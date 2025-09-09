Septiembre con ‘S’ de sin pausa, pero sin prisa

La escena se repite cada septiembre: despertadores que vuelven a sonar antes de lo deseado, mochilas todavía por llenar y familias intentando recuperar un orden que el verano dejó en pausa. La vuelta al cole es un clásico del calendario, pero también una oportunidad para replantear cómo acompañamos a niños y adolescentes en este nuevo arranque.

Recuperar el ritmo sin prisas

«Lo fundamental son las rutinas de sueño, de juego y de comidas», señala la pedagoga Aida Fernández, quien recomienda comenzar los ajustes al menos una semana antes del inicio de clases. «No podemos pretender que de un día para otro cambien todos sus horarios; hay que hacerlo poco a poco, con calma».

En la misma línea, el psicólogo Román Marín subraya que el descanso es la piedra angular de una buena adaptación. «El sueño es fundamental no solo para recuperarnos físicamente, sino para consolidar lo que aprendemos durante el día», explica. También advierte de un enemigo silencioso: las pantallas. «Usarlas por la noche perjudica el descanso y, en consecuencia, el rendimiento académico y la gestión emocional».

Ambos coinciden en que la vuelta a la rutina debe ser gradual. Román lo compara con la creación de hábitos: «Si obligo a mi hija a estudiar dos horas de golpe lo vivirá como algo negativo. En cambio, si empieza con diez minutos y lo asocia a un momento agradable, podrá mantenerlo y progresar poco a poco».

Escuchar y motivar

Más allá de los horarios, la vuelta al cole es también un reto emocional. Muchos niños sienten nervios o incluso rechazo ante el regreso, y ahí el papel de la familia resulta clave. «Un error frecuente es trasladarles nuestro propio estrés», advierte Aida. «Si ven que para nosotros es un agobio, ellos lo viven igual. Lo mejor es transmitir calma y preguntarles primero por lo positivo: qué fue lo más divertido de su día o con quién jugaron».

Román insiste en que lo esencial es escuchar. «Muchas veces tendemos a aconsejar demasiado o a restar importancia a lo que sienten. Pero lo que necesitan es sentirse escuchados y, como guinda, recibir un mensaje alentador: ‘confío en ti’, ‘sé que lo harás bien’, ‘pase lo que pase, estaré aquí’».

Su filosofía es clara: «Los problemas son oportunidades para hacerte más fuerte». Una idea que, bien transmitida, ayuda a que los niños perciban la vuelta al cole como un reto superable, no como una amenaza.

Autonomía paso a paso

La vuelta al cole es también el momento ideal para dar más responsabilidades a los niños. «Preparar la mochila, elegir la ropa o participar en la compra del material son pequeños gestos que refuerzan su autonomía y confianza», apunta Aida. «Aunque parezca algo menor, son rituales que se trasladarán después a otros ámbitos de la vida».

Román coincide y pone un ejemplo gráfico: «La autonomía es como aprender a montar en bicicleta. Primero con ruedines, después con apoyo y, poco a poco, hasta que pedalean solos. No podemos exigirles de un día para otro que se comporten como adultos responsables».

Para los más pequeños, recoger el material o colgar el abrigo es un buen inicio; en Primaria, preparar la mochila con menos supervisión; y en Secundaria, organizar la agenda y el calendario. Todo a su debido tiempo.

El reto no está en que el primer día sea perfecto, sino en que siente bases sólidas para los siguientes meses. De ahí la importancia de consensuar normas familiares -como dedicar un tiempo fijo al estudio o preparar todo con antelación- y de evitar las prisas de última hora. Como resume Aida: «Todos disfrutamos del verano, y todos tenemos que retomar poco a poco nuestra rutina». Y como recuerda Román: «Ser autónomo es fundamental para tener una vida plena y feliz».