Adela Iglesias, profesora en Suecia durante dos años: «Creo que se tiene muy idealizada la idea de lo nórdico»

Adela Iglesias (Vigo, 1996) nunca había pensado en vivir fuera. Estudió Educación Infantil, con mención en Audición y Lenguaje, y completó su formación con el grado en Educación Primaria. El camino estipulado, una vez terminada la etapa universitaria, hubiera sido empezar a preparar las oposiciones o buscar trabajo en el sector privado.

Sin embargo, a su pareja de entonces le surgió una oportunidad laboral en Suecia. Era el año 2022. La pandemia daba sus últimos coletazos tras haber paralizado el mundo y Adela decidió hacer las maletas para marcharse al norte; al país que, en el imaginario colectivo, supone el adalid de la educación.

¿Cómo fueron tus comienzos en Suecia?

Nos mudamos en agosto de 2022 y nada más llegar empecé a mandar currículums a diferentes escuelas. A las dos semanas me llamaron de una escuela inglesa que tiene centros por todo el país. Yo no tenía el título de Cambridge ni nada, pero siempre he sido muy echada para adelante con los idiomas. Me hicieron la entrevista, me enseñaron el colegio y me sentí súper bienvenida, pero no tenían hueco porque las clases empiezan a finales de agosto allí. Sin embargo, a los pocos días me enviaron un correo avisándome de que había otro colegio en el que necesitaban una profesora de español.

¿Era otro colegio inglés?

No, era una escuela cristiana muy pequeñita llamada Kristina Skolan Oasen, que estaba en un barrio de un nivel socioeconómico medio-bajo. Convivían muchísimas culturas, era una pasada. La verdad es que niños suecos como te los imaginas, de pelo rubio y ojos azules, había pocos.

Niños en el colegio sueco donde trabajaba Adela. / Cedida

¿En qué consistía tu trabajo?

Daba clase en tres cursos. En Suecia no suele ser común que los niños vayan a la escuela infantil porque las bajas de maternidad y paternidad duran más, así que la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Los cursos se ordenan de primero a noveno y yo daba clases desde sexto hasta los más mayores. El español es una tercera lengua que pueden elegir como materia alternativa.

Al principio fue difícil porque la directora también acababa de empezar ese año y no sabía ni dónde estaban los libros que podía usar. De hecho, fueron los niños quienes me dijeron ‘oye, ¿y los libros?’ (risas). A los 15 días ya estaba todo más encaminado, era un temario muy básico, pensé que tendrían más nivel en noveno (15-16 años)…El primer año fue de tantear el terreno. A los mayores les costó más pillarme porque yo no hablaba sueco, solo inglés, entonces tenían que hacer una doble conversión, pero era una pasada lo bien que hablaban inglés. Sin embargo, hablar en español les costaba un montón. En general, la experiencia de darles clase fue bastante buena, daba unas nueve horas a la semana. Poco a poco fueron ampliándome el horario y yo me sentía mucho más suelta. Además, los compañeros siempre fueron muy buenos conmigo.

¿Eras la única profesora extranjera?

Prácticamente sí, y la directora, que era de Estados Unidos. El resto del equipo era de allí. En los colegios suecos, además de los profesores, trabajan los asistentes de aula, que están siempre presentes en clase acompañando al profesor, y los maestros de apoyo. Cada niño con necesidades especiales tiene un maestro de apoyo asignado.

¿Qué otras diferencias señalarías con respecto al sistema educativo español?

Los horarios y la flexibilidad. Los niños no tienen por qué aprender a leer y escribir a los seis años, se sigue más el ritmo evolutivo de cada caso, la educación es más individualizada y el alumno es un poco el guía. Y en cuanto a los horarios, no son los mismos para todos los cursos. Por ejemplo, los niños pequeños tienen más descansos entre clase y clase o, a la hora del recreo, no están todos los niveles juntos. Los mayores tampoco tienen todos los días el mismo horario. ¡Ah, y el juego está súper presente!

Después de haberlo vivido en persona, ¿crees que el sistema educativo sueco, y el país en general, cumple con esa imagen tal vez idealizada que se tiene desde el exterior?

Sí pero no. Creo que la educación es mejor porque se trabaja para que así sea, están en constante cambio y evolución, buscando métodos mejores para que los niños aprendan… Sin embargo, yo me llevé una sorpresa muy grande al ver que había niños a los que no sabían manejar o situaciones que se les iban de las manos. Por ejemplo, si dos niños se peleaban y yo me metía en el medio para separarlos, a los profes suecos les chocaba muchísimo. Tal vez fuera un caso particular en la escuela que yo trabajaba, que era muy pequeña, pero creo que se tiene muy idealizada la idea de lo nórdico.Y el tema de la multiculturalidad en el aula, que hay muchísima, creo que es algo que todavía están procesando.

Si pudieras importar a España algo de su método, ¿qué sería?

El juego tan libre y el apoyo educativo, tener un maestro de apoyo por cada niño o por cada grupo de niños que lo necesitan no solo fuera del aula, sino dentro. También la conciliación familiar. Después de cada jornada lectiva había una actividad llamada ‘tiempo libre’, que se extendía hasta las cinco de la tarde y estaba pensada para ayudar a las familias que salían más tarde de trabajar y no podían recoger antes a los niños.

¿Qué enseñanzas te llevaste, tanto a nivel personal como docente?

Aprendí a sacarme las castañas del fuego, logré aprender sueco, me gané el cariño de mis compañeros… Cada día aprendía cosas nuevas, era un aprendizaje continuo que me llenaba muchísimo. Fue una experiencia bonita que no cambiaría por nada, pero no volvería tan al norte. El invierno allí es muy duro, es una experiencia para vivir solo una vez en la vida.