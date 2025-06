PAU 2025: un «mal» resultado en la selectividad puede convertirse en tu mejor aliado

Me siento a escribir este reportaje sobre la selectividad, no desde la distancia de quien la superó sin complicaciones, sino desde la memoria clara de lo que se siente cuando no todo sale como esperabas.

Años después, al escuchar a Carla, Lucas y Álvaro, confirmo algo que en su momento no sabía: que no era la única. Que hay más historias como la mía, en las que el comienzo fue incierto, pero el destino acabó siendo mejor de lo que imaginaba.

Historias como la suya se enmarcan en una realidad que cada año comparten cientos de miles de estudiantes. La selectividad —actual «PAU»— condensa meses de esfuerzo, nervios y expectativas. En 2024, algo más de 300 mil alumnos se presentaron a las pruebas en toda España. Con un 93 % de aprobados, según datos recopilados por Newtral.es, el examen sigue siendo un filtro clave para el acceso a la universidad. En Galicia, la convocatoria ordinaria reunió a casi 11 mil estudiantes, con una tasa de aptos del 96 %, mientras que a la extraordinaria de julio acudieron casi 3 mil.

Para muchos, la selectividad marca el inicio del camino hacia su carrera soñada. Algunos logran acceder a la titulación deseada a la primera; otros, no. Para estos últimos, el proceso puede vivirse como un golpe duro, una pausa obligada que exige reorientarse. Es lo que le ocurrió a Carla.

Desde el principio, Carla Belerdas sabía que quería estudiar Enfermería. Se presentó a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2018, siendo ya consciente de que la mayoría de plazas estaban cubiertas. «Sabía que en septiembre no quedaban casi plazas», recuerda. Su nota no fue suficiente, y el impacto no fue solo académico: «Pensé que no valía para esto».

Carla Belerdas. / Cedida

Y es que, más allá de superar el examen, la verdadera criba llega después. Según el informe La Universidad Española en Cifras, solo algo más de siete de cada diez estudiantes accede al grado que marcó como primera opción. El resto recurre a listas de espera, traslados, ciclos formativos u otras alternativas que, aunque menos visibles, también conducen a la meta.

Lucas Miranda vivió un escenario distinto, pero igual de incierto. En julio de 2021 se presentó a selectividad sin tener clara su vocación. «No sabía qué quería hacer con mi vida. Recuerdo pasarme una semana llorando en mi habitación antes de recibir las notas», relata. Finalmente, accedió a Sociología en A Coruña, su cuarta opción. «Fue una mezcla de alivio por empezar algo y de confusión total».

Lucas Miranda. / Cedida

Con el tiempo, acabaría encontrando su lugar. En el último curso, se inscribió en una asignatura optativa de recursos humanos que le abrió una nueva perspectiva. «Pensé: esto sí me gusta. Ojalá me lo hubieran explicado antes», admite. Aquel descubrimiento marcaría su rumbo profesional. Hizo prácticas en una consultora en Vigo, encajó con el equipo y terminó siendo contratado. Hoy compagina ese trabajo con el último curso de la carrera.

El caso de Álvaro Mayo fue distinto desde el principio. Se presentó a la Selectividad en 2016 y no lo vivió como una etapa especialmente exigente. Obtuvo la nota necesaria para acceder a su primera opción: Administración y Dirección de Empresas (ADE). Sin embargo, una vez dentro, se dio cuenta de que no era lo que esperaba. Las asignaturas, de perfil técnico y con un enfoque numérico, no se ajustaban a sus intereses. Decidió cambiar.

Álvaro Mayo. / Cedida

Para ello, repitió dos materias de selectividad con el objetivo de subir nota y logró acceder al grado en Comunicación Audiovisual. Lo que comenzó como un giro inesperado acabó llevándolo hacia lo que realmente le motivaba. Hoy trabaja en marketing digital, un campo donde confluyen sus dos formaciones: la visión estratégica de ADE y la creatividad desarrollada en Audiovisual.

Carla, por su parte, decidió tomarse un respiro tras el primer intento fallido. Se marchó a Londres durante unos meses, en busca de distancia y claridad. A su regreso, optó por una vía alternativa: se matriculó en un ciclo formativo de Imagen para el Diagnóstico. Durante dos años, compaginó las clases con prácticas hospitalarias, mientras preparaba por su cuenta la asignatura de Biología para volver a presentarse a selectividad. «Esta vez, sí o sí», se repetía.

Durante las prácticas, confirmó lo que ya intuía: «Yo en el hospital soy feliz. Ese es mi sitio». Esta vez sí logró la nota necesaria para acceder al grado de Enfermería, y hoy está a punto de presentar su Trabajo de Fin de Grado. Al mirar atrás, lo resume así: «Incluso le tengo cariño a todo aquello. En su momento lo pasé fatal, pero aprendí. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que todo llega. Si te esfuerzas, llega. 100 %».

Lecciones más allá de un examen

«Selectividad no lo es todo. La nota solo hace el camino más fácil o más difícil, pero no determina tu futuro» Carla Belerdas

Para quienes hoy se preparan para afrontar la selectividad —que en Galicia se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio en convocatoria ordinaria, y los días 1, 2 y 3 de julio en la extraordinaria—, Carla, Lucas y Álvaro tienen un mensaje claro: el examen más decisivo no fue el de junio, sino el de adaptarse cuando las cosas no salieron como esperaban.

Carla aprendió que desviarse del plan inicial no es necesariamente un fracaso. «Selectividad no lo es todo. La nota solo hace el camino más fácil o más difícil, pero no lo decide todo», afirma. Al comenzar la carrera, descubrió que no era la única que había llegado por un camino alternativo: «Cuando entré en la universidad me di cuenta de que había mucha gente que había hecho el mismo recorrido para llegar».

Lucas, por su parte, entendió que el esfuerzo siempre deja huella, y que sentirse perdido también puede ser el primer paso para encontrarse. Si pudiera hablar con su yo de 2021, le diría: «Paciencia. Estar orgulloso de uno mismo no depende de acertar a la primera, sino de no rendirse».

Álvaro descubrió que cambiar de opinión, equivocarse o encontrar nuevas pasiones inesperadas forma parte del camino. Su consejo es claro: «No te preocupes si fallas o no lo consigues a la primera; hay muchas opciones y formas distintas de llegar».

Escucharlos me lleva inevitablemente a mirar atrás. Porque quien firma estas líneas también pensó, en su momento, que no lo conseguiría. Hoy escribe estas palabras desde el periódico de la ciudad que la vio crecer.

Como Carla, Lucas y Álvaro, entendí que no llegar a la primera no es lo mismo que no llegar. A veces, lo que parecía un fracaso era solo una pausa. El comienzo de otro camino, igual de válido. Porque la selectividad puede ser importante, pero no definitiva. Lo que verdaderamente cuenta es no dejar de creer en ti mismo y perseguir tu meta.