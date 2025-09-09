Perdona, ¿me estás escuchando?

Es una escena que todos hemos vivido. Consigues reunirte con un amigo para tomar un café, os sentáis y, a medida que avanzan las agujas del reloj, su atención se va evaporando como el humo de vuestras tazas. Te encuentras hablando con una estatua de carne y hueso que guarda entre sus manos un rectángulo de luz lleno de estímulos que observa con atención. Estás siendo víctima de phubbing o ‘ningufoneo’, un término que describe la acción de ignorar a alguien por usar el teléfono.

La palabra no es nueva. Se acuñó en Australia en 2012, en el marco de una campaña sobre la pérdida de calidad en las relaciones sociales por el dichoso aparato. Sin embargo, como recoge la pedagoga Noelia Barbed Castrejón en su tesis El fenómeno del phubbing en estudiantes adolescentes, de la Universidad de La Rioja, «pronto despertó el interés científico debido a su impacto en las relaciones interpersonales».

Buscar alternativas «estimulantes»

De acuerdo con lo recogido por Barbed Castrejón en su tesis, el phubbing está condicionado por diversos factores, como «la dependencia a los teléfonos móviles, el uso problemático de Internet, el miedo a perderse algo y la nomofobia (miedo a estar sin el móvil)». Este término se relaciona especialmente con la adolescencia (seguramente, los padres con hijos entre 11 y 19 años que estén leyendo estas líneas lo pueden constatar).

Diferentes expertos achacan el fenómeno a una suma de diversas adicciones, aunque la psicóloga viguesa Clara Díaz aporta otro enfoque al problema: «Creo que más allá de la adicción al aparato, que también está muy a la orden del día, el móvil puede convertirse en una herramienta para la evitación del malestar».

El uso excesivo del teléfono se asocia con una pérdida del autocontrol y el bienestar y una mayor prevalencia de la ansiedad o de la soledad

Además, señala que el teléfono «es una fuente de gratificación instantánea que quizás no siempre encontramos en las interacciones cara a cara». Por tanto, su uso ‘aislante’ no sería tanto una tendencia adictiva, sino un posible refugio ante una realidad que no es agradable, si bien es innegable que sus efectos adversos están más que demostrados.

Tal y como expone la tesis de Barbed, el phubber (la persona que lleva a cabo el phubbing) se asocia con una paulatina pérdida del autocontrol, la autorregulación y el bienestar emocional, así como con una prevalencia de la baja autoestima, la soledad o la ansiedad. Este uso excesivo del móvil parece teñir de oscuridad el entorno del adolescente y, como apunta Clara Díaz, también su futuro: «Puede favorecer rasgos evitativos, es decir, forjar una tendencia a rehuir situaciones que generen incomodidad o inseguridad y disminuir la tolerancia a la frustración».

¿Y cómo rompemos la barrera para que el adolescente alce la vista de su pantalla? La psicóloga anima a las familias a «meterse en su mundo» y saber qué hace exactamente cuando está con el teléfono para así buscar «conductas alternativas que sean interesantes y estimulantes».

Díaz propone ayudar al menor a «buscar esas ventajas a las que accede en el teléfono fuera de él», por ejemplo, fomentando que haga más planes con sus amigos fuera de casa o animándose a organizar una sesión de juegos de mesa con él. Otro de los consejos sería «llegar a acuerdos sobre los tiempos de uso».

Los adultos no se libran

Sin embargo, todo esto no significa que los adultos -que han nacido en un contexto diferente (es decir, sin un móvil debajo del brazo)- no puedan ser phubbers. La tesis de la pedagoga Noelia Barbed Castrejón explica que «es un comportamiento frecuente entre los adultos, con tasas de prevalencia que oscilan entre el 35,5 y el 47,2%».

«Si un menor percibe sistemáticamente que sus padres le prestan más atención al teléfono que a él, puede desarrollar sentimientos de inseguridad y una baja autoestima» Clara Díaz — Psicóloga

Al inicio de este reportaje se describía una escena de lo más frecuente; el típico momento puntual en el que sufrimos cómo el otro nos ignora o puede que nosotros también seamos quienes afligen esa indiferencia. Sea como sea, ese comportamiento, aunque socialmente aceptado, repercute en nuestras relaciones interpersonales, desde la familia a la pareja o el entorno laboral.

Por ejemplo, el teléfono se ha colado de lleno en los hogares y no es sorpresa encontrar a padres o madres que no pueden despegarse de la pantalla mientras juegan con sus hijos o los llevan al parque. «Al final forjamos creencias sobre cómo somos en parte en base a cómo nuestro entorno se relaciona con nosotros. Si un menor percibe sistemáticamente que sus padres le prestan más atención al teléfono que a él, puede desarrollar sentimientos de inseguridad y una baja autoestima», analiza la psicóloga Clara Díaz.

Cómo luchar contra este fenómeno

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el smartphone a la basura en un arranque de genio y volvemos a los teléfonos de tapita?

La psicóloga Clara Díaz detalla que el primer paso es «ser consciente de que el problema está ocurriendo» y observar en qué momentos concretos del día se dispara. En base a ello podremos empezar a tomar medidas, como marcar ratos sin móvil (por ejemplo, a la hora de comer) o descargar aplicaciones de restricciones de uso para llevar un control del tiempo que invertimos conectados (y en qué). Las redes sociales suelen ser uno de los focos principales por los que se escapa nuestra atención.

«El problema no es la herramienta, sino el uso que se haga de ella», puntualiza Díaz, «si se establecen límites claros y se busca un equilibrio entre el tiempo en pantalla y las experiencias del “mundo real”, puede ser una muy buena aliada a muchos niveles: para conectar con los hijos, una fuente de ocio, una herramienta para hacer amistades nuevas y un recurso para aprender sobre temas de interés».