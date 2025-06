O Autismo de novo

Ao longo de 1970/80, iniciáronse en Galicia as primeiras experiencias dos primeiros centros e/ou servizos para persoas con «autismo». En 1976, no lugar de Combro – Coruxo (Vigo), iniciase a pioneira atención especifica en Galicia en dar atención a cinco nen@s, naquela altura denominadas: Autistas e/ou Psicóticas infantís, nunha pequena casa xermolo do que pasaría a ser oficialmente Centro de Educación Especial Menela no curso 1978 - 79. Posteriormente, en 1981, trasladouse a R/ da Veiguiña (Alcabre) e, desde 1998, pasou a formar parte da Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia de Fundación Menela creada en 1989. Anos despois, fundaríase a Federación Autismo Galicia (1995), da cal Fundación Menela sería membro fundador con outras entidades de Galicia.

Historicamente, a redor do trastorno autista, o pai da psiquiatría moderna Emil Kraepelin (1856-1926) fala de Demencia precoz e, posteriormente, en 1911, Eugen Bleuler (1857-1939) denomínaa Esquizofrenia. Para os nen@s, en función da liña Kraepeliniana ou Bleuleriana, tomarían os nomes dos adultos adaptados a infancia de Demencia Precocísima Krapeliniana ou Esquizofrenia Infantil Bleuleriana. Por outra banda o propio Bleuler utilizaría a palabra «autismo» como síntoma dos enfermos con Esquizofrenia, e non como unha entidade clínica propia.

O concepto e diagnóstico do autismo e o seu posterior desenvolvemento —desde a súa primeira denominación por Leo Kanner en 1943 como Autismo infantil precoz;e Hans Asperger en 1944 como Psicopatía autista—, foi complexo e controvertido ata o que desde 2013 (DSM-5) e ata hoxe denominamos: Trastorno do Espectro do Autismo. Porén, ata 2013 o TEA foi denominado na súa 1ª edición polo DSM en 1952 como: Psicoses infantil ou Esquizofrenia infantil; Na 4ª edición do DSM-IV, en 1994, o autismo e os seus trastornos asociados defínense como: Trastorno Xeneralizado do Desenvolvemento (T.X.D.), facendo unha clasificación incluíndo 5 subtipos: Trastorno autista; Síndrome de Asperger; Trastorno Desintégrativo infantil; Trastorno Xeneralizado do Desenvolvemento non especificado e a síndrome de Rett, ata o actual Trastorno do Espectro do Autismo de 2013.

«As diferenzas en neuroloxía deben ser respectadas como unha categoría social para chegar ao concepto de neurodiversidade»

Estes cambios conceptuais, nas consideracións clínicas e terapéuticas, non estiveron exentas de fortes polémicas científicas e sociais, a carón das diferentes teorías en relación as súas diferentes etioloxías (Psicanalíticas, Teoría da Mente, Función Executiva, Coherencia Central ou Cegueira ao Contexto), que tiveron lugar desde 1943 ata hoxe, ás que hai que engadir as investigacións xenéticas e ambientais. A pesar dos avances no coñecemento do(s) autismo(s), aínda temos a día de hoxe demasiadas incógnitas e continúan as polémicas. O autismo xa non é unha cuestión médica, senón social.

Como teu sucedido en épocas anteriores, actualmente estamos diante dunha nova polémica a redor do TEA, a través dunhas manifestacións do Secretario de Saúde, Robert F. Kennedy, que xunto o director dos Institutos Nacionais de Saúde, e o comisionado da Administración de Alimentos e Medicamentos dos USA, promove sen evidencia científica: «Que o autismo non é xenético e ten cura. Kennedy recompilara historiais médicos dos estadounidenses para investigar as causas do autismo».

Esta noticia está datada en Washington e foi publicada por diferentes medios o pasado mes de abril 2025. A información continua dicindo que: «Unha <toxina ambiental> provocaría unha <epidemia de autismo>». A xulgar polo máximo responsable da Saúde dos Estados Unidos R. Kennedy, prognostica que: «Descubrirá a súa causa antes de rematar o ano 2025 co obxectivo de <erradicala>».

A pesar de que o consenso científico desde a década de 1970 sostén que tanto a xenética como as condicións ambientais contribuirían de forma determinante a esta condición neurolóxica, Kennedy afirma que: «<Estudar as causas xenéticas do autismo nos leva a unha canella sen saída>, pois <sabemos que se trata dunha exposición ambiental> e <os xenes non causan epidemias>». Velaí polo tanto unha nova polémica cuxo alcance descoñecemos.

Tal como comentan Fracesca Happé & Uta Frith serán: «As novas tecnoloxías as que nos conducirán a unha evolución na investigación, incluíndo na mesma a nen@s e adultos con discapacidade intelectual e minimamente verbal nos estudos a realizar. Por outra banda, o(s) autismo(s) non sería propiamente un diagnóstico, senón un estilo cognitivo ou tipo de personalidade, quizais? Se é así, esta podería ser a reconceptualización máis dramática ata a data. Unha, polo tanto afección / neurodiverxencia relativamente común e dimensional, para sempre subdiagnosticada nas mulleres, e xeralmente acompañada de afeccións de saúde mental concorrente». Un recoñecemento de que as diferenzas en neuroloxía –tal como reflicte Judy Singer- que deben ser recoñecidas e respectadas como unha categoría social, para chegar ao concepto de neurodiversidade.