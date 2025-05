El pediatra Carlos González, sobre cómo gestionar la envidia entre hermanos: «El objetivo no es que no tengan celos»

Cuando una pareja decide aumentar la familiasabe que las cosas van a cambiar en casa y que, probablemente, van a surgir roces. Sobre todo porque cuando un niño deja de ser hijo único debe aprender a convivir con la presencia de ese nuevo miembro que necesita parte de la atención que antes era solo para él.

La adaptación a esa nueva situación familiar no siempre es fácil, pero no tiene por qué ser un problema a largo plazo. Además, lo más seguro es que los hermanos terminen siendo compañeros inseparables de juegos (si la brecha de edad no es demasiado grande) y de confidencias.

Con todo, y como es normal, muchos padres se preocupan cuando esto ocurre y el hijo mayor presenta celos hacia su hermano. El pediatra Carlos González ha abordado la cuestión en su podcast 'Criando sin miedo' para aconsejar a las familias.

¿Cómo gestionamos los celos entre hermanos?

Lo primero que deja claro el doctor es que los celos «son normales», por lo que considera «absurdo» plantear la cuestión desde la perspectiva de «evitarlos».

«Es tan absurdo como decir 'cómo evitar la adolescencia'. Son cosas que van a llegar. Los niños tienen celos», afirma, «el objetivo no es que no tengan celos, el objetivo es que no lo estrangule, porque luego encima se va a sentir culpable».

González subraya que «es necesario estar allí», presentes con nuestros hijos, y «buscar la manera de prestar atención al mayor». El pediatra reconoce que «es difícil» porque un bebé necesita unos cuidados permanentes casi las 24 horas del día, pero «para eso Dios inventó a los papás».

Es decir, es importante que ambos miembros de la pareja se coordinen como equipo para repartir la atención y los cuidados entre los niños. Y aunque seguramente la madre sea la que más tiempo pase con el recién nacido, dice González, es recomendable que «busque un huequecito» para estar con el hermano mayor, aunque no sean más de 30 minutos durante la siesta del bebé.

«Estar de verdad, no estar así de cualquier manera, como muchas veces hacemos», apostilla, poniendo como ejemplo esos momentos en los que el niño nos habla y nosotros estamos mientras tanto cocinando o viendo la televisión. «Se dan cuenta de que no estamos haciendo caso de verdad».

Por ello, el pediatra anima a «dejar lo que estás haciendo, sentarte en el suelo, donde sea, escuchar a tu hijo, mirar los dibujos que ha hecho y que note que de verdad estás, aunque sea 20 minutos al día, pendiente».