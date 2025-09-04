Cuándo serán las primeras vacaciones del curso escolar en Galicia: calendario de festivos y vacaciones para el curso 2025-2026

El próximo lunes 8 de septiembre arranca el curso escolar 2025-2026 en Galicia, pero seguro que más de uno ya está pensando en las próximas vacaciones. ¿Pero cuándo será el primer festivo del curso?

Como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), este año escolar terminará el 19 de junio de 2026. Por el camino, los alumnos contarán con algo más de 30 días libres durante los nueve meses de colegio, una cantidad de vacaciones que ha sido muy criticada durante este verano.

Calendario de festivos y vacaciones en Galicia para el curso 25-26

En cuanto al período vacacional para el curso que entra, las de Navidad irán del día 22 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, ambos incluidos. El Carnaval dará otros tres días libres a los estudiantes: el 16, 17 y 18 de febrero del próximo año.

Por su parte, la Semana Santa, este año cae a finales del mes de marzo, el día 30 y se alargarán hasta el día 6 de abril. Los festivos y vacaciones para este curso serán los siguientes:

31 de octubre: Día de la enseñanza.

3 de noviembre: se mueve el festivo del día 1 de noviembre por caer en sábado.

8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción.

Del 22 de diciembre al 7 de enero: Navidad .

. Del 16 al 18 de febrero: Carnaval .

. 19 de marzo: día de San José.

Del 30 de marzo al 6 de abril: Semana Santa .

. 1 de mayo: Día del Trabajador.

Muchos de estos festivos coinciden con el fin de semana y con festivos laborales, por lo que estudiantes y padres podrán disfrutar de varios puentes en este curso 25-26.