Evitar fotos con uniformes escolares, matrículas de vehículos o lugares fácilmente identificables; desactivar la geolocalización en las publicaciones; limitar la audiencia al círculo más íntimo y, muy importante, pedir la opinión de los propios niños. «Estamos hablando de derechos de la infancia y la adolescencia», recalca.

El objetivo no es demonizar la tecnología ni prohibir compartir recuerdos, sino aprender a hacerlo con criterio. «La pregunta debería ser siempre la misma: ¿hay necesidad real de subir esta foto?», resume Boubeta. Y el mensaje es claro: «Nuestros hijos no necesitan escaparates digitales, necesitan adultos que garanticen su privacidad y su seguridad en un entorno donde la exposición se ha convertido en norma».