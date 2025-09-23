Como falar na escola do xenocidio en Gaza
«O profesorado debe ser quen conduza este tema cun sentimento moi rigorista, porque o alumnado é moitas veces alleo ao que ocorre fóra da súa contorna»
As palabras importan porque constrúen e transforman a realidade, non son só grafías nun papel ou unha pantalla. Ás veces, algunhas son máis difíciles de pronunciar polas dimensións do seu significado, porque non se poden dicir á lixeira. Fai uns días, a Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os territorios palestinos ocupados, promovida no ano 2021 polo Consello de Dereitos Humanos das Nacións Unidas, pronunciou a palabra clara sobre o que está pasando en Gaza: Israel está levando a cabo un xenocidio.
Desde que comezou a ofensiva militar tras o atentado de Hamás do 7 de outubro de 2023 -no que foron asasinadas 1.200 persoas e retidas como reféns unhas 250- o número de vítimas mortais na Franxa xa ascende ás 65.062, de acordo coas cifras actualizadas a 17 de setembro polo Ministerio de Saúde de Gaza. Delas, 27.605 son nenos e nenas. O número de feridos sobrepasa os 165.000.
A condena sobre o que está a acontecer é cada vez maior por parte da sociedade internacional, mentres os gobernos europeos dan tímidos pasos en apoio á causa palestina. Como mostra, nas últimas semanas vimos as protestas cidadás durante a Volta ciclista pola participación do equipo Israel-Premier Tech. Cada vez é máis difícil vivir completamente de costas ao xenocidio en Gaza e por iso, xorden dúbidas sobre como podemos abordalo coa mocidade, tanto no fogar coma nos centros educativos.
Docentes con Palestina
No ano 2024, o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino na Galiza (STEG) promoveu o movemento ‘Docentes con Palestina’. O seu texto fundacional invitaba así aos colexios da comunidade a unirse en solidariedade co pobo palestino:
«A comunidade escolar temos a obriga de actuar fronte á barbarie e actuar como o que somos, parte da sociedade civil, para presionar os nosos gobernos co fin de parar este xenocidio. A LOMLOE, no seu primeiro artigo, afirma como un dos nosos principios “a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza”. O silencio, a equidistancia, ignorar o que está a suceder en Gaza é incompatible coa solidariedade, a xustiza e a cidadanía democrática».
«Falar do conflito do xenocidio palestino non é facer política nas aulas»
Máis dun ano despois, decenas de mestres e mestras continúan difundindo e visibilizando a masacre dende o seu ámbito de actuación, as aulas. «Debemos traballar moitísimo o xenocidio como tema transversal en calquera materia que sexa susceptible de tratalo», afirma Clara Pino, representante sindical da provincia de Pontevedra polo STEG e profesora de Ensino Secundario.
«O profesorado debe ser quen conduza este tema cun sentimento moi rigorista, porque o alumnado é moitas veces alleo ao que ocorre fóra da súa contorna», explica Pino, «moitas veces, nin sequera ve os informativos e se limita a reproducir o que escoita na casa».
Así, o docente é quen ten o poder de introducir o tema e guialo con coidado. Tamén é importante adaptar a información á etapa educativa do estudantado. Para esta profesora, a ESO e Bacharelato son o momento máis axeitado, aínda que propón empregar efemérides coma o Día da Paz para falar de Palestina con alumnos de Primaria. «Falar do conflito do xenocidio palestino non é facer política nas aulas. Non podemos confundir política con realidade, e isto é tan real como a guerra en Siria», aclara.
Exemplos prácticos
Tal e como conta Clara Pino, moitos centros educativos galegos traballan co seu alumnado a causa a través de diversas actividades. Por exemplo, no CIFP Compostela puxeron en marcha un concurso de relatos sobre conflitos bélicos ou a exposición «Unha ollada sobre Palestina», con fotografías realizadas por Hosny Salah, xornalista e fotógrafo palestino.
Ademais, a biblioteca do centro convidou á Fundación Araguaney polo Día da Paz de 2024 para organizar unhas xornadas nas que se proxectou a curta Gaza (nominada aos Goya ese ano) e interviu Sara Ashour, estudante de orixe palestina que vive en Galicia e que compartiu cos alumnos do CIFP a historia do seu pobo. Tamén houbo espazo para a poesía, coa lectura de versos en árabe, inglés ou galego.
Outros centros repartidos por Galicia coma o IES Val do Tea de Ponteareas, o CEIP San Roque de Darbo ou o IES Lucus Augusti, tamén promoveron concentracións e actividades durante estes dous anos de conflito armado. Este é só un exemplo do que está a facer a comunidade educativa para rachar o silencio sobre o xenocidio. «Ten que ser algo proactivo co alumnado, que sexa estimulante para eles», apunta Pino.
Para ela, unha boa forma de falar cos seus estudantes sobre Palestina é buscando símiles próximos. Comparar a cifra de menores asasinados en Gaza co aforo do estadio de Balaídos, invitarlles a buscar canto tempo tardarían en chegar ata alá en avión. A reacción é inmediata.
Consellos para as familias
Adaptación do documento «¿Cómo hablar a un niño sobre la guerra?», da ONG Save The Children:
1. Tómate o tempo que sexa necesario e escoita
É importante darlles o espazo que necesitan, escoitar a información que eles recollan e saber como se sinten.
2. Adapta a conversación para cada neno/a
Dependendo da súa idade, necesitarán máis ou menos detalle. Coma adultos, debemos estar ben informados e contestar dende a honestidade.
3. Valida os seus sentimentos
Falar sobre o que sinten faralles sentir acollidos e non xulgados, o que pode ser un gran alivio para eles.
4. Tranquilízalles
Lémbralles que, aínda que poden achegar o seu gran de area, a solución non está nas súas mans e que hai adultos traballando niso.
5. Ofrécelles unha maneira sinxela de poder axudar
É importante que os cativos sintan que teñen algunha oportunidade de ser parte da solución. Por exemplo, poden facer unha recadación de fondos cun mercadiño ou facer debuxos representando o seu desexo de paz.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas