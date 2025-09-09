Del guion de tu vida al reguetón: un foro de lo más transversal

Cada persona escribe, día tras día, el guion de su vida. A veces la trama se complica con miedos, traumas o creencias heredadas; otras, se llena de sonidos que desconciertan a unos y entusiasman a otros, como el reguetón que divide generaciones; y también hay capítulos que se desarrollan en aulas que parecen más jaulas que espacios de libertad. Todas estas imágenes, tan distintas y a la vez tan reales, confluyen el último fin de semana de septiembre en Vigo, en la IX edición del Foro de Educación.

Lejos de ser un congreso académico al uso, el foro se plantea como un espacio transversal en el que caben cuestiones que afectan tanto a las familias como al profesorado: la salud mental de niños y adolescentes, la educación afectivo-sexual, la cultura juvenil, la filosofía como herramienta para construir criterio o la propia arquitectura escolar como escenario pedagógico. Una cita que busca hablar de lo que pasa dentro de clase, sí, pero también de lo que sucede fuera de ella y que, inevitablemente, acaba entrando en el aula.

Un mosaico plural para pensar la educación

El primer foco lo pondrá Miguel Ángel Tobías, que propone imaginar nuestra vida como un guion que se escribe a diario. Sus páginas no se pueden arrancar ni dejar en blanco: cada noche, una queda escrita. La pregunta, dice, es si queremos ser autores o meros espectadores. En un tiempo en que los jóvenes buscan modelos y los adultos a menudo se sienten desbordados, su invitación es clara: educar también significa aprender a sostener la pluma de ese libro invisible.

De ahí, el viaje continúa hacia la salud mental, el gran tema del siglo XXI. La psiquiatra María Velasco lo resume con crudeza: cuidamos el corazón, la piel, la alimentación, pero nos olvidamos del cerebro y de las emociones. Su ponencia propone un cambio de mirada: pensar la mente como terreno de prevención, no solo de cura. Y, sobre todo, entender que lo que les pasa a niños y adolescentes no es un problema privado, sino una responsabilidad compartida de la comunidad educativa y de las familias.

La psicóloga y sexóloga Vanessa Rodríguez Pousada encenderá después un semáforo rojo en torno a la adolescencia. Hablará de violencia sexual, pero no desde el alarmismo fácil: lo hará desde una mirada amplia a los discursos que atraviesan a la juventud. Lo que ven en las pantallas, lo que escuchan en la música, lo que aprenden en sus relaciones. El reto, dirá, es acompañarles sin moralismos ni silencios.

En esa misma banda sonora generacional se mueve el docente y crítico cultural Oriol Rosell, que desarmará prejuicios con una pregunta provocadora: «¿Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)?». Su tesis es que esta música funciona como espejo de una época, con sus deseos y angustias, igual que lo hicieron el rock en los sesenta o el punk en los ochenta. La diferencia es que, ahora, ese espejo incomoda más porque refleja un mundo acelerado, sexualizado y globalizado.

Toni Solano llevará la metáfora a las aulas. ¿Son lugares de aprendizaje o jaulas invisibles? Profesor en un centro de especial dificultad, pondrá voz a las contradicciones de un sistema que exige inclusión y calidad sin dar recursos suficientes. Y para cerrar, el filósofo José Carlos Ruiz devolverá la reflexión a la raíz: en un mundo líquido y disperso, la educación debe enseñar a pensar, a detenerse, a levantar un criterio propio. En definitiva, a construir una personalidad sólida que no se deje arrastrar por la inmediatez.

Educación a la práctica

Si las conferencias invitan a pensar, los talleres están diseñados para mancharse las manos. Y aquí la pluralidad es aún mayor: de la inclusión del alumnado autista en el aula ordinaria (Miguel Lois) a la creación de espacios escolares que también educan (Estela Darriba), pasando por la literatura infantil y juvenil como puerta de entrada al conocimiento (Miguel A. Alonso Diz).

El juego, a menudo relegado al recreo, aparece en este foro como herramienta pedagógica central. Xabier Rey mostrará cómo el rol puede tejer proyectos transversales que conectan asignaturas, mientras que Julia Teniente pondrá sobre la mesa qué significa educar en la infancia sin filtros, en un mundo donde parece que todo vale.

La tecnología también tendrá su momento de prueba y error. Javier García y Manel Rives proponen un taller para pasar de la teoría al destornillador: cómo introducir la tecnología en la infancia con seguridad y sentido. Y la propia Rodríguez Pousada ofrecerá, solo en la sesión del viernes, un espacio para hablar de sexualidad en familia con naturalidad y sin tabúes.

El foro también se abre a la resolución de problemas con la propuesta de Marta Pérez Rodríguez, y a la convivencia en sentido amplio: AGAMPI ofrecerá estrategias de autorregulación emocional y conductual útiles tanto para alumnado con NEE y NEAE como para quienes no las tienen diagnosticadas; Juan de Vicente trabajará la convivencia restaurativa en los centros educativos; y Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García presentarán el programa «Mejor en la escuela».

El precio de cada taller es simbólico -un euro-, pero su valor va mucho más allá: son pequeñas brújulas que cada docente o padre podrá llevarse a casa para probar en su propio entorno.

Con el apoyo del Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, la Universidade de Vigo y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, el Foro de Educación cumple nueve ediciones sin perder su esencia: ser un lugar donde se cruzan las preocupaciones de docentes y familias, las preguntas de los adolescentes y las respuestas de expertos. El resultado es un mosaico en el que conviven filosofía y música urbana, ciencia y experiencia, teoría y práctica. Una cita que recuerda que educar no es solo tarea de la escuela ni responsabilidad exclusiva de las familias: es un viaje compartido, en el que cada página del guion importa, cada canción tiene algo que decir y cada aula que se abre acerca un poco más a la libertad de aprender.