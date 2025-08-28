Vuelta al cole 2025: cuándo empiezan las clases en Galicia
Estas serán las fechas de vacaciones, inicio y fin del curso 2025/2026
Se termina agosto y con él las vacaciones de los más pequeños. Muchos padres empiezan con las compras de libros, mochilas, cuadernos e incluso muebles para tenerlo todo listo para la vuelta al cole, pero cuándo empieza el curso escolar 2025/2026.
Los más despistados deben darse prisa, porque el curso en Galicia arranca el próximo lunes 8 de septiembre para todas las etapas educativas. El final del año escolar está marcado para el 19 de junio de 2026, excepto los segundos cursos de los ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior de FP, que finalizarán el 15 de junio.
Como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas hasta el 15 de septiembre como muy tarde. Esta flexibilización ya se aplicó durante el pasado curso.
Cuándo son las vacaciones en el curso 2025/2026 en Galicia
En cuanto al período vacacional para el curso que entra, las de Navidad irán del día 22 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, ambos incluidos. El Carnaval dará otros tres días libres a los estudiantes: el 16, 17 y 18 de febrero del próximo año.
En cuanto a la Semana Santa, este año cae a finales del mes de marzo, el día 30 y se alargarán hasta el día 6 de abril. Además, los días 31 de octubre (Día de la enseñanza) y 3 de noviembre serán no lectivos, así como las fiestas laborales de ámbito estatal.
En total, los estudiantes disfrutarán de algo más de 30 días libres durante los nueve meses de colegio, una cantidad de vacaciones que ha sido muy criticada durante este verano.
- «Tenemos dos clientes que llegan en su helicóptero para comer asado en nuestro local»
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Despedido un trabajador del naval de Vigo por ir a su peluquería mientras estaba de baja por un ictus
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Barra libre para las autocaravanas
- Sancionada con 34.000 euros una hostelera de Baiona que no dio de alta a «familiares y amigos» que «echaban una mano» en la Arribada
- Un septuagenario mata a una auxiliar del Servicio de Axuda no Fogar SAF en Porriño que denunció el día antes