Lara Boubeta, mestra e escritora

«Cando a diversidade se presenta como algo natural desde a infancia medramos máis libres de prexuízos»

A docente comparte os seus referentes no camiño do ensino e da loita pola igualdade e reclama «algún tipo de supervisión» para que estes asuntos non queden fóra dos temarios de clase

Lara Boubeta.

Lara Boubeta. / Cedida

Uxía Miranda

Lara Boubeta (Cangas, 1994) é «mestra a tempo completo e escritora cando pode», ademais dunha férrea activista polos dereitos LGTBIQ+.

A escrita acompáñaa desde a infancia, mentres que estudar Maxisterio foi «unha das mellores decisións» da súa vida. Entre ambas facetas atopa un punto en común, a creatividade. Hoxe falamos con ela sobre a súa carreira e sobre facer das aulas espazos de auténtica liberdade.

-No ano 2023 publicas Xe, un conto infantil sobre xénero e intersexualidade. Escribir unha historia enfocada na diversidade foi unha decisión consciente ou xurdiu de maneira natural?

-O certo é que o activismo tróuxome moitas cousas boas, entre elas esta historia. Recordo que nun dos congresos da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ falouse da escasa bibliografía que había desta temática para a etapa infantil e esa foi a semente que deu lugar a Xe. Sempre digo que xurdiu dunha necesidade e foi a forma que atopei de achegar o meu grao de area a esta loita.

-Que impacto cres que teñen contos coma Xe na infancia a longo prazo?

-Non teño a certeza, pero si o desexo e a esperanza de que axuden a construír unha sociedade máis tolerante e respectuosa. Cando a diversidade se presenta como algo natural desde a infancia, medramos máis libres de prexuízos. Confío en que isto, a longo prazo, teña un impacto transformador.

-Que outros exemplos de literatura infantil con perspectiva LGTBIQ+ recomendas?

-Son moi fan de “Ahora me llamo Luisa” de Jessica Walton ou “Vivan as uñas de cores” de Alicia Acosta. Tamén traballo moito con “O año que é un porquiño” de Pin Lammers.

Lara Boubeta co seu libro, Xe.

Lara Boubeta co seu libro, Xe. / Cedida

-De que xeito permea o teu activismo na túa forma de ensinar?

-Só me fai máis consciente da necesidade de tratar este tipo de contidos co alumnado. O que moita xente non sabe é que estamos obrigadas a traballar a diversidade sexual e de xénero nas aulas, que forma parte do propio currículo xunto con outros valores e contidos. Polo tanto, eu estou facendo o que se me pide, ao contrario do que se pensa nalgunha ocasión. Ser activista e formar parte do colectivo non é unha condición para abordar esta temática.

-Claro, abordar a diversidade nas aulas non debería depender só dun mestre ou mestrar en particular. Que botas ti en falta, neste sentido, dentro do sistema actual?

-Este é o gran problema ao que levamos anos enfrontándonos. Como dicía antes, eu non podo escoller se traballar ou non este contido. É como se decido non ensinar a multiplicar porque considero que non é necesario. Esta responsabilidade non pode depender da predisposición dunha persoa docente. É por iso que o que boto en falta é algún tipo de supervisión, ben sexa por parte dos equipos directivos ou de inspección, para comprobar que a diversidade forma parte do traballo de aula.

-Quen foron os teus referentes?

-Cando comecei na docencia, tiven a sorte de coincidir con Marcos Barreira. El era o encargado nese momento de organizar actividades a prol do colectivo no seu centro. Foi tan inspirador, que hoxe non sería quen son de non me ter cruzado con el. Da súa man coñecín a Ana Ojea, coordinadora da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+, que se converteu nun modelo a seguir tanto no persoal como no laboral. Estareilles sempre agradecida.

-Fálase moito de que a mocidade, especialmente os varóns adolescentes, tenden cara posicións políticas de ultradereita. Coma mestra de rapaces máis noviños, detectas comportamentos que poden ser sinais de alarma?

-Hai certa tendencia, sobre todo no alumnado de cursos superiores, a ir en contra da igualdade de dereitos en xeral. É un tema que nos preocupa, xa que vemos que están á defensiva, como se falar de feminismo ou de diversidade fose unha ameaza. Por sorte, nestas idades, é algo residual. O noso obxectivo como docentes é tratar de comprender de onde ben esa actitude e traballar desde a empatía e o respecto.

-Que lle dirías a quen se indignan pola presunta «imposición da axenda queer»?

-Que non se poden indignar por algo que non existe. O que si é real é a liberdade de cada quen para ser e sentir e o dereito a recibir un trato igualitario e respectuoso. Falamos de dereitos humanos, que non se lles esqueza.

