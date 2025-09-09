Los niños dicen «basta» a una ciudad llena de colillas

Los alumnos y alumnas de 5º de Primaria del CEP Plurilingüe Santa Tegra, ubicado en Vigo, se convirtieron durante el curso pasado, de la mano de su tutor Manel Rives, en auténticos investigadores de los restos de tabaco que ensucian nuestras calles.

Bajo el título de ‘Stop Colillas’, los menores recopilaron gran cantidad de información sobre la composición de estos residuos, sus efectos sobre la salud y el medio, y decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados.

Tras conocer en profundidad la cuestión, emprendieron un estudio estadístico para determinar qué sitios de Vigo iban a ser sometidos a su examen ‘anticolillas’. «Aprendimos cuánto puede ser la superficie de un metro cuadrado y decidimos entre todos qué dos elementos íbamos a evaluar: uno sería desde casa hasta el cole y en sentido contrario y otro, diferentes puntos de Vigo», explica su profesor, Manel Rives.

Con estos parámetros, los niños fueron construyendo un puzzle de diferentes calles y sus respectivos niveles de colillas por el suelo. Cada cifra iba acompañada de una reflexión colectiva en clase: ¿por qué en unos sitios hay más que en otros? ¿Qué negocios encontramos cerca?

Patrullando la ciudad

El proyecto ‘Stop Colillas’ ha quedado recogido en una página web donde todos los contenidos fueron obra de los alumnos y alumnas de quinto del CEP Santa Tegra. En ella se puede observar un mapa con 16 puntos de la ciudad olívica que estuvieron bajo el punto de mira de la clase.

Las mediciones concluyeron que zonas como la playa de A Lagoa, el centro cívico de Teis o el parque del Barrio de las Flores estaban en nivel rojo, ya que presentaban más de tres colillas por metro cuadrado. El Sireno o la Senda Verde fueron clasificadas como nivel amarillo (entre una y tres colillas por metro cuadrado), mientras que la Puerta del Sol o la ETEA consiguieron ser de color verde.

Un alumno coloca un cartel hecho a mano contra las colillas. / Cedida

«Tenemos un problema con las colillas que no vemos si no miras hacia el suelo. El hecho social de apagar una colilla y tirarla no está mal visto, lo hemos visto tantos años que a nadie le espanta la idea», reflexiona Manel Rives, tutor de la iniciativa.

Hubo un dato que impactó de lleno a los chavales: se tiran cerca de 6 billones -sí, con ‘B’- de colillas al suelo cada año, según estimaciones de Greenpeace. «Claro, después de eso, cuando ven tres o cuatro colillas ya dicen ‘esto está sucio, esto es que alguien no ha tenido la mínima decencia de tirarlo a la basura, ¡no lleva tanto trabajo!’. Eso les rompía mucho la cabeza», cuenta Rives.

Una gran lección

Cartel elaborado por los niños de 'Stop Colillas'. / Cedida

Pero el trabajo de los niños y las niñas del colegio Santa Tegra no quedó ahí. La fase final consistió en una campaña de concienciación y sensibilización ciudadana que ellos mismos diseñaron y difundieron por la ciudad.

Tal y como explica el profesor, con esta iniciativa el aprendizaje fue mucho más allá de saber que el tabaco es perjudicial. El alumnado fortaleció habilidades personales tan valiosas como tratar de convencer a alguien (por ejemplo, lograron colgar carteles en distintos comercios), expresar su opinión o reaccionar ante las palabras de los adultos (que no siempre fueron todo lo amables que se debería con los ‘agentes’ de Stop Colillas).

La campaña también la llevaron a otras clases del centro, explicándoles a sus compañeros la problemática, y repartieron flyers a la salida entre las familias. E incluso hubo quien no dudó en dar un ‘tirón de orejas’ a los fumadores de su casa, como relata con gracia su profesor, Manel Rives. A pesar del rapapolvo, la recepción por parte de las familias fue «estupenda».

Ahora, con el curso 2025/2026 recién estrenado y nuevas ideas entre manos, Rives espera que este proyecto pueda ser continuado por otros centros educativos y guarda un deseo pendiente: que los resultados lleguen a las instituciones, para que se empiece a poner freno al mar de colillas que nos inunda.