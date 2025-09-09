Fomentar el silencio, la curiosidad o la impresión 3D: los "profes" dictan sus propósitos para el nuevo curso

La sensación de que con cada curso escolar arranca un nuevo año es compartida por la gran mayoría, incluso si hace tiempo que abandonaron su papel de estudiante. Sin uvas de por medio, septiembre supone una suerte de "enero 2.0" en el que muchos se marcan nuevos y viejos propósitos.

Por eso, coincidiendo con el inicio del curso 2025/2026, preguntamos a los profesores qué esperan de los próximos nueve meses y, por supuesto, qué balance hacen de los que dejaron atrás. ¡Feliz "curso nuevo" para todos y todas!

En clase

«Los propósitos del nuevo curso son muchos, pero, como los de Año Nuevo, se diluyen enseguida porque la realidad manda, nos tenemos que adaptar a ella y el ritmo actual es vertiginoso», declara el director del Quiñones de León y profesor de ESO Javier Cendón Morais.

Tras un primer año en la dirección que «supuso un reto diario», de cara a los próximos nueve meses, Cendón aspira a «tener más recursos para alumnos con necesidad de ayuda, especialmente los que se incorporan tarde al sistema educativo y no conocen el idioma, más agilidad en las ayudas y, por qué no, más comprensión por parte de algunas familias de que somos humanos y nos equivocamos».

Me parece primordial mantener siempre presente un horizonte utópico y positivo. Solo así podremos contrarrestar el peso del totalitarismo Irma Ares Malheiro — Profesora de Primaria

Asimismo, guarda la esperanza de tener «alumnos curiosos, que pregunten mucho, e interesados y críticos con lo que ocurre a su alrededor, aunque en la adolescencia esto es poco probable. Y si consigo que lean ya sería el no va más», apostilla con gracia.

Su compañera de centro, aunque en la etapa de Educación Primaria, Elena Santasmarinas, cuenta que este nuevo curso le gustaría ahondar «un poquito» en la aplicación de la impresión 3D en clase, aprovechando además que arranca un nuevo ciclo: recibirá a una clase de primero llena de niños y niñas que todavía no conoce.

«Un problema que detecto mucho en los pequeños, y que está relacionado con el uso de pantallas, es que están llegando a primero de Primaria con manos de bebé, con los músculos sin desarrollar», explica, «creo que ahí la 3D es algo que nos puede ayudar, porque cuando imprimes algo hay escorias que tienes que eliminar, tienes que lijar... Es una mezcla entre trabajo manual y trabajo tecnológico».

Jorge Beltrán, profesor en una academia de inglés en Vigo, también tiene entre sus propósitos llevar la «gamificación» al aula y preparar recursos más elaborados, mientras que en el caso de Irma Ares, maestra de Primaria en el CPR Eduardo Pondal en Cangas, sus planes apuntan a la educación emocional.

«Teniendo en cuenta la realidad política y social en la que nos encontramos actualmente, este curso escolar lo tengo más claro que nunca. Me parece primordial mantener siempre presente un horizonte utópico y positivo. Solo así podremos contrarrestar el peso del totalitarismo, negacionismo, homofobia, racismo y clasismo», afirma.

Para ello, se propone «dar más espacio al silencio, para que así surja la escucha activa, la creatividad y la educación emocional». Y además, «aprovechar el entorno privilegiado de naturaleza» del que dispone su centro.

Trabajo de introspección

A nivel más personal, los profesores también dan cuenta de las cosas que querrían mejorar o cambiar. Javier Cendón hace autocrítica: «Todo es mejorable. Si bien hay muchas modas pedagógicas que hasta que no se prueban no se sabe si se van a redundar en una mejor formación o no, a veces nos dejamos arrastrar por ellas sin que aporten, por lo menos en ciertos cursos, más ventajas que inconvenientes, como está sucediendo, por ejemplo, con el abuso de algunos recursos tecnológicos».

«Mi propósito es sustituir la palabra ‘inmediatez’ por la de ‘conciencia’», declara Carla Ballesteros, profesora de Secundaria en un colegio privado de Madrid. Este curso intentará no dejarse llevar por la «angustia» que se percibe en el claustro: «La organización es vital pero si tienes que retrasar la entrega de notas un par de días, ¡no pasa nada!».

«Mi propósito es sustituir la palabra ‘inmediatez’ por la de ‘conciencia’» Carla Ballesteros — Profesora de ESO

Además, admite que el curso pasado se «pasó» con su rol de tutora y estuvo «muy accesible», por lo que uno de sus objetivos es «encontrar el punto medio entre firmeza y cariño» e involucrarse «un poquito más con las familias».

Sobre los límites también reflexiona Irma Ares, que habla de establecerlos «con respeto» tanto con el alumnado como con sus compañeros y las familias, sin perder «una comunicación abierta y sincera dentro de lo posible». Coincide con ellas Cendón: «La paciencia y la mano izquierda son fundamentales, pero los límites deben fijarse claramente».

Autoconsejos para afrontar el año escolar (y no morir en el intento)

Así las cosas, los docentes emprenden el nuevo curso cargados de metas y con una misión por delante tan importante como la de educar y acompañar a los adultos del futuro. La experiencia ya les ha preparado para ello y, si echan la vista atrás, ellos mismos encuentran consejos y aliento.

Si Irma pudiera decirle algo a su "yo" de hace un año, «le recordaría que cuidar de su bienestar no es un lujo, sino una necesidad: solo estando equilibrada podrá acompañar de verdad a su alumnado y disfrutar del proceso de enseñar y aprender juntos».

«Yo le diría: “calma y cuenta el número pi” cuando aparecen por todas partes problemas que a veces ni lo son, aunque en el trajín constante de una escuela eso es fácil de decir , pero complicado de aplicar», reconoce el director del Quiñones de León.

Santasmarinas lo tiene claro: «¿Un consejo para mi ‘yo’ del pasado? Que disfrute de las pequeñas cosas de cada día y de las pequeñas alegrías que te dan los niños: cuando uno por fin rompe a leer, cuando otro aprende algo y lo cuenta emocionado, cuando te ríes de algo que dice uno y toda la clase se ríe al mismo tiempo. Que disfrute todo lo que pueda, porque tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona y todos los sueños pueden llegar a acabarse».