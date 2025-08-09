Daniel Gabaldón, experto en horario escolar: «Los alumnos españoles hacen demasiadas vacaciones y demasiadas horas diarias de clase»

-¿Le sorprende que el Ministerio de Educación no tenga datos sobre el tipo de jornada que hacen los niños en la escuela?

-No. Ni PISA ni TIMSS recogen el horario de los centros. Por un lado, haces un informe pionero en el que recopilas todo tipo de información en el que dices que es muy importante cuándo se dan las clases, pero después preguntas por todo lo que supuestamente importa para la educación menos por los horarios. ¿Cómo puede ser eso? Y eso, la OCDE. El Ministerio ni se ha preocupado ni se preocupa de cómo va esto. Lo dejan en manos de las autonomías. Y tampoco hay una clara vinculación izquierda-derecha. Aquí, en València, lo aprobó el PP, pero la explosión del cambio hacia la jornada intensiva en primaria se produjo durante el 'Govern del Botànic'.

-¿Con «el cambi» se refiere a abrir la puerta a que las escuelas puedan decidir pasar jornada intensiva? ¿Cuándo empieza ese cambio?

-Canarias fue la primera comunidad que la aplicó a finales de los 80. En Galicia y en Andalucía fue en los 90. En 2016, cuando empecé a estudiar este tema, aún había algunas comunidades que tenían poca intensiva. En Aragón no había comenzado, en la Comunitat Valenciana acababa de hacerlo… pero en aquellas en las que se había abierto la puerta, sobre todo en la pública, habían hecho el cambio una mayoría aplastante de centros. De hecho, en Extremadura, todos los colegios públicos, por ordenanza, están en jornada continua.

-¿Lo más generalizado en España es que los centros puedan decidir el horario?

-Sí, pero depende de la normativa, y la normativa cambia en función de si la administración quiere darle aire al cambio. Por ejemplo, aquí en València hace unos meses se votó el tema de la lengua. Y eso nunca se había votado en los centros. Lo ha hecho el Gobierno del PP porque quería meter mal rollo en las escuelas a cuenta del valenciano. Lo que puede votar o no puede votar un centro depende de la normativa autonómica que regula qué competencias son de la administración educativa y cuáles delega en las escuelas.

-Si todos los informes insisten en que la jornada partida es la que más favorece al alumnado, ¿por qué España va al revés?

-Hay diferentes puntos para entender el problema. Uno es el desajuste horario que tenemos en España. Tenemos el horario central europeo y somos el país de Europa que más alejado está de su hora solar real. Ahora son las 13.15 [la hora en la que realiza esta entrevista], pero en realidad son las 11.15. En el resto de Europa no tienen ese desfase; en invierno todos están en su hora. Mi teoría es que ese cambio que inició Franco hace que nos levantemos demasiado pronto. España es uno de los países en los que menos duerme la gente. Hay mucho abuso, en los institutos, de bebidas excitantes para mantenerse despierto. Y, los mayores, lo mismo con el café. ¿Qué pasa?

-Diga...

-Pues que empezamos las clases demasiado temprano y volvemos al aula a las tres de la tarde, cuando en realidad es la una del mediodía, y ahí sí es verdad que tenemos un bajón de atención circadiana. A las tres los niños están medio dormidos, y a partir de las cuatro es cuando están más despiertos, pero a las cuatro y media las escuelas cierran y los niños se van a academias a tratar de aprender lo que no se han enterado por la mañana. Las dos jornadas tienen de malo que empiezan demasiado pronto (a las nueve y a las tres).

-¿Qué quiere decir?

-Si nosotros fuéramos capaces de hacer de 9 a 12 y de 15 a 17 en hora solar tendríamos un rendimiento mucho más alto que ahora, porque los niños irían descansados a la escuela y estarían en clase cuando tienen más atención.

-Pero eso requiere un cambio en toda la sociedad.

-Sí, pero ya estamos cambiando la hora oficial dos veces al año. Lo cambiamos por decreto y no pasa nada. Lo hemos hecho 80 veces en 40 años. Estamos muy acostumbrados. Sería seguir con del mismo horario que tenemos ahora, pero con la hora solar.

-Más allá del horario solar, defiende que la intensiva no ayuda.

-En datos de la comunidad de Madrid ya hemos detectado que hay un peor rendimiento en centros con jornada intensiva, controlando todas las variables: nivel de estudios de los padres, nivel de ingresos en casa… el efecto cuando miras todos los factores es menor, pero aún es significativo. Los niños en jornada intensiva van peor que en jornada partida.

-¿Y por qué el Ministerio no se posiciona? ¿Por qué la pública es intensiva, y la privada-concertada, partida?

-Porque los docentes prefieren una jornada laboral compactada. Y yo siempre digo lo mismo. Si quieren una jornada compactada, la hacemos, pero la hacemos en una jornada razonable. Los niños del primer ciclo de primaria no tendrían que tener más de tres horas seguidas de clase. Si quieres continuada, haz tres horas. Lo que no puedes hacer es darles todas las horas que tú crees que hay que hacer porque te obligan a hacerlas, les caigan como les caigan a los niños.

-También sobrevuela la idea de hacer menos horas lectivas al día, y más días lectivos al año.

-Tiene sentido ampliar el calendario escolar. Somos uno de los países con más horas al día de clase y más vacaciones. Pero plantear ampliar un poquito el calendario genera un problema monumental. Como ejemplo, lo que pasó en Catalunya hace un par de años.

-¿Es partidario de reducir las vacaciones de verano?

-Sí. Porque además ya no tenemos el modelo social de antes, cuando había una persona siempre en casa dedicándose a los cuidados. Ahora todo acaba dependiendo de la capacidad privada de las familias de ofrecer un ocio educativo mínimamente interesante. De hecho, hay algunos lugares en los que se abren los comedores escolares en verano porque es la única manera de garantizar que muchos niños coman.

-En Catalunya tenemos también el debate de la sexta hora en primaria. La desigualdad entre los horarios de la privada-concertada (seis horas) y la pública (cinco horas). ¿Qué opina?

-El horario de cinco horas al día ya es demasiado, sobre todo al principio de primaria. En países como Estonia o Finlandia, que son los que están en el 'top PISA' en Europa, nunca un alumno tiene tantas horas al día como los nuestros; nunca. Si haces las cosas bien, cuando toca, le sacas más partido que si tratas de hacerlo dedicando más horas en un momento en el que no toca, o porque están ya fatigados o porque no han descansado. Depende también de dónde pones esas horas de más. Más que una hora más al día, ponerlas por ejemplo a finales de junio y a principios de setiembre, para completar los meses, seguramente tendría un efecto más positivo. Pero ponerlas como sexta hora no lo veo claro. Siempre he pensado que con cinco horas hay suficiente. Pero si miras lo que están haciendo los niños de la pública de familias que tienen recursos, muchos de ellos están haciendo la sexta y la séptima hora en academias. Y los centros privados lo que pasa es que la integran, y seguramente tienen una harmonía mejor para la vida de los niños.